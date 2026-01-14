Atlanta je petmilijonsko mesto v zvezni državi Georgia. Zgornji video prikazuje, kako sta Slovenca prek Uberja iskala prevoz v mestu. Aplikacija jima je ponudila možnost najema taksija brez voznika in izziv sta sprejela. Pripeljal se je Jaguar I-Pace, avtonomni taksi iz sistema Waymo (Alphabet). Prek aplikacije sta odklenila vrata, se usedla v avtomobil, slišala pozdrav "voznika" in se odpeljala proti želeni destinaciji po mestu. Kako je potekala vožnja, prikazuje zgornji video.

Foto: Waymo

Še nedolgo nazaj so se robotaksiji – avtonomna mestna vozila za prevoz ljudi – zdeli futuristična in še dolgo neuresničljiva ideja. Samodejno vožnjo je dolgo najglasneje promoviral Elon Musk s Teslo, toda ko je Waymo prehitel Muska in v ZDA na ceste poslal svoja avtonomna taksi vozila, je javnost ta tehnološki mejnik razmeroma hitro sprejela.

Taki taksiji so že realnost v več kitajskih mestih, enako tudi v ZDA, kjer Waymo v svojo mrežo postopno dodaja nova velika urbana središča. Podjetje načrtuje tudi prve resnejše korake v Evropo. Trenutno storitev deluje v Atlanti, Austinu, Los Angelesu, Phoenixu in San Franciscu, na seznamu prihodnjih razširitev pa je že več kot deset dodatnih mest.

Foto: Google

Četrta stopnja avtonomne vožnje v validiranem okolju

Gre za četrto od skupno petih stopenj samodejne vožnje (SAE Level 4). Prav ta stopnja se je izkazala kot praktično izvedljiva, saj omogoča avtonomno vožnjo v natančno določenem in nadzorovanem območju, podprtem z visoko ločljivo kartografijo in preverjeno infrastrukturo. Sprva gre za urbane predele, postopno pa se dodajajo tudi posamezni odseki avtocest, kjer je promet sicer bolj predvidljiv, a so hitrosti bistveno višje.

Waymo je začel kot Googlov raziskovalni projekt za samovozeča vozila, nato pa je bil leta 2016 formalno ustanovljen kot Waymo LLC, samostojna družba znotraj korporacije Alphabet. Samovozeči sistem Waymo danes velja za najbolj operativno zrel primer avtonomne vožnje v realnem prometu. Združuje lastno razvito senzorsko opremo, programsko opremo za zaznavanje okolja, napovedovanje vedenja udeležencev v prometu in načrtovanje gibanja vozila.

Poudarki delovanja sistema Waymo

Vozila uporabljajo kombinacijo lidarjev, radarjev in kamer, razporejenih okoli celotnega vozila, kar omogoča 360-stopinjsko zaznavanje okolice in visoko stopnjo redundance.

Podatki iz senzorjev se združujejo v tridimenzionalni model okolja, na podlagi katerega sistem v realnem času prepoznava objekte, ocenjuje njihove trajektorije in napoveduje mogoče scenarije v prometu.

Operativni model temelji na geografsko omejenih območjih (geofencing), ki so podrobno kartirana in predhodno validirana.

Podjetje intenzivno uporablja simulacije in učenje na podatkih celotne flote, kar omogoča hitrejše izboljševanje algoritmov in obravnavo redkih robnih primerov.

Program se hitro širi: Waymo izvaja komercialne avtonomne prevoze v več ameriških mestih, skupni obseg avtonomno prevoženih milj pa se meri v desetih milijonih.

Kako je s prometnimi nesrečami?

Waymova vozila niso imuna na prometne incidente. Ti se lahko zgodijo zaradi infrastrukturnih težav, kot so izpadi elektrike ali nedelujoči semaforji. Pomembno je, da sistem zelo natančno beleži tudi najmanjše trke, ki jih klasična statistika pogosto ne zajame. Po navedbah podjetja avtonomna vozila prinašajo večjo zaščito tako za potnike kot za ranljive udeležence v prometu, zlasti na križiščih.

Neposredna primerjava števila prometnih nesreč s klasičnimi vozili je zahtevna, saj Waymo deluje skoraj izključno v gostem urbanem prometu, medtem ko človeški vozniki večino kilometrov opravijo v manj zahtevnih okoljih zunaj mest.

Več akterjev, več pristopov

Poleg Wayma obstaja širok nabor drugih sistemov in pristopov – od Cruise in Zoox (robotaksiji) prek Tesle in Mercedesa (napredni sistemi stopnje 2–3) do specializiranih podjetij, kot so Aurora, Pony.ai in AutoX, ter večjih projektov, kot sta Baidu Apollo in Apolong. Razvoj avtonomne mobilnosti tako poteka na več vzporednih frontah z različnimi tehnološkimi in poslovnimi strategijami.