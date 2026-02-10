Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
10. 2. 2026,
5.24

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
električni avtomobili ferrari luce Ferrari

Torek, 10. 2. 2026, 5.24

18 minut

Ferrari luce - razkrita notranjost električnega športnika iz Maranella

Električni ferrari brez zaslonov na dotik: vrnitev k gumbom, stikalom in retro vtisu

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ferrari luce | Foto Ferrari

Foto: Ferrari

Ferrari je razkril notranjost svojega prvega električnega športnega avtomobila, ki se zavestno odmika od digitalnega minimalizma in stavi na izrazito retro oblikovanje s številnimi fizičnimi stikali. Za zasnovo kabine je poskrbel Jony Ive, znan kot oblikovalec kultnih Applovih izdelkov, med drugim iPhona in iPada.

Ferrari je z modelom Luce razkril, da bo  prvi povsem električni avtomobil premišljena sinteza retro taktilnosti in sodobne digitalne tehnologije. Še pred razkritjem zunanjosti maja letos je italijanska znamka predstavila notranjost, ki jasno sporoča, da tudi električni Ferrari lahko ohrani značaj, čustva in vozniško dramatiko.

Daleč od tega, da bi bil to "iPad na kolesih"

Za zasnovo kabine je odgovoren kreativni kolektiv LoveFrom, ki sta ga ustanovila Jony Ive in Marc Newson. Čeprav je Ive znan predvsem po oblikovanju ikon digitalne dobe, kot sta iPhone in iPad, je bil pri Ferrariju Luce odločen zagovornik fizičnih upravljalnih elementov. Rezultat je notranjost, ki zavestno vrača prave gumbe, stikala in vrtljive regulatorje z natančnim mehanskim odzivom.

Ferrari luce stavi na izrazito fizičnost: mehanska stikala s skrbno uglašenim klikom, vrtljivi gumbi z jasno povratno informacijo in celo letalsko navdihnjeno stikalo za štartni program nad voznikovo glavo. 

Ferrari luce | Foto: Ferrari Foto: Ferrari Ferrari luce | Foto: Ferrari Foto: Ferrari

Ferrari luce | Foto: Ferrari Foto: Ferrari Zanimiv volan z retro pridihom

Osrednji element kabine je volan v slogu klasičnih Nardi volanov iz 60. let, s tremi tankimi kraki in izpostavljenim aluminijem. Izdelan je iz 19 CNC-obdelanih delov, lažji od običajnega Ferrarijevega volana, hkrati pa opremljen z vrsto funkcijskih upravljalnikov, vključno z manettini za pogonski sklop in podvozje. S tem Ferrari poudarja ergonomijo in dejstvo, da voznik osnovne nastavitve upravlja brez odvračanja pogleda na zaslone.

Za volanom se nahaja inovativen instrumentni sklop, razvit v sodelovanju s podjetjem Samsung Display. Dva izjemno tanka OLED-zaslona sta prekrivno nameščena tako, da ustvarjata globino in skoraj analogni videz merilnikov. Poseben poudarek daje fizična kazalna igla, ki se premika prek digitalne grafike – dokaz, da Ferrari tudi v digitalni dobi vztraja pri vizualni dramatiki.

Grafična zasnova merilnikov in tipografija črpata navdih iz letalstva ter klasičnih avtomobilskih instrumentov, zlasti legendarnih merilnikov Veglia in Jaeger iz zgodovinskih Ferrarijev. Cilj je jasna berljivost, nizka kognitivna obremenitev in takojšnje razumevanje informacij, kar je ključno za osredotočeno športno vožnjo.

Električni pogon še ne pomeni odpoved značaju znamke

Posebno pozornost so namenili tudi zagonskemu ritualu. Namesto kritiziranega na dotik občutljivega gumba iz preteklih modelov Luce uvaja stekleni ključ, ki se vstavi v osrednje ležišče in sproži usklajeno svetlobno in grafično sekvenco zagona. Ferrari s tem ponovno gradi čustveni moment, ki je bil pri znamki vedno sestavni del vozniške izkušnje.

Ferrari Luce tako že z notranjostjo dokazuje, da elektrifikacija pri Maranellu ne pomeni odpovedi značaju. Nasprotno: če bo preostanek avtomobila sledil enaki stopnji premišljenosti, izvirnosti in spoštovanja tradicije, bo Luce električni Ferrari, ki bo znal navdušiti tudi najbolj zadržane puriste – četudi v njegovih žilah ne teče več bencin.

Ferrari luce | Foto: Ferrari Foto: Ferrari Ferrari luce | Foto: Ferrari Foto: Ferrari Ferrari luce | Foto: Ferrari Foto: Ferrari Ferrari luce | Foto: Ferrari Foto: Ferrari

električni avtomobili ferrari luce Ferrari
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.