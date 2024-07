Po štirih helikopterskih reševanjih v nedeljo poziv k previdnosti

Ekipa Gorske reševalne zveze Slovenije je s policijskim helikopterjem v nedeljo zaradi poškodbe noge reševala na Komarči, pomagala je poškodovanemu zaradi padajočega kamenja na planinski poti z Okrešlja proti Kamniškemu sedlu, oboleli osebi pri sedmerih jezerih in poškodovanemu pohodniku na Poreznu. Policisti zato znova pozivajo k previdnosti.

"Konec tedna je minil z devetimi posredovanji policijskega helikopterja in dežurne ekipe gorske reševalne zveze na Brniku. Bil je zahteven konec tedna in rezultat ogromnega pritiska na slovenske gore poleti," so sporočili z Generalne policijske uprave.

Vse pohodnike prosijo, naj bodo odgovorni in zmerni pri svojih odločitvah ter ustrezno opremljeni in naj ne precenjujejo svojih zmožnosti.

Pomanjkanje znanja in podcenjevanje gora

Predvsem tujcem pa predlagajo, naj se vsaj na težje ture v visokogorje odpravijo z licenciranimi planinskimi in gorskimi vodniki, ki jim bodo znali pomagati in pravilno svetovati.

"Na podlagi stikov z njimi namreč ugotavljamo, da je med njimi kar nekaj takih, ki jim manjka znanja in podcenjujejo zahtevnost naših gora ter razmere. Posledično se na Triglav odpravljajo v nizkih športnih čevljih, brez zimske opreme gredo čez snežišča na Prisojnik, na Zelenico hodijo kar v sandalih, poleg tega pa se izgubijo, obnemorejo, doživljajo napade strahu," so še navedli na policiji.