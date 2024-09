Huawei Watch GT 5 Pro: letvico postavlja še višje

Kljub ameriški blokadi, ki Huaweiu onemogoča dostop do Googlovih in še nekaterih sicer priljubljenih ameriških storitev in tehnologij ter zaradi katere je prodaja njihovih pametnih telefonov zunaj njihove domovine močno okrnjena, ostajajo zanje nosljive naprave zelo močen segment, ki po vsem svetu (razen ZDA, kjer so nedostopne) prepriča številne uporabnike.

Pametne ure serije GT, ki so ime izposodile od avtomobilov Gran Turismo, so, upamo si reči, krona njihove ponudbe nosljivih naprav, vsaj če sodimo po njihovi priljubljenosti med uporabniki. Razumljivo, saj so snovalci teh ur vedno iskali pravo razmerje med zmogljivostjo in obliko na eni strani ter na drugi strani še sprejemljivo ceno za vse, kar ponuja.

Preizkusili smo večjo (46-milimetrsko) in oblikovno premijsko (s titanovim paščkom) različico pametne ure Huawei Watch GT 5 Pro. Foto: Gaja Hanuna

Na vtičnico zgolj enkrat tedensko

Veliko je razlogov, zakaj so nas že prve štiri serije pametnih ur GT prepričale. Daleč najprivlačnejše je trajanje akumulatorja oziroma čas, ko ura nemoteno deluje brez ponovnega priklopa na svojo polnilno zibelko.

Že res, da bo ob običajni rabi le stežka doseglo do 14 dni, kar oglašujejo, a za en teden ali celo nekaj več pripravljenosti ni nobenega dvoma. To je še vedno čas, o katerem marsikateri proizvajalec pametnih ur lahko samo sanja. Poudariti je treba tudi, da bo omagan akumulator ure napolnjen do vrha že v eni uri.

Ena izmed najpomembnejših prednosti pametne ure Huawei Watch GT 5 Pro je dolgo trajanje akumulatorja, celo ob intenzivnejši rabi. Foto: Gaja Hanuna

Združljiva tudi s pametnimi telefoni tekmecev

Druga pomembna prednost Huaweievih pametnih ur, tudi serij GT, je združljivost tako s pametnimi telefoni z operacijskim sistemom Android kakor tudi z operacijskim sistemom iOS.

Tisti z Androidom sicer lahko računajo na nekaj več funkcionalnosti kot tisti z operacijskim sistemom iOS, še nekaj več je bodo imeli tisti s Huaweievim pametnim telefonom.

Za povezovanje Huaweievih pametnih ur s pametnimi telefoni skrbi aplikacija Huawei Zdravje (Huawei Health). Foto: Gaja Hanuna

Prve naprave s tehnologijo TruSense

Peta generacija Huaweievih pametnih ur serije GT ima spet dva člana, lani so namreč izdali samo eno pametno uro Huawei Watch GT 4. Dve uri v novi seriji pametnih ur Huawei Watch 5 GT sta del jesenskih novosti, ki ju Huawei predstavlja 19. septembra v Barceloni. Še prej smo si ogledali zmogljivejšo v paru, tisto s pripisom Pro, ki ima še vedno vse prejšnje že omenjene prednosti.

Največja novost pete generacije je pred kratkim predstavljeni sistem TruSense, ki obljublja spremljanje več kot 60 zdravstvenih in telesnih parametrov za zagotavljanje celotne slike tako o telesni pripravljenosti ter zmožnosti kot tudi o poteku rekreacije oziroma vadbe. Poudarek ni samo na novih funkcijah, temveč tudi na izboljšanju natančnosti obstoječih, kot sta meritvi srčnega utripa in nasičenosti krvi s kisikom (SpO2). Tako so prav pri meritvah SpO2 povečali število merilnih kanalov s štiri na dvanajst, izpopolnjeno natančnost meritev pa pripisujejo tudi izboljšani tehnologiji priprave stekla, ki zdaj bolje senči svetlobo in zmanjšuje moteče vplive, zaradi česar so odčitki še natančnejši.

Obilje funkcij za spremljanje vadbe in telesnega stanja Foto: Srdjan Cvjetović

Aplikacija Huawei Zdravje zdaj v dveh obsegih

Poln potencial nove Huaweieve pametne ure še naprej omogoča povezovalna aplikacija Huawei Zdravje (Huawei Health). Obstoječi uporabniki dozdajšnje brezplačne različice bodo še naprej lahko uporabljali vse dozdajšnje in še kakšno novo funkcijo, istočasno pa Huawei v Sloveniji in še 34 državah uvaja plačljivo različico Huawei Zdravje+ (Huawei Health+), katere naročnina bo 7,99 evra mesečno ali 59,90 evra letno.

V primerjavi z brezplačno različico ima plačljiva med drugim več osebno prilagojenih vadbenih programov, vključno z načrtom za ohranjanje telesne pripravljenosti (Stay Fit Plan), več dihalnih vaj, podporo za meditacijo, podporo za mestne teke (City Run) po vsem svetu in glasbene podlage za sproščanje. Za pokušino ob nakupu omogočajo trimesečni brezplačen trimesečni preizkus.

Spremljanje zdravstvenih parametrov Foto: Gaja Hanuna

Dve velikosti

Ura je seveda primerna tudi za vse tiste, ki jo bodo uporabljali še za kaj drugega, kot so zdravstvene in vadbene funkcije. Huawei Watch GT 5 Pro prihaja v dveh velikostih, večjo 46-milimetrsko, rečejo ji tudi moška, smo preizkušali.

Poleg moške je na voljo še manjša, 42-milimetrska, ki ji rečejo damska ali ženska in se bo lepše prilegla na manjšo roko. Podobno so se odločili tudi pri navadni "petici"«, a sta pri njej obe različici po en milimeter manjši.

Izbira številčnic na pametni uri Huawei Watch GT 5 Pro prek aplikacije Huawei Zdravje Foto: Gaja Hanuna

Za različne oblikovne okuse in pričakovanja

V peti generaciji pametnih ur Watch GT je Huawei predstavil tudi oblikovno luksuzni različici, katerih cena iz razumljivih razlogov znatno odstopa od osnovnih. Vsem je skupna osmerokotna oblika ohišja iz titana, ki obdaja številčnico – spoznali smo jo pri predhodni generaciji ur Huawei Watch GT in tudi sicer postaja ta oblika vedno bolj priljubljena tudi v svetu analognih luksuznih ur.

Naš preizkušanec je imel tudi pašček iz titana, ki je odpornejši in obenem lažji od nerjavečega jekla, kar s pridom izkoriščajo predvsem v letalski industriji. Pašček in ura se v tej izvedbi zlijeta v harmonično celoto, ki prispeva vtisu mogočnosti in prestiža. Temu seveda sledi tudi cena, ki je za 150 evrov (upoštevane so priporočene redne maloprodajne cene) višja od osnovne izvedbe s črnim fluoroelastomerskim paščkom.

Še nekaj zaslonskih zajemov pametne ure Huawei Watch GT 5 Pro Foto: Srdjan Cvjetović

Dobre novice za golfiste in potapljače

Med številnimi športnimi funkcijami je velik poudarek namenjen igralcem golfa, a tega nismo preverili, ravno tako ne, ali katalog golfišč zajema tudi kakšno slovensko. Prepričali smo se, da so za pametno uro Huawei Watch GT 5 Pro pripravili 17 številčnic, med njimi veliko novih. Komur tam nobena ni prava, se lahko odpravi v iskanje med številne dodatne, tako brezplačne kot plačljive. Golfistom so namenjene posebne funkcije. Foto: Srdjan Cvjetović

Na svoje bodo prišli tudi potapljači, saj ima ura Huawei Watch GT 5 Pro najvišjo mogočo odpornost na vodo in prah. Po novem je to IP69K, kar pomeni popolna odpornost proti prahu in celo vodnim curkom s pritiskom 80 atmosfer z od 14 do 16 litri vode na minuto pri temperaturah do 80 stopinj Celzija – praktično krepko nad vsakdanjimi razmerami, celo za potapljače do 40 metrov pod gladino.

Za hitre prste

Ura Huawei Watch GT 5 Pro ima tudi polno zaslonsko tipkovnico, a je glede na omejen prostor, celo na večji od dveh velikosti ur, to za večino prstov velik izziv – a za silo se bo zagotovo dalo napisati kaj kratkega. Ura prevzame sistemski jezik povezanega telefona.

Zelo priročna funkcija je tudi zaslonski zajem ure. Dovolj je istočasno pritisniti vrtljivi kolešček zgoraj desno in tipko spodaj desno, zaslonski zajem pa bo na voljo v galeriji povezanega pametnega telefona.

Z istočasnim pritiskom vrtljive krone in gumba na desni strani pametne ure Huawei Watch GT 5 Pro dobimo v galeriji povezanega telefona zaslonski zajem ure. Foto: Gaja Hanuna

Razpoložljivost in cene

Z dnevom predstavitve, to je 19. september, se predprodaja začne tudi v Sloveniji, splošno bodo ure razpoložljive od 1. oktobra. Po dobri stari navadi prejmejo kupci v predprodaji darilo, tokrat so to slušalke Huawei FreeBuds 5i. Cene posameznih izvedb so precej različne in niso odvisne samo od modela in velikosti temveč tudi od oblikovne izvedbe in materialov.

Tako se priporočene redne maloprodajne cene v Sloveniji za Huawei Watch GT 5 Pro gibljejo od 399 evrov za 46-milimetrsko različico in črnim pasom do 649 evrov za najbolj prefinjeno in elegantno keramično belo damsko uro. Vmes sta še bela damska za 499 evrov in moška z zlitim titanovim pasom za 549 evrov.