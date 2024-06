Policijski helikopter je moral konec tedna na pomoč v gore in druge težko dostopne kraje poleteti kar osemkrat. Reševali so neprimerno opremljene planince, planince, ki so se poškodovali, in tudi dve kravi. "'Mukice' so šle v zrak. Dobesedno, ker so živahne izletnice v želji po turizmu popolnoma zatavale in jih je bilo treba rešiti," so se pošalili policisti in na Facebook profilu Slovenska policija delili posnetek reševanja.