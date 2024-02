Dramatično reševanje podhlajenega pohodnika: "Spremljajte vremensko napoved!" #foto

Reševalci Gorske reševalne službe Kranj so malo po sedmi uri zjutraj prejeli poziv na reševanje dveh obnemoglih planincev v snežnem metežu na Storžiču na višini skoraj 1.800 metrov. Ker je bilo zelo oblačno, reševanje s helikopterjem ni bilo mogoče, zato so se morali reševanja lotiti drugače.

Kot so zapisali na Facebooku, se jim je s terenskima voziloma uspelo pripeljati do višine 1.200 metrov, nato pa so pot nadaljevali peš. S seboj so morali vzeti kar nekaj opreme, saj je bil eden od planincev preveč podhlajen za sestop.

Ob 10.10 so pohodnika dosegli in takoj začeli oba ogrevati. Ker je bil teren v strmem snegu, so huje podhlajenega v štafetnem spustu z nosili transportirali do Planinskega doma na Kališču. Tam so mu dokončno slekli vsa mokra oblačila, ga prekrili z grelno blazino in ovili v Hiblerjev toplotni ovoj, njihov postajni zdravnik pa mu je nastavil infuzijo fiziološke raztopine, ki so jo ogreli v kuhinji koče.

Dali so mu infuzijo fiziološke raztopine. Foto: GRS Kranj/Facebook Prekrili so ga z grelno blazino. Foto: GRS Kranj/Facebook

Pohodnika povsem neprimerno oblečena in brez opreme

Postopoma se je huje podhlajeni začel počutiti bolje in se po tem, ko je zaužil toplo juho, segrel do te mere, da so z njim v močnem deževju lahko sestopili do avtomobila. Drugi planinec po kratkotrajnem segrevanju in po tem, ko je oblekel suha oblačila, nadaljnje oskrbe ni potreboval, sestopil je v njihovem spremstvu do koče in nato v dolino.

Reševalci so zapisali, da sta bila oba pohodnika neprimerno oblečena in brez tehnične opreme, prav tako brez nahrbtnika, rokavic, hrane in pijače. Ob tem dodajajo, da bi se zaradi zelo slabega vremena zadeva lahko razpletla bistveno slabše, tako pa sta jo z veliko sreče odnesla brez posledic.

Vse pohodnike opozarjajo, da spremljajo vremensko napoved, saj v gorah vladajo zelo spremenljive in resne razmere!