Chipolo Loop in Chipolo Card: slovenska sledilnika, zdaj polnilna in trajnostna kot še nikoli

Čakali smo in končno dočakali: slovenski sledilniki Chipolo niso več odvisni od baterij. Nič več nakupov gumbastih baterij ali celo novih sledilnikov, ko baterija omaga. Nič več odpadnih baterij in naprav – nova modela Chipolo je zdaj mogoče preprosto napolniti.

Elektronske sledilnike Chipolo poznamo in cenimo ne le kot produkt slovenskega znanja in razvoja, temveč tudi zaradi njihove zanesljivosti in stalnega nadgrajevanja funkcionalnosti. Nazadnje smo preizkusili Chipolo POP, ki je znano obliko žetončka izvirnega modela Chipolo in delovanje z lastno aplikacijo dopolnil s podporo za Googlovo aplikacijo Poišči mojo napravo in Applovo Najdi.

Spoznali smo tudi Chipolo Card, ki je s svojo obliko nekoliko debelejše plačilne kartice zlahka našel mesto v skoraj vsaki denarnici.

Nov polnilni sledilnik Chipolo Card je na voljo samo v nevsiljivi črni barvi. Foto: Gaja Hanuna

Adijo, potrošna logika

Njihova morda edina večja pomanjkljivost je bila zasnova kot potrošna naprava – natančneje, uporaba nepolnilne baterije, ki je po izpraznitvi zahtevala zamenjavo. Pri kartični različici je bila potrebna celo zamenjava celotnega sledilnika, ki je tako, čeprav še funkcionalen, končal med odpadki ali v najboljšem primeru v reciklaži.

Letošnja nova modela, izpopolnjeni Chipolo Card in novi Chipolo Loop, pa to pomanjkljivost odpravljata z možnostjo polnjenja, kar je zaradi daljše življenjske dobe in manj e-odpadkov pomemben korak tako za uporabnike kot okolje.

Šest mesecev življenja, nato še šest in še šest in še …

Zelo tanek, komaj 2,5 milimetra debel Chipolo Card se polni prek brezžičnega napajalnika po standardu Qi, medtem ko se "žetončkasti" Chipolo Loop polni prek vmesnika USB-C, ki ga danes najdemo na večini sodobnih naprav. Po podatkih proizvajalca eno polnjenje zadošča za približno šest mesecev delovanja, a tega še ne moremo potrditi ali ovreči, saj sta oba modela na trgu šele dober mesec. Še opozorilo: polnilnika ni priloženega, zato je treba imeti ustreznega že doma ali si ga zagotoviti posebej.

Nova sledilnika Chipolo sta združljiva tako s pametnimi telefoni z operacijskim sistemom Android, kakor tudi z operacijskim sistemom iOS – vendar ne z obojimi hkrati. Foto: Gaja Hanuna

Chipolo Card se zaradi svoje oblike dobro prilega v denarnico ali etui, medtem ko se Chipolo Loop kot obesek enostavno pripne na ključe, nahrbtnik, torbo, potovalko, ovratnico hišnega ljubljenca ali še kaj. Poleg oblike ju ločujejo tudi barve – Chipolo Card ostaja v nevsiljivi črni, Chipolo Loop pa je na voljo še v petih drugih, večinoma živahnih odtenkih.

Združljiva z vsemi telefoni, a ne hkrati (ne po lastni krivdi)

Chipolo Card in Chipolo Loop sta si v osnovni zasnovi zelo podobna. Delujeta po enakem principu, imata primerljivo funkcionalnost in se, tako kot model Chipolo Pop, brez dodatnih aplikacij vključujeta v eno od dveh velikih iskalnih omrežij: Googlovo Poišči mojo napravo (Find My Device) ali Applovo Najdi (Find My). A to velja le za eno omrežje hkrati – naprave ni mogoče hkrati povezati z obema sistemoma.

Preden sledilnik povežemo z drugim omrežjem, je treba obstoječo povezavo najprej popolnoma prekiniti. Ta omejitev ni posledica tehnične rešitve slovenskih razvijalcev, temveč sistemske zaprtosti obeh tehnoloških velikanov, ki svojih storitev ne omogočata vedno na združljiv način. Glede na dosedanje prakse je precej verjetno, da to ni tehnična nezmožnost, ampak poslovna odločitev, da bi uporabnike zadržali znotraj lastnega ekosistema.

Proizvajalec obljublja, da bo do vrha napolnjen polni sledilnik Chipolo Loop (ravno tako tudi Chipolo Card) svoje poslanstvo uspešno opravljal šest mesecev. Foto: Gaja Hanuna

Z lastno aplikacijo še več uporabnih funkcij

V povezavi z aplikacijo Chipolo imata Card in Loop dostop do dodatnih funkcionalnosti. Med drugim je mogoče prilagajati glasnost in zvok zvonjenja, aktivirati funkcijo Pozvoni in posveti (v angleščini Ring and Blink), ki poleg zvočnega signala omogoča tudi svetlobni utrip, kar je uporabno predvsem v temnih prostorih ali ponoči, ter poiskati povezan telefon s pritiskom na gumb na sledilniku. Telefon bo zazvonil tudi, če je nastavljen na tiho delovanje.

Oba modela nadaljujeta tudi trajnostno usmerjenost trboveljske družbe. Ohišji vsebujeta najmanj 50 odstotkov reciklirane plastike, a še pomembnejša je odprava potrošne zasnove: z možnostjo ponovnega polnjenja odpade potreba po zamenjavi baterij ali kar celotne naprave. To ju na trajnostni lestvici postavlja bistveno višje kot predhodnike – pa tudi prihranki, ki iz tega izhajajo, niso zanemarljivi.

Levo: del dodatnih funkcionalnosti sledilnikov Chipolo, ki jih prinaša istoimenska aplikacija / V sredini: z aplikacijo Chipolo lahko istoimenski sledilniki postanejo sprožilci kamere povezanega pametnega telefona / Desno: prikaz lokacije sledilnika poteka v sistemski aplikaciji tudi takrat, ko to izberemo v aplikaciji Chipolo (na fotografiji Googlova aplikacija Poišči mojo napravo). Foto: Srdjan Cvjetović

Doseg, decibeli in odpornost

Oba sledilnika sta združljiva z večino sodobnih pametnih telefonov ne glede na proizvajalca ali operacijski sistem. Na odprtem prostoru omogočata povezavo Bluetooth v razdalji do sto ali celo 120 metrov, pri iskanju pa se oglasita z glasnim zvočnim signalom – Chipolo Card doseže do 110 decibelov, Chipolo Loop pa je še glasnejši z do 125 decibeli.

Ohišji obeh sledilnikov imata certifikat IP67, kar pomeni odpornost proti prahu in možnost kratkotrajne potopitve v vodo do enega metra globine za največ 30 minut. Tudi cenovno sta modela izenačena: posamezen sledilnik stane 45 evrov, ob hkratnem nakupu več kosov pa se cena na enoto zniža.

Sledilnik Chipolo Loop ni več odvisen od baterij, saj ima akumulator, ki se polni prek vmesnika USB (na fotografiji). Chipolo Card svojo energijo dobi na brezžičnem polnilniku in ga tako ob izpraznitvi ni treba zavreči,. Foto: Gaja Hanuna

Sklepna beseda

Sledilnika Chipolo Loop in Chipolo Card gradita na uspeh svojih predhodnikov, a prinašata pomembno novost – možnost polnjenja, ki smo jo dolgo želeli in pričakovali.

Ta sprememba ni pomembna le z vidika trajnosti in družbene odgovornosti, saj zmanjšuje količino odpadnih baterij in drugih elektronskih odpadkov, ampak tudi z vidika preproste uporabniške izkušnje, daljše življenjske dobe in nenazadnje tudi prihrankov, ker ne bo potrebna menjava baterij ali kar celega sledilnika.