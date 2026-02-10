Ferrari je razkril notranjost svojega prvega električnega športnega avtomobila, ki se zavestno odmika od digitalnega minimalizma in stavi na izrazito retro oblikovanje s številnimi fizičnimi stikali. Za zasnovo kabine je poskrbel Jony Ive, znan kot oblikovalec kultnih Applovih izdelkov, med drugim iPhona in iPada.

Ferrari je z modelom Luce razkril, da bo prvi povsem električni avtomobil premišljena sinteza retro taktilnosti in sodobne digitalne tehnologije. Še pred razkritjem zunanjosti maja letos je italijanska znamka predstavila notranjost, ki jasno sporoča, da tudi električni Ferrari lahko ohrani značaj, čustva in vozniško dramatiko.

Daleč od tega, da bi bil to "iPad na kolesih"

Za zasnovo kabine je odgovoren kreativni kolektiv LoveFrom, ki sta ga ustanovila Jony Ive in Marc Newson. Čeprav je Ive znan predvsem po oblikovanju ikon digitalne dobe, kot sta iPhone in iPad, je bil pri Ferrariju Luce odločen zagovornik fizičnih upravljalnih elementov. Rezultat je notranjost, ki zavestno vrača prave gumbe, stikala in vrtljive regulatorje z natančnim mehanskim odzivom.

Ferrari luce stavi na izrazito fizičnost: mehanska stikala s skrbno uglašenim klikom, vrtljivi gumbi z jasno povratno informacijo in celo letalsko navdihnjeno stikalo za štartni program nad voznikovo glavo.

Foto: Ferrari Foto: Ferrari

Foto: Ferrari

Osrednji element kabine je volan v slogu klasičnih Nardi volanov iz 60. let, s tremi tankimi kraki in izpostavljenim aluminijem. Izdelan je iz 19 CNC-obdelanih delov, lažji od običajnega Ferrarijevega volana, hkrati pa opremljen z vrsto funkcijskih upravljalnikov, vključno z manettini za pogonski sklop in podvozje. S tem Ferrari poudarja ergonomijo in dejstvo, da voznik osnovne nastavitve upravlja brez odvračanja pogleda na zaslone.

Za volanom se nahaja inovativen instrumentni sklop, razvit v sodelovanju s podjetjem Samsung Display. Dva izjemno tanka OLED-zaslona sta prekrivno nameščena tako, da ustvarjata globino in skoraj analogni videz merilnikov. Poseben poudarek daje fizična kazalna igla, ki se premika prek digitalne grafike – dokaz, da Ferrari tudi v digitalni dobi vztraja pri vizualni dramatiki.

Grafična zasnova merilnikov in tipografija črpata navdih iz letalstva ter klasičnih avtomobilskih instrumentov, zlasti legendarnih merilnikov Veglia in Jaeger iz zgodovinskih Ferrarijev. Cilj je jasna berljivost, nizka kognitivna obremenitev in takojšnje razumevanje informacij, kar je ključno za osredotočeno športno vožnjo.

Električni pogon še ne pomeni odpoved značaju znamke

Posebno pozornost so namenili tudi zagonskemu ritualu. Namesto kritiziranega na dotik občutljivega gumba iz preteklih modelov Luce uvaja stekleni ključ, ki se vstavi v osrednje ležišče in sproži usklajeno svetlobno in grafično sekvenco zagona. Ferrari s tem ponovno gradi čustveni moment, ki je bil pri znamki vedno sestavni del vozniške izkušnje.

Ferrari Luce tako že z notranjostjo dokazuje, da elektrifikacija pri Maranellu ne pomeni odpovedi značaju. Nasprotno: če bo preostanek avtomobila sledil enaki stopnji premišljenosti, izvirnosti in spoštovanja tradicije, bo Luce električni Ferrari, ki bo znal navdušiti tudi najbolj zadržane puriste – četudi v njegovih žilah ne teče več bencin.

Foto: Ferrari Foto: Ferrari Foto: Ferrari Foto: Ferrari