Umetna inteligenca krepi kuhinjo, dnevno sobo in celo zabave na vrtu

V svoji veliki razstavni dvorani na letošnjem največjem tehnološkem sejmu v Evropi je Samsung predstavil svojo novo generacijo pametnih gospodinjskih aparatov z umetno inteligenco in ob tem podrobneje tudi ambientalno umetno inteligenco.

Samsung ima na sejmu IFA tradicionalno celo razstavno dvorano kar zase in mu za njeno zapolnitev ne zmanjka zanimivih novosti.

Med novimi napravami za pametni dom so samoočiščevalni robot, pralni stroj z veliko večjo energijsko učinkovitostjo in druge, s katerimi sledi svoji viziji, da mora biti pametni dom z napravami, ki jih poganja umetna inteligenca in so energetsko varčne, dostopen vsem že zdaj, ne pa v oddaljeni prihodnosti.

Od leve proti desni: pametna ura Samsung Galaxy Watch 8, ki so jo predstavili julija skupaj s pregibnima pametnima telefonoma Samsung Galaxy Z Fold7 in Samsung Galaxy Z Flip7 ter v Berlinu premierno predstavljena pametni telefon Samsung Galaxy S25 FE in Samsung Galaxy Tab S11, manjši od dveh članov družine, v kateri je še tablica Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Foto: Srdjan Cvjetović

Sesalnik, ki niti ne potrebuje človeka

Samsung opisuje sesalnik Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra kot prvi robotski sesalnik, ki za svoje delo sploh ne potrebuje uporabnikove pomoči. Zatrjujejo, da zna zaznati razlite tekočine in jih bodisi pospraviti ali se jim izogniti, prav tako pa se po opravljenem delu sam očisti.

S tehnologijo AI Liquid Recognition zazna tako prozorne kot tudi obarvane tekočine z infrardečo svetlobo, tehnologija Clean Station Steam+ pa poskrbi za samodejno pranje čistilne krpe sesalnika po vsakem čiščenju z vodo, ogreto na 65 stopinj Celzija, nato še za steriliziranje s paro in sušenje z zrakom, ogretem na 55 stopinj Celzija. Visoki pragovi ne bodo ovira zanj, so prepričani pri Samsungu, za kar poskrbi zaščitena tehnologija EasyPass Wheel, umazaniji v najbolj odročnih kotih in robovih pa bo konec naredila izskočna stranska metlica.

Sesalnik Samsung Bespoke AI Jet Bot Steam Foto: Srdjan Cvjetović

Pametno pranje z izjemno varčnostjo

Kako lahko umetna inteligenca pomaga pri pranju perila? Najnovejši Samsungov odgovor na to vprašanje je nov pralni stroj Bespoke AI Washer, za katerega s ponosom izpostavijo še, da ima izjemno visoko energetsko učinkovitost, ki za 65 odstotkov presega zahteve za energetski razred A.

Svojo inteligenco Samsungov pralni novinec kaže s samodejnim zaznavanjem vrste in teže tkanine ter stopnje umazanosti, na podlagi česar funkcija AI Wash+ prilagodi tako količino detergenta kot čas pranja. Za več kot polovico manj mikroplastike poskrbi ustvarjanje pametnih mehurčkov s tehnologijo AI Ecobubble, ki prodrejo globlje v tkanino in tako prispevajo k učinkovitosti pranja.

Pralni stroj Samsung Bespoke AI Washer se ponaša z izjemno energetsko varčnostjo in naprednimi funkcijami na osnovi umetne inteligence. Foto: Samsung

Tretja polica in zaznavanje umazanije za vrhunsko čistočo

Z umetno inteligenco se lahko pohvali tudi nov Samsungov pomivalni stroj Bespoke AI Dishwasher. Tudi v njem senzorji zaznajo, kako umazana je voda med pranjem, in temu je prilagojena intenzivnost pranja. Vrata se po koncu pomivanja samodejno odprejo, kar zagotavlja boljše sušenje in tudi boljši vonj po pomivanju.

Inteligenca je lahko tudi mehanska: tako imenovana tretja polica je dodatni zgornji predal, ki je primeren predvsem za kozarce in manjše predmete, s čimer se poveča učinkovitost razporeditve v samem stroju.

Pomivalni stroj Bespoke AI Dishwasherje je prvi Samsungov pomivalni stroj s funkcijami umetne inteligence, ki bo na voljo v Evropi. Foto: Srdjan Cvjetović

Pametna združitev kuhalne plošče in nape

Samsungova novost za kuhinjo je kuhalna plošča z vgrajeno napo Samsung Extractor Induction Hob, ki odpravlja včasih nerodne nadglavne nape. Integrirani ventilator pod kuhalno ploščo je pisan na kožo odprtim kuhinjam, pametno zaznavanje velikosti posode pa poskrbi za enakomerno toploto po celotni površini.

Ves čas priprave, tako med kuhanjem kot tudi pri cvrtju, skrbi Turbo Slim Fan za močno, a obenem tudi tiho odsesavanje. Matirano steklo se uspešno brani pred prstnimi odtisi, pri Samsungu pa zatrjujejo, da je tudi odporno na praske.

Kuhalna plošča z vgrajeno napo Samsung Extractor Induction Hob Foto: Srdjan Cvjetović

Ritem zabave v pametnem domu

Tudi zabava je del pametnega doma, novi Samsungov prispevek zabavnem domu pa sta zvočnika Samsung Sound Tower ST50F in ST40F, ki sta primerna tudi za glasbena doživetja na odprtem.

V udobju doma ali na prostem bodo 240 wattov moči, 18 ur pripravljenosti, osvetlitev Party Lights+, ki sledi ritmu predvajane glasbe, in možnost povezovanja več zvočnikov prek protokola Auracast poskrbeli za prijetno in popolno glasbeno doživetje, pojasnjujejo pri Samsungu.

Glasbenim navdušencem sta namenjena nova zvočnika iz serije Samsung Sound Tower. Foto: Samsung

Tudi velike stavbe si zaslužijo pametno upravljanje

Domači uporabniki, zlasti tisti s Samsungovimi pametnimi napravami, že poznajo platformo SmartThings, ki obljublja združevanje vseh naprav pametnega doma v enotno nadzorno središče.

Samsung pa zdaj predstavlja še SmartThings Pro, ki enako poslanstvo opravlja v večstanovanjskih in poslovnih stavbah. S poudarkom na varnosti SmartThings Pro med drugim omogoča daljinski nadzor grelnih, prezračevalnih in klimatskih sistemov z le nekaj kliki tudi v velikih sistemih, kot so hoteli in nakupovalna središča. Pametna obvestila bodo nemudoma posvarila o neučinkovitem delovanju, prikaz delovanja pa bo prijaznejši s 3D-modeliranimi tlorisi.

... in za konec še enkrat najnovejši Samsungov pametni telefon Galaxy S25 FE Foto: Srdjan Cvjetović

Preverjeno varna pamet doma

Južnokorejski tehnološki velikan izpostavlja tudi najzahtevnejše certifikate svojih naprav, ki jamčijo varnost njihovega delovanja. Tako se med drugim robotski sesalniki in hladilniki ponašajo z nemškim certifikatom TÜV Nord IoT, varnost podatkov pri pametnih hladilnikih pa potrjuje ameriški certifikat UL Solutions Diamond, so povedali na predstavitvi.

Povedali so še, da s svojimi napravami spreminjajo nekoč zamudna in neredko tudi nepriljubljena gospodinjska opravila v pametno avtomatizirane izkušnje, katerih namen je prihraniti čas, denar in energijo, dom pa narediti preprostejši, udobnejši, pametnejši in varnejši ter, nenazadnje, tudi zabavnejši.

Samsung Galaxy S25 Edge, katerega debelina je manj kot šest milimetrov, so uradno predstavili že januarja, toda v Slovenijo prihaja ravno te dni. Foto: Srdjan Cvjetović