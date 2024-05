Psa na Reki ugriznila kača: pomoč so iskali tudi v Ljubljani, a zaman

Nesrečnega psa je v ponedeljek dopoldne v okolici Reke ugriznila strupena kača. Pripeljali so ga na zagrebško veterinarsko fakulteto, da bi mu vbrizgali protistrup, a ga tam žal nimajo, prav tako ne krvne protoplazme. Zdaj intenzivno iščejo donatorja. Za pomoč so zaprosili tudi fakulteto v Ljubljani.

Društvo za zaščito in dobrobit živali Indigo iz Zagreba je v ponedeljek zvečer na svojem profilu Facebook objavilo, da nujno potrebujejo 300 mililitrov krvne plazme, da bi rešili življenje psa.

Psa je namreč v ponedeljek okoli 12. ure ugriznila kača in so ga z Reke nujno prepeljali na zagrebško veterinarsko fakulteto, kjer pa, kot piše 24sata, protistrupa nimajo, prav tako nimajo zalog krvne plazme. "Bili smo v stiku z vsemi večjimi poliklinikami v Zagrebu, a plazme ni," so zapisali v društvu.

Pozneje so dodali, da so našli protistrup, a ker je minilo preveč časa, psa ne morejo več zdraviti. "Veterinarska fakulteta v Ljubljani ima 300 mililitrov plazme, a je ne more prodati do jutra. Veterinarska fakulteta v Zagrebu zdaj nima ljudi, ki bi lahko pridobivali plazmo. Donatorji se javljajo. Iščemo nekoga, ki ima plazmo ali jo zna centrifugirati," so včeraj zapisali v društvu.

Kakšno je stanje psa, za zdaj ni znano.