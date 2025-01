"Očitno je, da nas to skrbi. Vsi smo v istem čolnu in mislim, da je to način, kako lahko nadzorujemo vse to," je dejala Emma Raducanu, teniška zvezdnica, ki ima zaradi zadnjih odmevnih dopinških primerov vse večji strah, katero zdravilo vzeti. Raje je potrpela, kot da bi tvegala.

Zaradi nedavnih dopinških primerov so teniške igralke in igralci postali veliko bolj previdni, katero zdravila vzamejo in tudi kaj pojejo. Med njimi je tudi Emma Raducanu, ki je zavrnila zdravilo, potem ko je dobila alergijsko reakcijo.

Nekdanja zmagovalka OP ZDA je na tiskovni konferenci v Melbournu razkrila, da sta ji otekla gleženj in zapestje, potem ko so jo med pripravami na OP Avstralije pogrizle žuželke. Po posvetu z zdravnikom so ji predlagali antiseptično pršilo, vendar je tega zavrnila, ker se je bala, da pršilo vsebuje prepovedane snovi.

Emma Raducanu ni želela tvegati in je zavrnila zdravilo. Foto: Guliverimage

"Rekla sem si, da raje malo potrpim"

"Pravzaprav so me močno pogrizle. Bile so kot nekakšne skakajoče mravlje ali nekaj podobnega. Odšla sem k zdravniku, kjer sem poskušala dobiti zdravila, saj sem imela alergijsko reakcijo. Zdaj sem v redu, ampak verjetno sem na nekaj alergična," je uvodoma povedala mlada Britanka.

"Res sta močno zatekla. Nekdo mi je dal naravno antiseptično pršilo, da bi s tem poskušala olajšati posledice ugrizov. Nisem ga želela vzeti. Vztrajala sem pri zatečenem gležnju in zapestju. Rekla sem si, da raje malo potrpim, ker ne želim tvegati. Očitno je, da nas to skrbi. Vsi smo v istem čolnu in mislim, da je to način, kako lahko nadzorujemo vse to. Če se nekaj zgodi, kar ni pod našim nadzorom, bo težko dokazati (da je pozitiven test posledica kontaminacije)," je še povedala ena najbolj priljubljenih teniških igralk na turneji in trenutno 60. igralka sveta.

Na to je opozarjala tudi že slovenska igralka

Kaja Juvan, slovenska teniška igralka, je v nedavnem intervjuju povedala, da je šlo vse skupaj že v hude skrajnosti. "Moram priznati, da smo jaz in veliko športnikov za vsako stvar, ki jo damo v telo, kar živčni. Snovi so lahko že v vsaki hrani. V Mehiki in Južni Ameriki nas opozarjajo, naj ne jemo mesa in naj fotografiramo vsako meso, ki ga pojemo."

