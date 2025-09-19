Huawei Watch GT 6 Pro: športna pametna ura s še nepremagljivejšim dihom in novimi veščinami

Pametne ure iz serije Huawei Watch GT so že od svojega začetka znane po tem, da z enim polnjenjem zdržijo občutno dlje kot velika večina drugih pametnih ur. Nova šesta generacija gre še korak dlje – akumulator zmore še več časa, kar dodatno utrdi njeno privlačnost in prednost pred konkurenco. In to je šele začetek, saj prinaša še nekaj drugih zanimivih novosti.

Jesen je čas, ko Huawei v ospredje postavi svoje nosljive naprave, predvsem pametne ure – in letos ni nič drugače. Septembra smo tako znova dobili novo generacijo serije Huawei Watch GT, ki je znana predvsem po dolgi avtonomiji. Šesta različica to želeno lastnost še nadgradi, hkrati pa prinaša še nekaj nadgradenj pri funkcijah in uporabniški izkušnji.

Dolga avtonomija pametne ure za manj skrbi in več svobode

Pred letom dni smo prvič preizkusili pametni uri serije Huawei Watch GT 5, kjer je bila zmogljivejša Huawei Watch GT 5 Pro posebej zanimiva zaradi do dveh tednov pripravljenosti po navedbah proizvajalca. To je sicer mogoče doseči le pri optimalnih pogojih – torej z zmerno uporabo, izklopljenim stalnim prikazom ure (Always-on Display) in brez preobremenjevanja z obvestili ali nenehnim beleženjem športnih dejavnosti.

Med našim takratnim preizkusom se je avtonomija gibala nekje med sedmimi in desetimi dnevi, kar je še vedno izjemen preskok v primerjavi z veliko večino pametnih ur, ki zahtevajo vsakodnevno polnjenje. Ta razlika ni zgolj praktična, ampak bistveno vpliva na uporabniško izkušnjo, saj ura, ki mora na polnilnik vsak večer ali že prej, izgublja del svoje funkcionalnosti – denimo sledenje spanju ali stalno spremljanje srčnega utripa.

Spodnja stran pametne ure Huawei Watch GT 6 Pro Foto: Ana Kovač

Že od prej nepremagljiva avtonomija zdaj še daljša

Z novo serijo Huawei Watch GT 6 proizvajalec nadaljuje podobno strategijo dveh različic, osnovne in Pro, zadnjo pa smo podrobneje preizkusili. Po laboratorijskih podatkih naj bi GT 6 Pro omogočala do 50 odstotkov daljšo avtonomijo v primerjavi s prejšnjo generacijo. Teoretično to pomeni do 21 dni delovanja z enim polnjenjem – ponovno ob predpostavki varčne rabe, brez stalno prižganega zaslona in z minimalno količino aktivnih funkcij v ozadju.

Ker pa so deklarirane številke pogosto optimistične, smo se oprli na lansko izkušnjo: takrat je bila dejanska avtonomija nekje od tretjine do polovice krajša od najvišje navedene. Če uporabimo enak korekcijski faktor, lahko pri GT 6 Pro realno pričakujemo med desetimi in 14 dnevi avtonomije ob povprečni do nekoliko intenzivnejši rabi, kar vključuje občasno beleženje aktivnosti, zmerno količino obvestil in delovanje tipičnih senzorjev.

To še vedno postavlja napravo med najvzdržljivejše v svojem razredu in omogoča večdnevno uporabo brez skrbi za polnjenje – kar ni nepomembno, zlasti za uporabnike, ki pametno uro nosijo tudi ponoči. Te avtonomije sicer nismo mogli potrditi, ker je preizkus ure trajal manj kot deset dni, ura pa je v tem času ohranila precej svoje moči, ki jo je zagotovil akumulator z nazivno zmogljivostjo 867 miliamperskih ur.

Pametna ura Huawei Watch GT 6 Pro prihaja samo v eni velikostni različici - večji z zaslonom s premerom 46 milimetrov. Foto: Ana Kovač

Le ena velikost, a z izjemno natančnim sledenjem položaju in poti

Poglejmo še, katere druge novosti in značilnosti prinaša Huawei Watch GT 6 Pro. Ura je na voljo le v večji, 46-milimetrski različici, a je Huawei kljub temu poskrbel tudi za damsko izvedbo: poleg klasične srebrne različice s titanovim paščkom in športne črne z udobnim fluoroelastomernim paščkom je na voljo tudi rjava različica z estetsko tkanim paščkom iz kompozitnih materialov.

Med pomembnejšimi novostmi je tudi izboljšan sistem za določanje lokacije, ki so ga poimenovali Sunflower. Po podatkih proizvajalca naj bi nova tehnologija še posebej izstopala pri natančnem določanju nadmorske višine med kolesarjenjem in pri navigaciji v urbanih okoljih, kjer visoke stavbe pogosto ovirajo satelitski signal.

Sledovi poti, posneti s pametno uro Huawei Watch GT 6 Pro (oranžno) in pametno uro drugega proizvajalca (belo) Foto: Huawei Mobile

Kot da bi ga na kožo pisali kolesarjem

Kolesarjem je namenjena tudi funkcija izračuna virtualne moči, ki temelji na trenutni hitrosti vožnje, profilu poti z upoštevanjem naklonov, telesni masi kolesarja in masi kolesa.

Na ta način je mogoče brez dodatne zunanje (in pogosto drage) opreme spremljati učinkovitost kolesarjenja in prilagajati napor glede na razmere – tako v smislu preprečevanja preobremenitve kot tudi zagotavljanja ustrezne intenzivnosti. Pri tem so vključeni tudi algoritmi za oceno zračnega upora, ki ga povzroča veter.

Zdi se, da so največ novih funkcij pametne ure Huawei Watch GT 6 Pro namenili kolesarjem. Foto: Ana Kovač

Med kolesarjenjem meritev ni več treba ročno vklapljati ali izklapljati – ura samodejno prepozna začetek, premor, nadaljevanje in zaključek aktivnosti. Sistem, ki združuje podatke več senzorjev, omogoča tudi zaznavo nenadnih padcev in v takem neljubem primeru, ko so pri težjih poškodbah lahko odločilne že sekunde, nemudoma sproži klic na pomoč.

Več vpogledov in podatkov od visokih gora do golf igrišč

Novosti niso namenjene le kolesarjem – razveselile bodo tudi pohodnike, golfiste in smučarje. Pohodniki bodo deležni natančnejše analize aktivnosti na podlagi sprememb nadmorske višine, smučarjem pa naprava obljublja celovito beleženje vseh podrobnosti njihovega dneva na belih strminah – vključno s samodejnim ločevanjem časa, preživetega na žičnici, od dejanske vožnje po smučišču.

Tudi golfisti bodo našli nove funkcije in napredne načine obdelave podatkov, ki jim bodo pomagali izboljšati igro.

Poleg ure so v prodajnem kompletu še polnilnik z izhodom USB (adapterja za vtičnico električnega omrežja niso priložili) in zelo kratka tiskana navodila za hiter začetek uporabe. Foto: Ana Kovač

Pametna ura, ki ve, kdaj in koliko počitka zares potrebujemo

Nova šestica prinaša izboljšave tudi na področju spremljanja zdravstvenih funkcij. Seveda so tu še naprej stari znanci, kot so merilec srčnega utripa, snemanje elektrokardiograma in merjenje deleža hemoglobina in s tem tudi kisika v krvi (SpO2) ter drugi, a tu se šele začne.

Poleg nadgraditev algoritma za opredelitev čustvenega stanja in količine stresa ter zaznavanja aritmije srčnega utripa je največja novost nadgrajenega sistema zdravstvenih meritev Huawei TruSense med športniki priljubljena funkcija spremljanja variabilnosti srčnega utripa (HRV – Heart Rate Variability).

Gre za meritev spreminjanja časovnega razmika med posameznimi utripi srca, ki posredno odraža delovanje avtonomnega živčnega sistema – tistega dela živčevja, ki samodejno uravnava ključne telesne funkcije, kot so srčni utrip, dihanje in prebava. HRV med drugim omogoča boljšo oceno telesnega počutja kot zgolj meritev srčnega utripa, saj nazorno pokaže, ali je telo spočito in pripravljeno na napor ali še potrebuje dodaten čas za okrevanje.

Ena izmed novosti, ki jo prinaša pametna ura Huawei Watch GT 6 Pro, je nadgradnja algoritma za opredelitev čustvenega stanja in količine stresa. Foto: Ana Kovač

Noben pametni telefon tej uri ni tuj

Huawei svoje pametne ure že nekaj časa poganja z lastnim operacijskim sistemom HarmonyOS. Prav ta je eden glavnih razlogov za izjemno vzdržljivost akumulatorja, ki ji konkurenca težko sledi. Vendar pa HarmonyOS že nekaj let ne podpira večine zunanjih aplikacij, ki so značilne za naprave z Googlovim Androidom. To sicer ne vpliva na uporabo številnih funkcij, ki jih ura ponuja, a je prav, da na to opozorimo.

Veliko pomembnejša dobra novica pa je, da se tudi ta Huaweieva pametna ura brez težav povezuje tako z vsemi pametnimi telefoni z operacijskim sistemom Android kot tudi z Applovimi z operacijskim sistemom iOS. Za to skrbi aplikacija Huawei Zdravje (Health), ki je v Googlovi trgovini Play Store sicer ni, je pa na voljo na svojih uradnih spletnih straneh.

Pametna ura Huawei Watch GT6 Pro se brez težav povezuje tako z vsemi pametnimi telefoni z operacijskim sistemom Android kot tudi z Applovimi pametni telefoni z operacijskim sistemom iOS. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Pametne ure serije Huawei Watch GT so bile vedno usmerjene predvsem k športno dejavnim in rekreacijsko navdušenim uporabnikom, nova Huawei Watch GT 6 Pro, zmogljivejša v letošnjem paru, pa ta namen še bolj izpolnjuje. Z nadgradnjami na področju sledenja aktivnostim, izboljšanim določanjem položaja in sledenjem poti ter novo funkcijo izračuna virtualne moči se dodatno približa njihovim potrebam, še najbolj kolesarjem, a tudi pohodnikom, smučarjem in drugim.

Največja prednost serije pametnih ur Huawei Watch GT – izjemna avtonomija – je z novo uro Huawei Watch GT 6 Pro zdaj še izrazitejša. Novinec pri tem merilu še bolj izstopa med množico tekmecev in bo mnogim uporabnikom, predvsem tistim, ki veliko časa preživijo aktivno na prostem in daleč od vtičnic, že samo ta odlična lastnost več kot dovolj prepričljiv razlog za izbiro.

Cena v trenutkih nastajanja teh vrstic še ni uradno potrjena, a bo po napovedih podobna kot ob premieri lanske generacije, torej pametne ure Huawei Watch GT 5 Pro. Upali bi si napovedati, da bosta bela in rjava različica pametne ure Huawei Watch GT 6 Pro v Sloveniji naprodaj po priporočeni redni maloprodajni ceni 379 evrov, kovinska s titanovim paščkom pa za 499 evrov.