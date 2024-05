Koprske policiste presenetila nepovabljena obiskovalka

Zaposlene na Policijski upravi Koper je obiskala nepovabljena gostja. Kačo so opazile administratorke, ko je pokukala izza luči nad njihovo pisalno mizo.

Administratorke na koprski policijski upravi so med delom ugotovile, da jih v pisarni nekdo opazuje. Družbo jim je delala kača, ki so jo zagledale nad svojimi glavami, ko je ta pokukala izza luči.

Sodelavci so kačo ujeli in jo izpustili v bližnje grmovje. Na profilu PU Koper na družbenem omrežju Facebook so nepovabljeni obiskovalki zaželeli veliko sreče.