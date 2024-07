Kmetje zgroženi: Obravnavajo nas neenako

Prometna ureditev na novi cestni povezavi Britof-Hotemaže, ki prepoveduje vožnjo s kmetijsko mehanizacijo, je med kmeti povzročila veliko nezadovoljstva. V združenju Kmečka iniciativa, kjer prepoved ocenjujejo kot nezakonito in nepravično, so zato za danes dopoldne napovedali odstranitev znakov, ki jih bodo nesli na ministrstvo za infrastrukturo.

Kmečka iniciativa "zgroženo spremlja kršitev pravic in neenako obravnavanje slovenskih kmetov pri pravici vožnje s traktorji po novi cesti Britof-Hotemaže. Vsakršna prepoved vožnje s traktorji po tej cesti ni samo nezakonita, predvsem je nepravična," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Kot so dodali, je njihov cilj skrb za pravice slovenskega kmeta, zato bodo "danes ob 10. uri odstranili prometne znake, ki prepovedujejo vožnjo s traktorji, in jih pustili na ministrstvu za infrastrukturo".

Zgroženi so tudi v Kmetijsko gozdarski zbornici

Za odstranitev znakov si sicer prizadevajo tudi v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), od koder so v četrtek sporočili, da bo morebitna rešitev problematike prepovedi vožnje s traktorji na tej cesti znana v začetku prihodnjega tedna. Takrat naj bi ministrstvo za infrastrukturo s KGZS imelo nov sestanek.

"KGZS meni, da je s prepovedjo ogrožena varnost v prometu. Kmetje, ki živijo in opravljajo svojo kmetijsko dejavnost na tem območju, opozarjajo, da je vožnja traktorjev in kmetijskih priključkov skozi vasi v primerjavi z vožnjo po novem odseku, kjer je cesta široka in od naselja umaknjena, bistveno nevarnejša predvsem za kolesarje in ostale udeležence v prometu," so zapisali v zbornici.

Dolgo pričakovano cesto so odprli v začetku meseca, kmetje pa so zaradi prometne ureditve takoj izrazili nezadovoljstvo.