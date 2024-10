V UKC Ljubljana so obravnavali pacienta, ki ga je med zadnjim septembrskim koncem tedna med plezanjem v Iškem vintgarju ugriznil modras. Moški je po ugrizu utrpel hude bolečine, oteklino in podkožne krvavitve, izgubil je tudi zavest.

Kot so sporočili s Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo na UKC Ljubljana, je imel plezalec, ki ga je v Iškem vintgarju ugriznil modras, oblečene dolge rokave, a tudi ti niso preprečili, da strupniki ne bi predrli njegove kože.

"Plezalec je po ugrizu doživel hude bolečine, oteklino in podkožne krvavitve, bilo mu je slabo in večkrat je bruhal ter odvajal tekoče in krvavkasto blato. Poleg tega se mu je znižal krvni tlak, prehodno pa je izgubil tudi zavest," so zapisali v objavi na družbenem omrežju Facebook.

Plezalčevo stanje se je sicer hitro izboljšalo po zdravljenju s protistrupom, so še dodali.

V Sloveniji živijo tri vrste strupenih kač: modras (na fotografiji), laški gad in navadni gad. Modras ob enkratnem ugrizu v telo izbrizga od deset do 20 miligramov strupa, smrtni odmerek strupa modrasa ali gada pa je za odraslega zdravega človeka, težkega okrog 75 kilogramov, 75 miligramov. Ogrožena skupina po ugrizu so sicer predvsem starejši posamezniki, otroci in ljudje s kroničnimi boleznimi. Foto: STA ,

Kako ravnati ob ugrizu strupene kače?

Kot smo na Siol.net zapisali v nasvetnem članku pred dvema letoma, naj ob ugrizu strupenjače:

- prizadeta oseba ostane mirna, najbolje je, da se usede v polsedeč položaj,

- mesto ugriza (rano) pokrijemo s sterilno gazo in okončino v primeru, da je prišlo do ugriza v roko ali nogo, imobiliziramo,

- pokličemo na telefonsko številko 112 (Center za obveščanje), kjer bodo posredovali nadaljnja navodila in aktivirali ustrezno reševalno službo,

- če je to mogoče in varno, kačo fotografiramo, saj bo to v primeru zapletov zdravnikom v pomoč.

Na podlagi priporočil Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo na UKC Ljubljana je ob ugrizu strupene kače pametno odstraniti tudi uro, zapestnice, prstane in drug nakit, zastrupljenec pa pod nobenim pogojem ne sme piti alkohola.