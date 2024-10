Prvi mož Forda: “Xiaomija vozim pol leta, od njega se ne morem ločiti …”

Izvršni direktor Forda je priznal, da so iz Kitajske v ZDA uvozili Xiaomijev prvi avtomobil in da se enostavno ne more ločiti od njega.

Jim Farley, izvršni direktor Forda. Foto: Ford Jim Farley, izvršni direktor Forda, je bil gost podkasta Everything Electric Show. V njem je Američan odkrito spregovoril o spremembah avtomobilske industrije, potencialu električnih vozil in predvsem velikega konkurenčnega izziva s strani kitajskih avtomobilskih proizvajalcev. Pri Fordu so, domnevno zaradi analize avtomobila, iz Kitajske v Chicago uvozili tudi prvi Xiaomijev avtomobil. Xiaomi je podobno kot Huawei svoje znanje iz elektronskih naprav in mobilne telefonije uspešno prenesel tudi v avtomobilski svet.

“Avtomobil je odličen. Od njega se ne morem ločiti, vozim pa ga že šest mesecev,” je povedal Farley.

Veliko zanimanje za Xiaomijev avtomobil na lanski razstavi v Šanghaju. Foto: Reuters

Avtomobile za prvo leto razprodali v 24 urah

Xiaomi je konec leta 2023 s proizvodnjo prvega avtomobila SU7 povzročil veliko zanimanja. Na avtomobilski razstavi v Šanghaju so obiskovalci po več ur stali v vrsti, da so si ga lahko ogledali od blizu. Kitajci so proizvodnjo za leto 2024 razprodali v 24 urah, trenutna čakalna vrsta zanj pa znaša šest mesecev.

Jim Farley je mesto izvršnega direktorja Forda prevzel leta 2020, ko je na tem mestu nasledil Jima Hacketta. Še preden se je leta 2007 pridružil Fordu, kjer je nato nekaj let vodil tudi Fordove posle v Evropi, je delal pri Lexusu. Farleyjev dedek je sicer že pred več kot sto leti delal v Fordovi tovarni River Rouge pri Dearbornu.