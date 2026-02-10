Odličen mali vsestranski avanturist, kaj vse zmore v praksi? #foto

Honda NX500 je izredno zanimiv motocikel v razredu manjših športno-potovalnih modelov, ki je na trg prišel v sezoni 2025 kot naslednik zelo priljubljenega modela CB 500X. Oznaka NX pomeni New X-over in nakazuje vsestranskost ter obenem poudarja moderen avanturistični značaj. Oblikovno je motocikel svež in precej bolj izrazit kot predhodnik, hkrati pa prinaša tudi pomembne tehnične izboljšave. Najopaznejša razlika je zagotovo nova oblikovna zasnova predvsem sprednjega dela, ki je zdaj izrazitejši, modernejši in bolj v slogu večjih Hondinih modelov adventure.

NX 500 ostaja zvest preverjeni Hondini filozofiji lahkotnosti, zanesljivosti in enostavne uporabe. Zaradi nizke teže, pod 200 kilogrami s polnim tankom, in zelo okretnega občutka v vožnji je izjemno prijazen tudi za začetnike. Pokončen položaj sedenja, dobra preglednost in uglajeno delovanje motorja prispevajo k sproščeni in samozavestni vožnji. Zmogljivost ostaja znotraj omejitev, ki omogočajo vožnjo tudi imetnikom vozniškega dovoljenja kategorije A2.

Palec gor: nizka teža, lahkotnost upravljanja, udobje

nizka teža, lahkotnost upravljanja, udobje Palec dol: pogrešali smo nekaj dodatnih "konjev"

Na zunaj je zelo sodoben motocikel in deluje zrelo ter uravnoteženo, brez pretiranih poudarkov, kar bo marsikomu zelo všeč, seveda pa je končni vtis vedno stvar osebnih preferenc. Spredaj izstopa sodobno oblikovana maska z učinkovitimi LED-žarometi, ki motociklu dajejo prepoznaven in nekoliko bolj avanturističen značaj. Sprednja vetrna zaščita je ravno prav velika in se v praksi izkaže za učinkovito, saj zagotavlja solidno zaščito pred vetrom pri vsakodnevni in tudi nekoliko hitrejši vožnji.

Linije se tekoče nadaljujejo od sprednjega dela prek posode za gorivo do sedeža in proti zadku, celotna silhueta pa deluje skladno in kompaktno. Zadnji del je minimalističen, a funkcionalen, z držalom za sopotnika in zadnjo LED-lučjo, ki lepo dopolnjuje celostno podobo motocikla. NX 500 že na prvi pogled deluje lahkotno in obvladljivo, kar se kasneje potrdi tudi v vožnji, hkrati pa ohranja dovolj robusten videz, da jasno sporoča svojo vsestransko naravnanost.

Foto: Sašo Jalšovec

Sodobna tehnika

Poleg videza so pomembne nadgradnje v primerjavi s CB 500X tudi na tehničnem področju. Nadgrajena je elektronska oprema in ima sodobnejši uporabniški vmesnik z novim, barvnim TFT-zaslonom. Izboljšana je celotna vozna dinamika – tudi zaradi posodobljenega vzmetenja, ki ponuja boljši občutek stabilnosti in več nadzora tako na slabših cestah kot v zavojih. Na testu smo uživali v lahkotni vožnji tako v mestu kot po podeželju.

Zavorni sistem je v primerjavi s predhodnikom občutno nadgrajen in je zdaj učinkovitejši. Spredaj so zdaj nameščeni dvojni zavorni koluti, vse skupaj pa je seveda podprto z ABS-sistemom. Zavore delujejo zanesljivo, z dovolj moči tudi pri odločnejšem zaviranju, kar povečuje varnost in zaupanje med vožnjo. NX500 je opremljen s sistemom za nadzor zdrsa, ki ga je mogoče po potrebi tudi izklopiti, kar pride prav pri bolj terenski vožnji.

Varčen dvovaljni agregat

Motor Hondinega NX500 je preizkušeni dvovaljni agregat, s 475 kubičnimi centimetri prostornine, ki razvije 35 kilovatov (47 KM) in 43 njutonmetrov navora, kar je dobra kombinacija za vsakodnevno uporabo. Je dovolj dinamičen in v praksi se izkaže kot zelo premišljen recept za sproščeno in varčno vožnjo. Moč se podaja linearno in brez sunkovitih odzivov, zato je motocikel zelo predvidljiv in prijazen do voznika. Takšen značaj je še posebej dobrodošel pri umirjeni mestni vožnji, prav pa pride tudi na daljših izletih, kjer je poraba temu primerno nizka.

Posoda za gorivo s prostornino 17,5 litra v kombinaciji z majhno porabo motorju zagotavlja odlično avtonomijo, vse tja do skoraj 500 kilometrov. Na testu z bolj dinamično in mestno vožnjo je bila poraba nekje okoli štiri litre, medtem ko je na relaciji padla na okoli 3,5 litra, kar je tudi tovarniški podatek.

Pomembna novost, ki prihaja z letošnjo sezono, je tudi možnost doplačila za menjalnik s Hondino e-sklopko (E-Clutch), ki dodatno poenostavi vožnjo. Gre za rešitev, ki omogoča prestavljanje brez sklopke, tudi speljevanje in se odlično obnese v praksi, kar smo že testirali pri modelu Honda CB 500. S tem se NX 500 še bolj približa voznikom, ki iščejo maksimalno udobje ter preprosto upravljanje.

Foto: Sašo Jalšovec

Terenski avanturist pogojno

Honda NX500 je spredaj opremljena z 21-palčnim sprednjim kolesom in 17-palčnim zadnjim, kar motociklu daje avanturistični pridih in bolj terenski videz. Brez težav se sicer znajde na slabših cestah in lažjem terenu, vendar ni namenjen težavnejši terenski vožnji. Tudi oddaljenost motorja od tal je premajhna za resnejše terenske podvige.

NX 500 je zasnovan predvsem kot cestni in lažje terensko avanturistični model. Če bi z njim želeli več vožnje po makadamu ali manj urejenih poteh in brezpotjih, pa je zagotovo treba namestiti robustnejše pnevmatike, ki zagotavljajo tudi več oprijema in vzdržljivosti na takih terenih.

V ponudbi dodatne opreme je sicer nekaj praktičnih dodatkov, kot so ogrevane ročke in različne potovalne torbe, priporočali pa bi zaščitni lok, s katerim je bil opremljen tudi testni motor. Ta učinkovito ščiti pred poškodbami pri morebitnih padcih in dodatno prispeva k občutku varnosti, še posebej za začetnike ali občasne voznike.

Vsestranski in udoben

NX500 izredno dinamičen, odziven in lahko vodljiv, lahkotnost mu zagotovo gre v prid. Vožnja z njim je bila res prijetno brezskrbna, tako v mestnem prometu kot na daljših izletih, saj motocikel deluje predvidljivo in predvsem udobno. Edino, kar smo malce pogrešali, je bil kakšen kilovat moči več. Vendar pa je to za ceno nekaj pod 7.500 evrov motor, ki ponuja veliko – vsestranskost, udobje, zanesljivost in dovolj dinamike v segmentu lažjih adventure motociklov.