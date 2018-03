V živo: Domen Prevc napovedal veselico pod Poncami

Planica, ekipna tekma

Domen in Peter Prevc, Robert Kranjec in Anže Semenič bodo zastopali Slovenijo na današnji ekipni tekmi na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih na letalnici v Planici. Pravkar poteka poskusna serija, ob 10. uri pa se bo začela prva serija.

Robert Kranjec je v četrtek in petek navdušil selektorja in se uvrstil med izbrance za ekipno tekmo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Poskusna serija: Domen Prevc 231 m/141,6 točke

Robert Kranjec 221 m/138 t

Anže Semenič 206 m/121,9 t

"Na ekipni tekmi bo začel Domen, drugi bo Robi, tretji Anže in četrti Peter. Odločitev med Kranjcem in Damjanom je bila težka, Jernej je konstanten ne glede na to, da je na posamični tekmi 'zamočil'. A smo se odločili, kot sem povedal. Norvežani so številka 1 ta čas, za drugo mesto pa se bomo borili," je napovedal glavni slovenski trener Goran Janus.

Domen in Peter Prevc, Damjan in Tilen Bartol so pretekli konec tedna na letalnici v Vikersundu na ekipni tekmi osvojili tretje mesto. Prepričljive zmage so se na zadnji ekipni tekmi pred finalom veselili olimpijski zmagovalci in svetovni prvaki v poletih Norvežani. Pred Slovenci so bili še Poljaki.