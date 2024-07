Z gorskimi reševalci Slovenije: "Kličejo nas tudi, ko zamujajo na letalo"

Slovenci ljubimo naše gore, ki so ena najlepših in najbolj navdihujočih naravnih pokrajin na svetu. So vir čiste vode, svežega zraka in dom mnogim redkim in ogroženim vrstam rastlin ter živali. Njihova vabljivost pa nam predstavlja tudi veliko odgovornost. Za naše gore moramo skrbeti, se v njihovem kraljestvu vesti varno, premišljeno in odgovorno. Pa se?