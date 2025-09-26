Ko gre za brezžične slušalke z aktivnim odpravljanjem šuma, smo bili dolgo vajeni kompromisov – odlična kakovost zvoka in napredne funkcije večinoma pridejo z visoko ceno. A Huawei s FreeBuds 7i trdi drugače: vse to zdaj lahko dobiš za manj kot sto evrov, brez da bi moral žrtvovati najpomembnejše karakteristike.

Z začetkom novega študijskega leta Huawei v Slovenijo prinaša novo generacijo slušalk Huawei FreeBuds 7i, ki se jih bodo najbolj razveselili prav mladi. Pohvalijo se lahko z novo verzijo Inteligentnega ANC 4.0, ki omogoča nemoteno poslušanje glasbe, videov in telefoniranja v hrupnih prostorih.

Barve, dizajn in oblika

FreeBuds 7i prihajajo v treh barvnih različicah – mat črne, bele in roza, kar omogoča izbiro glede na osebni slog. Polnilna škatlica je okrogla, premera 31,9 milimetra, ki lepo sede v dlan. Imajo certifikat odpornosti IP54, kar pomeni zelo visoko odpornost proti prahu in solidno varnost pred potenjem in nekaj dežnimi kapljami. Vendar to ne pomeni, da so popolnoma vodoodporne.

Polnjenje poteka prek standardnega vmesnika USB-C, brezžičnega polnjenja pa ne podpira. V novi različici pa tokrat v škatli ni priložen USB kabel. Pričakujemo lahko samo dodatne čepke v treh velikostih.

Huawei FreeBuds 7i v roza barvi Foto: Gaja Hanuna

Inteligentni ANC 4.0 in prostorski zvok

Ena izmed glavnih novosti je Intelligent Active Noise Cancellation 4.0 – nadgrajena rešitev za učinkovito zmanjševanje šuma, tudi pri nizkih frekvencah. Slušalke se na okoliške zvoke odzivajo hitro in dinamično. Moč odstranjevanja šumov je tako velika, da odsvetujemo uporabo načina Ultra, ko ste udeleženi v prometu, tudi peš.

Poleg tega je tu funkcija prostorskega zvoka s sledenjem glave: šestosni senzor zazna premike glave in ustrezno prilagodi prostorski učinek, da se zvok "premika" z glavo in daje občutek 360-stopinjske okolice.

Klici v vetru in šumu

Za komunikacijo skrbijo trije mikrofoni in dodatni kostno prevodni mikrofon, ki omogoča, da sogovorniki slišijo jasno tudi v hrupnem okolju in močnem vetru. Klici ostanejo razumljivi in brez popačenj, tudi ko si na ulici ali v prometu. Sogovorniki sploh niso opazili, da govorimo prek slušalk.

Kostno prevodni mikrofon deluje drugače kot običajen mikrofon, saj ne zajema samo zvoka iz zraka, temveč tudi mehanske vibracije glasu, ki se ob govorjenju širijo skozi kosti lobanje. V sebi ima občutljive senzorje, ki zaznajo te vibracije in jih skupaj s signalom klasičnih mikrofonov obdela digitalni procesor. Ker na kostne vibracije ne vpliva veter ali hrup okolice, sistem dobi "čisto" referenco govora in lahko učinkovito loči glas od okoljskega šuma. Rezultat so bistveno bolj jasni klici tudi v zelo hrupnih okoljih (do približno 90 decibelov), denimo na ulici, v prometu ali na avtobusu.

Poleg treh navadnih mikrofonov za jasne klice skrbi tudi četrti, kostnoprevodni mikrofon. Foto: Gaja Hanuna

Zanimiva novost zadnje generacije Huaweijevih slušalk je pametno upravljanje z gibi. Poleg navadnega upravljanja z gestami, kot so dvoklik za prekinitev in nadaljevanje predvajanja, troklik za premik skladbe in daljši pritisk za spreminjanje načina zmanjševanja šuma, lahko slušalke upravljamo s kimanjem in odkimavanjem. S prvim se javimo na klic, s slednjim pa ga zavrnemo.

Glasnost lahko spreminjamo z drsanjem gor in dol po slušalki. Foto: Gaja Hanuna

Huawei AI Life in Huawei Audio Connect

Za najboljšo izkušnjo uporabe slušalk sta potrebni Huawejevi aplikaciji AI Life in Audio Connect, ki ju najdemo v Huaweievi programski tržnici AppGallery, Applovi programski tržnici App Store, uporabniki Androidov pa bodo do njiju najlažje prišli preko Huaweieve uradne spletne strani. Gumb za povezovanje na polnilni škatlici Foto: Gaja Hanuna

Aplikacija Huawei AI Life ima vodiče, ki te vodijo skozi prvo uporabo novih slušalk. Prav tako ima funkcijo testiranja prilagajanja ušesnih čepkov, ki pove, ali je njihova velikost primerna za vaš ušesni kanal.

Povezovanje slušalk s telefonom je zelo preprosto. Z dvosekundnim klikom na gumb na polnilni škatlici postanejo vidne preko Bluetootha, kjer jih potem v telefonu izberemo. Prav tako nismo imeli težav pri povezovanju s prenosnim računalnikom.

FreeBuds 7i proti FreeBuds 6i

Čeprav FreeBuds 7i prinašajo številne novosti, so glede baterije zelo konkurenčne. Z uporabo ANC bodo oboje delovale približno pet ur, brez njega se ta doba podaljša na osem. Eno polnjenje etuija omogoča poslušanje do 20 (z ANC) oz. 35 ur (brez ANC). Prav tako imata obe desetminutno hitro polnjenje, ki prinese štiriurno poslušanje.

Po čem se potem sploh razlikujeta?

Čeprav FreeBuds 7i ne prinašajo radikalne izboljšave življenjske dobe glede na 6i, to nadoknadijo s funkcijami, ki jih 6i nimajo: boljši, hitrejši ANC, prostorski zvok, dodatni kostno prevodni mikrofon, prostoročno upravljanje z glavo, aplikacijski vodiči in testi.

Kaj pa proti ostalim konkurenčnim slušalkami?

Priporočena redna maloprodajna cena slušalk Huawei FreeBuds 7i v Sloveniji in praviloma tudi v drugih evropskih državah je 99 evrov, kar je tudi cena šeste generacije iste serije. Od 50 hercov do 20 kilohercov HUAWEI FreeBuds 7i v povprečju izničijo več hrupa kot primerljivi izdelki in se postavijo ob bok Applovim AirPods Pro 2. To jih postavlja v sam vrh pri odpravljanju hrupa. Če pa jih primerjamo s ceno AirPods Pro2, ki se giblje med 250 in 300 evri v Sloveniji, pa z zelo primerljivimi funkcijami močno privarčujemo.

Po zmogljivosti se kosa tudi z Applovimi Airpods Pro 2. Foto: Gaja Hanuna

Kaj nam je bilo všeč:

- neverjetno odstranjevanje hrupa

- povezljivost z več napravami, sistemi in tudi računalniki

- test prileganja čepkov

- cena

Kaj nam ni bilo všeč:

- programska tržnica Google Play nima pripadajočega programa za pametne telefone z operacijskim sistemom Android in jo je treba prevzeti od drugod (najbolje na Huaweievi spletni strani). To lahko povzroča zmedo z lažnimi spletnimi stranmi.