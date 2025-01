V nedeljo se v Melbournu začenja prvi letošnji teniški grand slam, v petek so favoriti stopili pred novinarje. Med njimi seveda Novak Đoković, ki bo igral za 11. melbournsko lovoriko. Je pa na novinarski konferenci pričakovano naletel tudi na vprašanje glede izjave za revijo GQ, češ da so ga v Avstraliji pred tremi leti zastrupili. A dodatnih pojasnil ni dal.

37-letni Novak Đoković na OP Avstralije igra že 20 let. Leta 2022 pa je bil prisiljen izpustiti turnir, saj so ga izgnali, ker ni bil cepljen. Se pa dogajanje izpred treh let zdaj znova pogreva, a z drugim razlogom. Po vrnitvi domov je imel zdravstvene težave, je razkril v intervjuju za revijo GQ, ki je v četrtek objavila članek na svoji spletni strani: "Ugotovil sem, da sem se zastrupil s hrano, ki so mi jo dali v hotelu v Melbournu. Nikoli nisem nikomur tega javno povedal, ampak sem imel res visoko raven težkih kovin."

Novak Đoković ni pojasnil obtožb o zastrupitvi. Foto: Reuters To so težke obtožbe, zato ni presenetljivo, da je na vprašanje v zvezi s to temo naletel v petek na novinarski konferenci v Melbournu, kjer se v nedeljo začenja OP Avstralije. A dodatnih pojasnil ni dal: "Poglejte, GQ je to objavil na spletni strani. Mislim, da bo intervju izšel v februarski številki tiskane izdaje. Ta intervju sem dal pred več meseci. Zdaj o tem ne bi rad govoril, osredotočil bi se rad samo na tenis. Zato sem tukaj. Če bi radi videli, kaj sem povedal in dobili več informacij, boste počakali na članek."

Đoković je po slabši sezoni 2024 v Melbournu samo sedmi nosilec, ki se bo v prvem krogu pomeril z ameriškim kvalifikantom Nisheshom Basavareddyjem.