Invalidom se v Planici še ni tako smejalo

Novost za gibalno ovirane invalide v Planici

Planica je praznik vseh. Dobesedno. Planiški spektakel, ki mu gre na roko čudovito vreme, letos ponuja dobrodošlo novost. Če so bili gibalno ovirani invalidi v preteklosti prikrajšani za mikaven pogled na Letalnico bratov Gorišek, so se jim letos uresničile sanje. Po novem lahko najboljše smučarske letalce na svetu spremljajo s posebnega mesta, kjer jim delajo družbo tudi znani športniki.

Planiški dogodek je letos osrečil gibalno ovirane invalide, ki obožujejo smučarske polete in si želijo ogledati vsakoletni športni praznik. Organizacijski komite Planica je prepoznal logistične težave invalidov in jih odpravil po najboljših močeh. Ponudil jim je priložnost, da tekmo spremljajo z velikega platoja v neposredni bližini ciljnega izteka, le streljaj od neustrašnih letalcev, ki so poskrbeli, da se je konec tedna v dolino pod Poncami preselilo na desettisoče navijačev. Med njimi so tudi invalidi, ki pozdravljajo novost.

Lazar: Praznik pričarali tudi gibalno oviranim invalidom

Letos so v množici ljubiteljev smučarskih poletov v Planici prišli na svoj račun tudi invalidi. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Letos je praznik smučarskih skokov v Planici bolj prijazno dostopen tudi za invalide. Prišli smo na idejo in zdi se nam potrebno, da planiški praznik pričaramo tudi gibalno oviranim invalidom, ki bodo do nedelje s pomočjo prostovoljcev prišli v iztek skakalnice. Tako se bodo športnega praznika v vznožju skakalnice letos veselili tudi invalidi,'' ne skriva zadovoljstva Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijskega komiteja. V posebni akciji si lahko deset invalidov in njihovih spremljevalcev ogleda dogajanje v Planici.

Akcija #PlanicaPraznikVseh je naletela na zelo pozitiven odziv. V petek jo je pozdravil tudi edini slovenski udeleženec na letošnjih paraolimpijskih igrah v Pjongčangu Jernej Slivnik, ki je užival ob spremljanju uvodne planiške tekme s prav posebnega platoja, od koder se razprostira čudovit pogled na Letalnico bratov Gorišek. Zbrane invalide vsak dan pozdravi tudi znani slovenski športnik. V petek je bil to slovenski smučarski skakalec Timi Zajc.

Projekt #PlanicaPraznikVseh so podprli Zavarovalnica Triglav, generalni pokrovitelj Zveze za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijskega komiteja, Pošta Slovenije in njena odvisna družba EPPS, AMZS, OK Planica in BDF. Foto: Sportal

Invalidi so tako v sodelovanju z OK Planica odprli novo poglavje v zgodovini planiških spektaklov. Dostopnost do športnih objektov v Sloveniji je za invalide marsikje slaba. V dolini pod Poncami je letos drugače. Planica, nacionalni praznik, je postala praznik vseh.