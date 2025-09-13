Samsung Galaxy S25 Edge: tanek, tanjši, Edge

Samsung Galaxy S25 Edge, četrti član letošnje serije Galaxy S25, je na slovenski trg prispel nekaj mesecev pozneje kot preostali trije člani. Gre za najtanjši Samsungov pametni telefon iz serije Galaxy S doslej, ki z elegantno obliko hitro pritegne pozornost.

V svetu klasičnih nepregibnih pametnih telefonov izstopa Samsung Galaxy S25 Edge z zgolj 5,8 milimetra debeline, kar mu zagotavlja status enega najelegantnejših mobilnikov ta hip. Impresivno je tudi to, da ob tem ohranja lahkotno maso le 163 gramov, kar ga naredi izjemno prijetnega za vsakodnevno uporabo.

Preverili smo, ali ta oblikovni dosežek spremljajo tudi zmogljivosti, ki bi zadovoljile najzahtevnejše uporabnike.

Velikost zaslona pametnega telefona Samsung Galaxy S25 Edge je enaka kot pri najbližjem sorodniku Samsung Galaxy S25+. Foto: Ana Kovač

Tanek, lahek in prestižen – a ne brez odrekanj

Samsung Galaxy S25 Edge je cenovno postavljen nad model Galaxy S25+, ki mu je po tehničnih lastnostih tudi najpodobnejši. Edge v svojem elegantnem, ultra tankem ohišju vseeno ponuja večino ključnih prednosti letošnje serije: vrhunski AMOLED-zaslon, najzmogljivejši procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ki je dodatno optimiziran za Samsungove telefone, vso Googlovo in Samsungovo umetno inteligenco ter sedem let varnostnih in programskih nadgradenj.

A jasno je tudi, da pri tako tanki zasnovi ni šlo brez kompromisov. Samsung Galaxy S25 Edge nima telefoto kamere, akumulator je manjši, posledično pa je tudi avtonomija krajša. Poleg tega podpira le 25-wattno žično polnjenje, kar je občutno počasneje kot pri drugih modelih v seriji.

Primerjava dimenzij, zlasti debeline: na levi Samsung Galaxy S25 Edge, na desni Samsung Galaxy S25 Ultra Foto: Ana Kovač

Vitka postava ne gre skupaj z vitko ceno

Prav res, eleganca ima svojo ceno – dobesedno. Za približno 50 evrov manj ponuja model Galaxy S25+ zmogljivejši akumulator, hitrejše 45-wattno polnjenje in telefoto kamero za optično povečavo. Na drugi strani cenovne lestvice Galaxy S25 Ultra za približno 250 evrov (ob enako velikem shrambnem prostoru) več prinaša še več bonbončkov: večji zaslon, vgrajeno pisalo S Pen, napredni sistem štirih kamer z izjemno učinkovito optično povečavo …

Te številke sicer veljajo za priporočene redne maloprodajne cene, kajti pri operaterjih ob vezavah naročniškega razmerja in v drugih prodajnih akcijah so razmerja lahko drugačna.

Zgornja stran pametnega telefona Samsung Galaxy S25 Edge Foto: Ana Kovač

Elegantna silhueta, robustno telo

Samsung Galaxy S25 Edge je nekaj posebnega – in to v dobrem pomenu besede. Na kožo je pisan uporabnikom, ki jim dizajn pomeni vsaj toliko ali več kot funkcionalnost. Čeprav je eden najtanjših pametnih telefonov na trgu, v resnici ne zaostaja veliko za bolj "nabildanimi" brati iz družine Galaxy S25. Ravno nasprotno – odlično dopolnjuje serijo, saj ponuja drugačen pristop: prefinjenost, eleganco in lahek oprijem brez večjih kompromisov.

Njegova tanka zasnova in okvir iz titana ustvarjata pravi premijski občutek, ko ga primemo v roko. Telefon deluje izjemno kompaktno, obenem pa robustno in zanesljivo. Prednjo stran ščiti steklo Gorilla Glass Ceramic 2, zadnjo pa Gorilla Glass Victus 2, medtem ko certifikat IP68, imajo ga vsi štirje telefoni v seriji Galaxy S25, potrjuje, da gre za napravo, pripravljeno na prah, dež, politje ali potovanje na plažo.

Prednjo stran pametnega telefona Samsung Galaxy S25 Edge ščiti steklo Gorilla Glass Ceramic 2. Foto: Ana Kovač

Zaslon navduši tudi na močnem soncu, moči mu ne bo zmanjkalo

Samsungova tradicija izdelave vrhunskih zaslonov se z modelom Galaxy S25 Edge zanesljivo nadaljuje. Telefon ima enako velik zaslon AMOLED kot model S25+, s prepričljivo svetilnostjo, kar pomeni, da boste brez težav brali vsebino tudi na neposredni sončni svetlobi. Zaslon je izjemno svetel, oster in barvno živ, zato je kot nalašč za ogled videov, igranje iger ali brskanje po spletu kjerkoli in kadarkoli.

Tudi pod pokrovom telefon ne razočara. Poganja ga Qualcommov Snapdragon 8 Elite, trenutno najzmogljivejši mobilni procesor, ki je še posebej prilagojen za Samsungove naprave. Skupaj z 12 gigabajti pomnilnika poskrbi, da telefon deluje izjemno gladko, tudi pri večopravilnosti ali grafično zahtevnih igrah.

Pametni telefon Samsung Galaxy S25 Edge je tudi zaradi svoje manj kot šest milimetrov debeline pisan na kožo uporabnikom, ki jim dizajn pomeni vsaj toliko ali več kot funkcionalnost. Foto: Srdjan Cvjetović

Elegantna oblika ima svojo ceno (tudi) pri akumulatorju

Eden najopaznejših kompromisov, ki jih je prinesla ultra tanka oblika Samsung Galaxy S25 Edge, je zagotovo akumulator. Edge ima najmanj zmogljiv akumulator v celotni družini Galaxy S25 – še manjši celo od osnovnega modela. Pričakovano je torej, da ne bo uspešno tekmoval pri dolgotrajni avtonomiji, še posebej ob zahtevni uporabi.

Zmogljivost ni edini izziv akumulatorja. Telefon podpira le 25-wattno žično polnjenje, kar je počasneje kot pri modelih Galaxy S25+ in Galaxy S25 Ultra, ki zmoreta hitrejše 45-wattno polnjenje. Za uporabnike, ki pričakujejo hitro dopolnjevanje energije med delovnim dnem, je to pomembna podrobnost.

Pametni telefon Samsung Galaxy S25 Edge

Dimenzije: 158,2 x 75,6 x 5,8 milimetra

Masa: 163 gramov

Procesor: osemjedrni Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Pomnilnik: 12 gigabajtov

Shrambni prostor: 256 gigabajtov (razpoložljivo 221,2 gigabajta)

Operacijski sistem: Android 15 s Samsungovim uporabniškim vmesnikom OneUI 7

Zaslon: 169,1 milimetra (6,7 palca polni pravokotnik)/165,5 milimetra (6,5 palca zaobljeni vogali), ločljivost 3.120 x 1.440 pik (Quad HD+), Dynamic AMOLED 2X, barvna globina 16 milijonov barv, osveževanje do 120-krat v sekundi

Kamera zadaj: glavna kamera z ločljivostjo 200,0 milijona pik in vrednostjo zaslonke f/1.7, širokokotna kamera z ločljivostjo 12,0 milijona pik in vrednostjo zaslonke f/2.2, samodejno ostrenje, optični stabilizator, dvakratna optična povečava (omogočeno s senzorjem Adaptive Pixel), digitalna povečava do desetkrat, bliskavica

Kamera spredaj: ločljivost 12,0 milijona pik, vrednost zaslonke f/2.2, vidno polje 85 stopinj

Ločljivost snemanja videa: UHD 8K (7.680 x 4.320 pik) in 30 sličic na sekundo

Počasni posnetek: 240 sličic na sekundo @FHD, 120 sličic na sekundo @FHD, 120 sličic na sekundo @UHD

Omrežje/operater: nano SIM (4FF), SIM 1 + SIM 2/SIM 1 + eSIM/Dual eSIM, GSM 2G (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900), UMTS 3G (B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)), LTE FDD 4G (B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)), LTE TDD 4G (B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500)), 5G FDD Sub6 (N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3)), 5G TDD Sub6 (N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500)), 5G SDL Sub6 (N75(1500+))

Povezljivost: USB-C (tudi za slušalke), USB 3.2 Generacija 1, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM), Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.4, NFC, Smart Switch (sinhronizacija s PC-računalnikom), Samsung DeX, Android Audio Streaming for Hearing Aid(ASHA), SmartThings

Lokacija: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

Senzorji: senzor pospeška, barometer, ultrazvočni senzor prstnih odtisov pod zaslonom, žiroskop, geomagnetni senzor, Hallov senzor, senzor svetlobe, senzor bližine

Akumulator: neodstranljiv, nazivna zmogljivost 3.900 miliamperov, razred energijske učinkovitosti A, minimalna vzdržljivost baterije 2.000 ciklov, 25-wattno žično polnjenje, hitro brezžično polnjenje

Avdio: stereo, datoteke mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ota, dff, dsf, ape

Video: datoteke mp4, m4v, 3gp, 3g2, avi, flv, mkv, webm, ločljivost predvajanja videoposnetkov UHD 8K (7.680 x 4.320 pik) in 60 sličic na sekundo

Gear podpora: Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro brezžične slušalke, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active

Programska podpora: varnostne posodobitve do 31. maja 2032

Barve: titan ledeno modra, titan črna, titan srebrna

Odpornost: IP68

Cena: 1.249 evrov (priporočena redna maloprodajna cena za model z 256 gigabajti shrambnega prostora

Vir podatkov: Samsung Slovenija

Zadnja stran pametnega telefona Samsung Galaxy S25 Edge Foto: Ana Kovač

Kamera: vrhunska glavna leča, a brez telefoto povečave

Na zadnji strani Samsung Galaxy S25 Edge najdemo samo dve kameri – glavno in ultraširoko. Obe sta enaki kot pri modelu Galaxy S25+, kar pomeni, da ima glavna kamera 200 milijonov ločljivosti in optično stabilizacijo slike (OIS), medtem ko ultraširoka kamera zajema slike v ločljivosti 12 milijonov pik.

Kar boste pri Edgu zaman iskali, je telefoto kamera. Optična povečava je omejena na dvakratno, kar bo sicer dovolj za vsakodnevno rabo, a če radi fotografirate oddaljene motive, boste pri digitalni povečavi hitro opazili, da se kakovost slabša. V tem pogledu Galaxy S25+ in predvsem Galaxy S25 Ultra ponujata veliko več.

K sreči pa Edge ne razočara pri sprednji kameri. Z ločljivostjo 12 milijonov pik in dobro obdelavo portretov z vgrajenimi učinki je odlična izbira za selfije, videoklice ali objave na družbenih omrežjih. Zelo solidno se odreže tudi pri videoposnetkih – podpira snemanje v ločljivosti 8K pri 30 sličicah na sekundo, kar je razveseljujoče za vse, ki radi ustvarjajo videovsebine na poti.

Zavojček prodajnega kompleta pametnega telefona Samsung Galaxy S25 Edge Foto: Ana Kovač

Zvok ne vpije, pamet pa sliši

Prostora ni zmanjkalo le za večji akumulator, temveč tudi za zmogljivejša zvočnika. Res je, stereo zvok je podprt – prihaja iz kombinacije slušalke in spodnjega zvočnika –, a skupna glasnost ne zadostuje v hrupnem okolju, prav tako so nizki toni občutno šibki. Ljubitelji glasbe ali podcastov brez slušalk bodo to opazili, a za večino uporabnikov to ne bi smelo predstavljati večje težave, saj že tako uporabljajo brezžične slušalke, sam pametni telefon za zvok pa le občasno.

Dobro novico pa prinaša programska oprema – Samsung Galaxy S25 Edge je po tej plati popolnoma enakovreden vsem modelom iz svoje serije. Tudi tukaj najdemo najnovejši Android 15 z izboljšanim vmesnikom One UI 7, ki prinaša številne novosti, boljšo večopravilnost in intuitivnejše delovanje. Samsung obljublja kar sedem let posodobitev in varnostnih popravkov, kar je velik plus za vse, ki svoj telefon uporabljajo dolgoročno. Seveda ne manjka niti široka paleta Galaxy AI funkcij, ki pomagajo pri produktivnosti, urejanju fotografij, prevajanju in še več – enako kot pri modelih S25, S25+ in S25 Ultra.

Spodnja stran pametnega telefona Samsung Galaxy S25 Edge Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Pametni telefon Samsung Galaxy S25 Edge si brez dvoma zasluži svoje mesto v premijskem razredu Samsungovih naprav. Njegova največja odlika? Neverjetno tanka in lahka zasnova, ki ni le vizualno privlačna, temveč tudi zelo praktična za vsakdanjo uporabo. V svetu, kjer telefoni postajajo vse večji in težji, sta Edge in njegova nosljivost dobrodošla osvežitev in celo znanilec enega izmed novih trendov.

Toda ravno ta tankost, ki Edgu prinaša toliko značaja, je terjala nekaj pomembnih odrekanj. Manjša zmogljivost akumulatorja in odsotnost telefoto kamere sta dva glavna kompromisa, ki ju bodo zahtevnejši uporabniki hitro opazili. Komur funkcionalnost pomeni več kot dizajn, bo morda boljša izbira Samsung Galaxy S25+, ki celo za nižjo ceno ponudi več zmogljivosti, ki jo Edge pogreša.

A ne razumite napačno – Samsung Galaxy S25 Edge je še vedno vrhunsko zmogljiv pametni telefon. Ima odličen zaslon, visoko zmogljiv procesor, napredno umetno inteligenco Galaxy AI in kar sedem let programske podpore. Če vam je pomembno, da telefon v roki deluje lahkotno, v žepu ne ovira in hkrati izstopa po videzu, je Edge morda točno to, kar ste čakali.

Kaj nam je bilo všeč:

- elegantna in izstopajoče tanka oblika,

- masa samo 163 gramov,

- tradicionalno vrhunski Samsungov zaslon in sedem let programske podpore.

Kaj nam ni bilo všeč:

- nima telefoto kamere,

- manj zmogljiv akumulator s počasnejšim polnjenjem.