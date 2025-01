Trump poklical dansko premierko: "Bil je agresiven in konflikten"

Ameriški predsednik se je prejšnji teden 45 minut pogovarjal s dansko premierko Mette Frederiksen. Bela hiša klica ni komentirala, Frederiksen pa je kasneje povedala, da je Trump vztrajal pri prevzemu Grenlandije, ki je avtonomni del Kraljevine Danske.

Na dan pogovora s Trumpom je Frederiksen za dansko televizijo TV2 povedala: "Nobenega dvoma ni, da obstaja veliko zanimanje za Grenlandijo, a otok ni naprodaj."

Vir: Trump je bil zelo odločen

Pet visokih evropskih uradnikov, ki so seznanjeni s pogovorom, je za Financial Times povedalo, da je pogovor potekal zelo slabo.

Po njihovem mnenju je bil Trump agresiven in konflikten, kljub temu da mu je danska premierka ponudila razširitev sodelovanja na področju vojaških baz in izkoriščanja mineralov. "Bilo je grozno," je povedal eden od virov. Drugi je dodal: "Bil je zelo odločen. To je bil hladen tuš. Pred tem je bilo njegove besede težko jemati resno, zdaj pa mislim, da so resne in potencialno zelo nevarne."

Podrobnosti tega pogovora bodo verjetno še poglobile zaskrbljenost v Evropi, da bo Trumpova vrnitev na oblast resno škodovala čezatlantskim odnosom, saj predsednik ZDA krepi pritisk na zaveznike, naj se odrečejo ozemlju. Trump je svoj drugi mandat začel z izražanjem zanimanja za prevzem Grenlandije, Panamskega prekopa in celo Kanade.

Številni evropski uradniki so upali, da so bile njegove izjave o prevzemu nadzora nad Grenlandijo le pogajalska zvijača za krepitev ameriškega vpliva na ozemlju Nata, vendar je pogovor s Frederiksen te upe uničil in poglobil zunanjepolitično krizo med zaveznicami v Natu. "Namen je bil zelo jasen. To hočejo. Danci so zdaj v krizi," je dejal eden od virov, seznanjen s pozivom. Drugi je dodal: "Danci so popolnoma prestrašeni zaradi tega."

Danski zagrozil z ukrepi, ne izključuje niti vojaške akcije

Trump je v začetku januarja zagrozil, da bo Danski uvedel carine, če bo nasprotovala njegovim načrtom za Grenlandijo. Prav tako ni izključil možnosti vojaške akcije za prevzem otoka.