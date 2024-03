Sodišče EU nekdanjega dirkača formule ena iz Rusije črtalo s seznama sankcioniranih oseb

Sodišče Evropske unije je nekdanjega voznika formule ena Nikito Mazepina črtalo s seznama ljudi, ki jih je Evropska unija sankcionirala po ruski invaziji na Ukrajino, so v sredi sporočili iz sodišča, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Družinska povezanost z očetom, ruskim poslovnežem Dmitrijem Mazepinom, ne zadošča, da bi se štelo, da ga z očetom povezujejo skupni interesi in da bi zato ostal na seznamih, ki jih je sankcionirala Evropska unija," so v obrazložitvi zapisali pri sodišču.

Mazepinov oče, Dmitrij, ima večinski delež v rudarski družbi Uralkali in je nekdanji večinski lastnik njene hčerinske družbe Uralchem. Bil naj bi zelo blizu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki je ukazal trenutno invazijo.

Mazepinovi so bili po začetku invazije uvrščeni na seznam sankcij EU skupaj z okoli 2000 drugimi ljudmi in organizacijami, z zamrznjenim premoženjem in prepovedjo vstopa v EU.

Nikita Mazepin je zaradi sankcij EU izgubil mesto v ekipi Haas v formuli ena, za katero je dirkal od leta 2021.

Sodišče je lani iz istega razloga razveljavilo sankcije EU proti materi pokojnega vodje vojaške skupine Wagner Jevgenija Prigožina.

Preberite še: