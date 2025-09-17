Honor Magic V5: pregibnež, ki zavrača kompromise

Honor s svojim najnovejšim modelom pregibnega telefona Magic V5 nazorno pokaže, kaj trenutno zna in zmore – tako po tehnični plati kot pri dizajnu. Teh dosežkov ni malo, a je temu primerna tudi cena.

Začnimo pri obliki. Ko je zaprt, Magic V5 v slonokoščeni beli barvi meri 8,88 milimetra v debelino, v odprtem stanju pa se ta zmanjša na elegantnih 4,1 milimetra – seveda brez upoštevanja zadnje kamere, ki za kakšen milimeter štrli iz ohišja.

Pri črnem je to desetinko milimetra ali dve več (natančni podatki so v specifikacijah), a debelina pri nobenem ne preseže devetih milimetrov. Tudi masa niha med barvnimi različicami in je med 217 in 222 grami povsem v skladu z današnjimi sodobnimi (lažjimi) pregibnimi telefoni.

Diagonala notranjega zaslona pregibnega pametnega telefona Honor Magic V5 meri 20,2 centimetra (7,95 palca). Foto: Ana Kovač

Ohišje, ki združuje lahkotnost, vzdržljivost in zaščito

Honor je pri svojem paradnem konju Magic V5 posebno skrb namenil tudi izbiri materialov. Previdno uravnotežena kombinacija kovine, stekla in kompozitnih zlitin zagotavlja hkrati občutek lahkotnosti in trdnosti.

Za zaščito pred vdorom prahu in vode ima naprava certifikata IP58 in IP59 – kar je za pregibne telefone spoštovanja vreden dosežek, saj zaradi mehanizma tečajev ti ne morejo dosegati enake ravni zaščite kot nepregibne naprave. A vendarle ni pametno namakati telefona v kakršnokoli vodo, zlasti ne morsko, ker so tveganja v vsakem primeru velika!

Desna stran prepognjenega pregibnega pametnega telefona Honor Magic V5 Foto: Ana Kovač

Pregibni mehanizem, ki ne omaga in zna poskrbeti zase

Pregibni mehanizem, ki je bil (in morda še vedno je) pri razvoju zložljivih telefonov pogosto eden največjih izzivov, so pri Honorju naslovili samozavestno in ambiciozno. Po lastnih laboratorijskih meritvah zagotavljajo, da bo tečaj brez težav zdržal 500 tisoč ciklov odpiranja in zapiranja, kar pomeni približno deset let živahne vsakodnevne uporabe.

Pod zaslonom so dodali plast ogljikovih vlaken, ki izboljša odpornost proti udarcem in mehanskim poškodbam. Magic V5 se zna tudi sam zaščititi pred tujki: če med zapiranjem zazna drobec, prah ali drugo nečistočo v pregibu, uporabnika opozori.

Spodnja stran pregibnega pametnega telefona Honor Magic V5. Na podlagi meritev v svojih laboratorijih Honor zagotavlja, da bo tečaj brez težav zdržal 500 tisoč ciklov odpiranja in zapiranja, kar pomeni približno deset let živahne vsakodnevne uporabe. Foto: Ana Kovač

Izbočena kamera: ovira v žepu, opora za roko

Na zadnji strani pregibnega pametnega telefona Honor Magic V5 izstopa krožni modul s kamerami, ki, kot smo že omenili, vidno štrli nad površino in se zato lahko včasih zatakne v žepu ali torbici.

A hkrati ima ta izbočeni sklop tudi praktično vrednost: pomaga preprečiti zdrs sicer gladke in spolzke naprave s površin, poleg tega pa lahko služi kot opora in počivališče za prst pri uporabi telefona z eno roko.

Trojček kamer izstopa nad zadnjo stranjo pregibnega pametnega telefona Honor Magic V5. Foto: Ana Kovač

Tudi pregibni telefon zmore: fotografska moč brez zadržkov

Veliko bolj kot videz zadnjih kamer šteje to, kako dobro opravljajo svoje delo – in pri tem jim je težko kaj očitati. Honor Magic V5 je še en dokaz, da se obdobje, ko so kamere na pregibnih telefonih vidno zaostajale za tistimi na klasičnih napravah, bliža koncu. Tudi zložljivi pametni telefoni zdaj brez zadržkov sodijo med resna fotografska in videografska orodja.

Periskopska in ultraširokokotna kamera sta v primerjavi s prejšnjo generacijo občutno napredovali. Glavna kamera s 50 milijoni slikovnih pik, ki je že v preteklosti blestela, ostaja nespremenjena. Teleobjektiv se zdaj ponaša s 64 milijoni slikovnih pik, kar prinaša boljšo povečavo več podrobnosti, ultraširoka kamera pa nudi širši zajem in višjo ločljivost. Razliko je opaziti tudi pri nočnih posnetkih in v drugih okoliščinah s slabšo svetlobo. V redkih primerih zna samodejno ostrenje zgrešiti želeni motiv, a že naslednji posnetek bo skoraj zagotovo dosegel želeni namen. Kot smo pri Honorjevih telefonih že vajeni, tudi Magic V5 ponuja tri barvne profile: nevtralni prikaz za naravne in uravnotežene odtenke, živahni za bolj nasičene barve ter avtentični, ki poudari toplejše tone.

Periskopska in ultraširokokotna kamera pregibnega pametnega telefona Honor Magic V5 sta v primerjavi s prejšnjo generacijo občutno napredovali. Foto: Ana Kovač

Ne gre spregledati niti dveh sprednjih kamer, ki se dobro odrežeta tako podnevi kot ponoči. To bo posebej razveselilo mlajše uporabnike in vse, ki pogosto posežejo po selfijih.

Večja svetilnost in podpora za pisalo na obeh zaslonih

Zunanji zaslon je še ravno prav velik za uporabo z eno roko, saj meri 16,3 centimetra (6,43 palca), ob tem pa ponuja ločljivost 2376 x 1060 slikovnih pik. Notranji, pregibni zaslon meri 20,2 centimetra (7,95 palca) z ločljivostjo 2352 x 2172 pik. Oba temeljita na tehnologiji AMOLED, podpirata osveževanje do 120 Hz in uporabljata LTPO, ki dinamično prilagaja hitrost osveževanja glede na prikazano vsebino ter tako pripomore k varčevanju z energijo.

Notranji in zunanji zaslon sta se pri Magic V5 izenačila tudi po najvišji svetilnosti – tudi za najbolj sončne dneve pripravljenih 5000 nitov –, kar pride še posebej do izraza pri prikazu vsebin v HDR. Oba podpirata tudi pisalo Magic Pen, kar dodatno razširi nabor možnosti za ustvarjanje in delo. Za zaščito poskrbita različna materiala: zunanji zaslon varuje posebna nanokristalna prevleka, notranjega pa Honorjevo okrepljeno steklo Super AMOLED. Dodati velja, da je pregib na notranjem zaslonu opazen le redko in zgolj pod določenimi koti.

Honor Magic V5 podpira uporabo pisala Honor Magic Pen (naprodaj posebej) tako na notranjem kakor tudi na zunanjem zaslonu. Foto: Ana Kovač

Pregibni pametni telefon HONOR Magic V5

Barvi: črna, slonokoščeno bela

Masa: 217 gramov za slonokoščeno belo, 222 gramov za črno

Širina: 145,9 milimetra odprto, 74,3 milimetra prepognjeno

Globina: 8,8 milimetra pri prepognjenem in 4,1 milimetra pri odprtem za slonokoščeno belo, 9,0 milimetra pri prepognjenem in 4,2 milimetra pri odprtem za črno

Debelina: 8,8 milimetra prepognjen, odprt 4,1 milimetra za slonokoščeno belo ali 4,2 milimetra za črno (brez upoštevanja kamere na zadnji strani)

Procesor: osemjedrni Qualcomm Snapdragon 8 Elite mobilna platforma

Pomnilnik: 16 gigabajtov LPDDR5X

Shrambni prostor: 512 gigabajtov (UFS 4.0)

Operacijski sistem: Android 15 z Honorjevim uporabniškim vmesnikom MagicOS 9.0.1

Odpornost: IP58 in IP59

Notranji zaslon: OLED, velikost 20,2 centimetra (7,95 palca), ločljivost 2352 × 2172 pik, hitrost osveževanja do 120-krat v sekundi, LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), svetilnost do 5000 nitov, 1,07 milijarde barv, 100 % široka barvna lestvica DCI-P3, gostota 403 pike na palec, podpora za pisalo HONOR Magic Pen, notranji zaslon HONOR Super Armored

Zunanji zaslon: OLED, velikost 16,3 centimetra (6,43 palca), ločljivost 2376 × 1060 pik, hitrost osveževanja do 120-krat v sekundi, LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), svetilnost do 5000 nitov, 1,07 milijarde barv, 100 % široka barvna lestvica DCI-P3, gostota 404 pike na palec, podpora za pisalo HONOR Magic Pen, HONOR zaščita proti praskam NanoCrystal Shield

Oba zaslona: HONOR Eye Comfort, ultra-visokofrekvenčno PWM zatemnjevanje (4320 herzev), zmanjšanje občutka slabosti pri gibanju, AI-zameglitev fokusa, dinamično zatemnjevanje, cirkadiani nočni način, naravni ton

Kamera zadaj: HONOR AI Falcon sistem kamer, širokokotna kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik, f/1.6, optična stabilizacija slike (OIS); ultraširoka kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik, f/2.0, telefoto periskopska kamera z ločljivostjo 64 milijonov pik, f/2.5, optična stabilizacija slike (OIS), trikratna optična povezava in do stokratna digitalna povečava; ločljivost fotografij do 9216 × 6912 pik; AI HONOR Image Engine: izboljšan portret AI & Harcourt portret, super zoom AI, zajem gibanja AI,

Ločljivost videa: zadnja in sprednja kamera podpirata do 4K (3840 × 2160 pik), kinematografsko snemanje videa

Kamera spredaj: dvojna širokokotna kamera (notranji in zunanji zaslon) z ločljivostjo 20 milijonov pik, f/2.2, ločljivost fotografij do 3840 × 5120 pik

Akumulator: neodstranljiv silicij-ogljikov, tipična zmogljivost 5.820 miliamperskih ur, nazivna zmogljivost 5.690 miliamperskih ur, sistem za upravljanje porabe s čipom HONOR E2 Power Enhanced, 66-wattno žično polnjenje HONOR SuperCharge, 50-wattno brezžično polnjenje HONOR SuperCharge, polnilnika sta na prodaj posebej

Zvok: stereo zvočniki, podpora za Hi-Res Audio & Hi-Res Wireless Audio, dvojni mikrofoni z zmanjševanjem šumov, simetrična stereo dvojna zvočnika, 24-bitni HDR 3-mikrofonski stereo zajem glasu, AI zasebni klic

Povezljivost: 5G/4G LTE/3G/2G, Dual SIM (podpora tudi za eSIM), Bluetooth 6.0 (SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX HD, APTX Adaptive), USB‑C, USB 3.1 Gen1, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2×2 MIMO), NFC, RF izboljšani čip HONOR C1+, podpora za prenos datotek z iOS (iPhone & MacBook), stranski kapacitivni čitalnik prstnih odtisov

Varovanje dostopa: stranski senzor prstnih odtisov, prepoznava obraza (2D)

Funkcije umetne inteligence: Google Gemini, urejevalnik AI (pretvorba AI slike v video), AI Outpainting (razširitev slike zunaj okvirja), brisanje AI (Eraser), AI povečava (Upscale), izrez AI (Cutout), živa fotografija (Live Photo), prevod klicev AI, prevajanje AI, Magic Portal na zložljivih napravah, zaznavanje AI lažnih posnetkov (Deepfake Detection)

Pametne funkcije (Smart Features): Multi-Flex, paralelni prostor, Magic Capsule

Dodatne funkcije: podpora za pisalo HONOR Magic-Pen, funkcije umetne inteligence (Gemini integracija, večopravilnost, pametno načrtovanje), zmanjšano uhajanje zvoka iz slušalke, ko je telefon zložen)

Cena: 1.999 evrov (priporočena redna maloprodajna cena)

Vir podatkov: Honor Technologies, d. o. o. , Ljubljana

Zunanji zaslon in škatlica prodajnega kompleta pregibnega pametnega telefona Honor Magic V5 Foto: Ana Kovač

Zunanji in notranji zaslon končno enakovredna v odličnosti

Notranji zaslon je bil že pri prejšnjem Honorjevem pregibnežu zelo kakovosten, če odmislimo precej nižjo svetilnost predhodnika, zunanji zaslon pa je pri petici naredil opazen in pomemben preskok.

Zdaj sta si oba zaslona po kakovosti končno enakovredna – enaka svetilnost, enaka podpora za pisalo, enako dober občutek pod prsti. Kar je bilo še pri prejšnjih generacijah le želja, nedosegljiva predvsem za ustvarjalce, je zdaj končno postalo resničnost.

Notranji zaslon (na fotografiji) in zunanji zaslon pregibnega pametnega telefona Honor Magic V5 temeljita na tehnologiji AMOLED, podpirata osveževanje do 120 Hz in uporabljata LTPO, ki dinamično prilagaja hitrost osveževanja glede na prikazano vsebino ter tako pripomore k varčevanju z energijo. Foto: Ana Kovač

Celo v tankem ohišju je prostor za zmogljiv akumulator

Svoje poglavje si zasluži tudi akumulator. Kljub izjemno tankemu ohišju je akumulator med zmogljivejšimi za pametne telefone, za kar gre zahvala novi silicij-ogljikovi tehnološki zasnovi akumulatorjev. Tudi pri dolgotrajnem igranju iger, ki močno obremenijo procesor in zato porabijo veliko energije, Honor Magic V5 od jutra do večera zdrži brez težav. Pri običajni, pa tudi nekoliko intenzivnejši rabi tudi dva dneva z enim polnjenjem ne bi smela predstavljati posebnega izziva.

Ko energije vendarle zmanjka, je tu hitro 66-wattno žično ali 50-wattno brezžično polnjenje, a bo v obeh primerih treba ustrezen polnilnik, če ga še nimate, dokupiti posebej. V prodajnem kompletu je v ta namen namreč priložen samo kabel.

Spodnja stran pregibnega pametnega telefona Honor Magic V5. Celo v tako tenkem ohišju, kot ga ima Honor Magic V5, je dovolj prostora za zmogljiv akumulator – v primerjavi z litij-ionskimi akumulatorji silicij-ogljikovi akumulatorji zasedejo manj prostora pri enaki zmogljivosti. Foto: Ana Kovač

Pod pokrovom kar vre od moči

Telefon je opremljen s stereo zvočnikoma, nameščenima diagonalno v odprtem položaju – zgoraj levo in spodaj desno. Zvok je pri nizki in srednji glasnosti čist in povsem zadovoljiv, pri višjih glasnostih pa se hitro spomnimo, da pametni telefoni kljub napredku še vedno niso namenjeni zahtevnejšim avdiofilskim izkušnjam.

V notranjosti napravo poganja osemjedrni procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, eden najzmogljivejših letošnjih mobilnih procesorjev, ki zaradi učinkovitega toplotnega upravljanja in stabilnega delovanja spremlja najbolj premijske telefone na trgu. Tudi ob najzahtevnejših opravilih – od grafično intenzivnih iger do večopravilnosti in obdelave vsebin – ostaja delovanje gladko, hitro in brez zatikanja. K temu vsekakor pripomore tudi velikodušna konfiguracija s kar 16 gigabajtov delovnega pomnilnika in 512 gigabajtov shrambe.

Za odzivno in zanesljivo delovanje pregibnega pametnega telefona Honor Magic V5 med drugim skrbijo 16 gigabajtov pomnilnika in 512 gigabajtov skupnega shrambnega prostora. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Honor pri svojem najnovejšem pregibnem pametnem telefonu Magic V5 ni ničesar prepustil naključju – ne pri zasnovi, ne pri tehničnih lastnostih in ne pri funkcionalnosti. Čeprav se najde kakšna podrobnost, ki ne dosega vrhuncev, ostaja celotna naprava lepo uravnotežena, dodelana in premišljeno sestavljena. Zelo lep dosežek, brez dvoma.

Lepota, dovršenost in predvsem pregibnost še vedno sodijo med luksuzne lastnosti in temu primerna je tudi cena. Honor Magic V5 pri tem ni izjema, saj je njegova priporočena maloprodajna cena postavljena le evro pod dvema tisočakoma. V okviru akcij ali ob vezavi naročniškega razmerja pri mobilnih operaterjih je sicer mogoče pričakovati nekoliko nižjo ceno, a naprava tudi takrat ostaja v najvišjem cenovnem razredu.

Seveda velja omeniti, da lahko za precej nižjo ceno dobite nepregibni telefon s primerljivimi ali celo v kakšnem pogledu boljšimi tehničnimi lastnostmi: že ravno tako Honorjev, a nepregibni Magic7 Pro je dober primer take alternative. A če si res želite pregibnega telefona in ste pripravljeni zanj odšteti premijski znesek, vas Magic V5 po vsem videnem skoraj zagotovo ne bo razočaral.

Kaj nam je bilo všeč:

- svetilnost zaslona,

- kakovost zunanjega zaslona je povsem primerljiva s kakovostjo notranjega zaslona,

- vzdržljivost in nazivna zmogljivost akumulatorja,

- 512 gigabajtov shrambe v standardni ponudbi,

- zanesljivo in odzivno delovanje.

Kaj nam ni bilo všeč:

- MagicOS (še vedno) ima svoje muhe,

- kamera zadaj je precej nad površino,

- kljub vsem dobrotam bi bila cena lahko vendarle vsaj malo nižja.