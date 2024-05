Sojenje Trumpu glede odtujitve zaupnih dokumentov preloženo za nedoločen čas

Trump je obtožen, da je po izteku mandata predsednika leta 2021 s seboj nepooblaščeno odnesel kup zaupnih dokumentov, nato pa jih ni hotel vrniti vladi.

Nekdanji predsednik ZDA sicer računa, da bo letos ponovno izvoljen, nato bi prihodnje leto ob nastopu položaja odpustil posebnega tožilca Jacka Smitha in končal kazenski postopek na Floridi in tudi v Washingtonu, kjer ga Smith preganja zaradi spodnašanja izida volitev leta 2020 in spodbujanja privržencev k napadu na kongres.

Iz istega razloga Trumpa na državni ravni preganjajo tudi v Georgii, kjer se proces še ni začel. Trenutno pa v New Yorku poteka sodni proces zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom 130 tisoč dolarjev pornografski igralki Stormy Daniels. Trump se v primeru obsodbe v New Yorku in Georgii ne bo mogel izogniti posledicam, čeprav bo izvoljen na položaj predsednika ZDA, ker ga preganjajo po državnih zakonodajah in se ne bo mogel pomilostiti.