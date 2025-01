Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto predlagal "očiščenje" Gaze, v okviru katerega bi razseljene Palestince prevzela Egipt in Jordanija. Ta premestitev, ki jo je predlagal v luči obsežnega uničenja enklave, bi bila lahko začasna ali trajna, je dejal v pogovoru z novinarji na predsedniškem letalu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump, ki je prek posrednika sodeloval pri sprejetju dogovora o premirju v Gazi, je ta predlog podal v luči razmer v palestinski enklavi, ki je po več kot 15 mesecih izraelskih napadov povsem opustošena. "Skoraj vse je uničeno in ljudje tam umirajo [...] Zato bi raje sodeloval z nekaterimi arabskimi državami in zgradil stanovanja na drugi lokaciji, kjer bi lahko za spremembo živeli v miru," je povedal Trump.

Obnovil dobavo velikih bomb Izraelu

"Rad bi, da Egipt vzame ljudi. In rad bi, da Jordanija vzame ljudi," je dejal. Kot pravi, se je o tem že pogovarjal z jordanskim kraljem Abdulahom II., danes pa namerava pogovor o tem opraviti še z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem. "Ne vem, nekaj se mora zgoditi," je dejal novi ameriški predsednik, ki je v času po volilni zmagi dal jasno vedeti, da bo zaveznik Izraela. Med drugim je v soboto potrdil, da je obnovil dobavo velikih bomb Izraelu, kar je zamrznil njegov predhodnik Joe Biden, navaja AFP.

Gaza je pred začetkom izraelske agresije štela 2,4 milijona ljudi. Več najskrajnejših članov aktualne izraelske vlade je javno podprlo idejo etničnega čiščenja palestinske enklave, ponavadi pod pretvezo "prostovoljnih migracij". Trumpov predlog je tako že pozdravil donedavni minister Itamar Ben-Gvir, ki je ob uveljavitvi prekinitve ognja v Gazi oznanil, da bo njegova stranka Judovska moč zaradi "nesprejemljivega dogovora" zapustila izraelsko vlado.

V Jordaniji in Egiptu sicer že bivajo številni Palestinci, večinoma gre za potomce beguncev, ki so tja prebegnili ob ustanovitvi Izraela. Gaza je bila od leta 1948 do izraelske zasedbe 1967 pod nadzorom Egipta, v enakem obdobju pa je Jordanija nadzorovala Zahodni breg.