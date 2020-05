Tudi športniki invalidi spet trenirajo, tekmovalno leto pa negotovo

Med športniki, ki so se razveselili sproščanja ukrepov zaradi pandemije novega koronavirusa, so tudi najboljši športniki invalidi. Aktualno dogajanje je močno poseglo tudi na njihovo področje, zdaj spet lahko trenirajo, a usoda tekmovanj je negotova, vse več vprašanj je tudi o paraolimpijskih igrah v Tokiu naslednje leto.

"Naši športniki so spoštovali vladne in zdravstvene ukrepe. Dejstvo je, da je sproščeno v individualnem delu, naše ekipe pa pričakujejo še sprostitve v ekipnem delu. Je pa res, da naši športniki tudi v individualnih športih potrebujejo delne prilagoditve, težje se odpravijo, recimo, na tek v gozd. So se pa znašli po najboljših močeh in na nek način so vzdrževali kondicijo," je obdobje do sprostitve ukrepov pojasnil Damijan Lazar, predsednik krovne organizacije športnikov invalidov, Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja.

Šport invalidov ima tudi nekatere specifike, marsikdo potrebuje pomočnika ali spremljevalca. Tudi zato je sproščanje ukrepov morda na nekaterih področjih še nedorečeno. "Ukrepi so naravnani na splošno populacijo, mi pa se soočamo s posebnimi deli športa. Poskušamo se na svoj način prilagoditi in upoštevati vsa navodila. Se je pa treba tudi marsičemu odpovedati, zato uporabljamo digitalne možnosti in sodobno elektroniko, ki tudi v našem športu pride zelo prav," pravi Lazar.

Prvi bodo lahko začeli tekači

Po sprostitvi ukrepov Lazar pričakuje, da bodo v ospredju v začetni fazi predvsem treningi, prvi bodo lahko začeli tekači. "V prednosti so športi, ki se lahko odvijajo zunaj. Dvoranske stvari ali tisti, ki zahtevajo večje prilagoditve, ostajajo v mirovanju. Si pa športniki pomagajo tudi v svojih domačih okoljih."

Po sprostitvi ukrepov Lazar pričakuje, da bodo v ospredju v začetni fazi predvsem treningi, prvi bodo lahko začeli tekači. Foto: Vid Ponikvar

Glede tekmovanj pa je Lazar precej pesimističen. Strelsko EP v Laškem so morali z junijskega termina že prestaviti na november, a tudi za takrat ni povsem jasno, kako bodo stvari potekale. "Več kot se pogovarjamo o organizaciji mednarodnih tekmovanj, več je nejasnosti. Tudi sam, pa sem po naravi optimist, mislim, da so možnosti za mednarodna prvenstva in udeležbo naših športnikov letos minimalne. Športniki bodo morali najti dovolj izzivov v slovenskem okolju, da bodo vztrajali."

Podobno je s tradicionalnim namiznoteniškim turnirjem v Laškem, ki bi moral potekati v začetku maja, a so ga že prestavili na september. A Lazar priznava, da je tudi to morda v tem trenutku preveč optimistična možnost. "Datum je rezerviran, potrdila ga je tudi krovna mednarodna zveza, treba pa bo pogledati globalno. V tem trenutku ni enoznačnega odgovora, upamo, da se bodo zadeve umirile, ni pa odvisno samo od nas."

Porušil se bo uveljavljen sistem

O tem, da posledice koronakrize za šport invalidov bodo, je Lazar povsem prepričan, vprašanje je le, kako hude. V tem času so se se lotili tudi obveščanja mladih in jim predstavili možnosti sodelovanja, tudi z digitalnimi mediji. Na zvezi se zavedajo, da bo imelo celotno dogajanje tudi finančne posledice. Porušil se bo uveljavljen sistem, predvsem pri sredstvih pokroviteljev, ki jih bo zelo verjetno manj.

Zveza je čas mirovanja izkoristila tudi za pogovore na najvišji ravni. Lazar se je sestal z resorno ministrico Simono Kustec in sekretarjem Marjanom Dolinškom, pogovorili so se o problematiki športa invalidov. "Naredili smo presek dogajanja. Seveda je bila tema tudi epidemija, podali smo pomisleke glede obravnave na fundaciji za šport in organizacije naših mednarodnih prvenstev. Mislim, da je bil sestanek produktiven, govorili smo o tem, kaj bi se dalo na področju našega športa še izboljšati, dotaknili smo se tudi gradnje že dolga leta predvidene dvorane za šport invalidov," je pojasnil Lazar.

Tokio 2020 bo zdaj na sporedu prihodnje leto. Foto: Reuters

Zatišje pred Tokiom

Predsednik krovne slovenske zveze pa se je v pogovoru za STA dotaknil tudi Tokia 2020, ki bo zdaj na sporedu leto pozneje. Zdaj namreč vlada nekakšno zatišje, Lazar se boji, da to ne pomeni nič dobrega. Pojavljajo se tudi namigi, da morda paraolimpjskih iger po najslabšem scenariju ne bi bilo niti čez eno leto.

"Vse načrte je treba prestaviti v leto 2021. A v tem trenutku se zdi, da so tudi prireditelji, japonski organizacijski odbor, v nekakšnem prostem teku. Prej smo imeli veliko komunikacije, veliko več se je dogajalo. V tem trenutku se mi zdi, da so tudi oni skeptični, če bo to mogoče organizirati prihodnje leto. Še pred nekaj časa takšne možnosti ni navajal nihče, zdaj se o tem govori na glas. Obstaja realna možnost, da največjega športnega dogodka morda ne bo."