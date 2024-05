Koga naj voli slovenski kmet, SLS ali Vesno? #Spotkast

Vodilna kandidata SLS in stranke Vesna – Peter Gregorčič in Vladimir Prebilič – sta se v soočenju pred volitvami v Evropski parlament precej sporekla glede zelenega prehoda, pomembno vlogo pri tem pa je igralo tudi vprašanje kmetijstva in prehranske varnosti. Kdo je večji zagovornik interesov slovenskega kmeta, pa si oglejte v novi oddaji predvolilnega Spotkasta.

Zeleni prehod – rešitev ali poguba?

Medtem ko je Prebilič zagovornik zelenega prehoda – transformacije evropskega gospodarstva v brezogljično –, je Gregorčič zeleni prehod označil kot politiko, "ki uničuje našega kmeta, prehransko varnost in gospodarstvo". Pri tem je opozoril predvsem na morda prehitro opuščanje obstoječih tehnologij oziroma celo njihovo prepovedovanje.

Kot primer je navedel Nemčijo, ki sicer krepi pridobivanje vetrne in sončne energije, a je zaradi politične odločitve o opustitvi jedrske energije začela zdaj znova odpirati rudnike lignita. Zaradi tega ima tudi precej višji ogljični odtis kot npr. Francija, je še poudaril vodilni kandidat SLS.

Gregorčič je kot kandidat SLS napovedal nadaljnje delovanje v okviru Evropske ljudske stranke (EPP), Prebilič pa vstop med evropske Zelene. Foto: Siol.net

Prebilič je na drugi strani opozoril, da Evropi časa zmanjkuje, saj se kot celina segreva najhitreje na planetu, tudi Slovenija pa je že bila deležna posledic. "V zadnjih desetih letih smo v Sloveniji kar osemkrat imeli katastrofe. Torej, nehati moramo odpravljati posledice teh dejstev in moramo nasloviti razloge za te anomalije," je poudaril kočevski župan, ki si želi tudi večjo vlogo županov v evropski politiki, zlasti kohezijski.

Je pravi varuh okolja kmet ali "bruseljski birokrat"?

Oba sta v Spotkastu sicer nanizala kar nekaj skupnih točk v iskanju rešitev za večjo prehransko varnost, bolj pa sta bila vsaksebi glede prihodnosti za slovensko kmetijstvo – zlasti glede vprašanja, ali naj bo to "butično" ekološko kmetijstvo ali pa tudi bolj intenzivno. Gregorčič se je zavzel predvsem za "čim manj prepovedi", Prebilič pa je na drugi strani opozoril, da "če ne bomo varovali okolja, tudi kmet ne bo imel na čem kmetovati".

Gregorčič mu je ob tem odvrnil, da je prvi varuh okolja prav kmet. In to po njegovem pomeni, da je treba prisluhniti predvsem kmetu, "kaj hoče, ne pa nekim bruseljskim birokratom, ki si izmišljujejo neke nemogoče omejitve".

V Spotkastu sta pojasnila tudi, na kateri strani barikad na protestih kmetov bi bila, odgovorila pa sta tudi na vprašanje, ali tudi sama kaj kmetujeta in ali imata morda traktor ...

Več razlik glede izraelskega bombardiranja Gaze

Kar močno pa sta se sporekla glede izraelskega bombardiranja Gaze. Prebilič je to označil za zločin in menil, da bi Slovenija morala priznati Palestino. Pri tem se je sicer zavzel tudi za to, da je Palestini treba zagotoviti humanitarno pomoč in demokratično asistenco. "Moramo vzpostaviti politični režim, ki ne bo Hamas v Gazi in ki bo priznal obstoj Izraela."

Kdo je večji zagovornik slovenskega kmeta, Slovenska ljudska stranka (SLS) ali Vesna – zelena stranka? Foto: Siol.net Gregorčič na drugi strani priznanju Palestine nasprotuje, tudi zato, ker bi to lahko pomagalo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki mu je konflikt v Gazi najbolj koristil, saj je preusmeril pozornost sveta z vojne v Ukrajini. Priznanje Palestine pa po njegovem mnenju tudi ne bo prineslo prekinitve nasilja (pogovor je bil sicer posnet pred odločitvijo Meddržavnega sodišča, da mora Izrael prekiniti ofenzivo, op. a.).

Obeti za sodelovanje

Kljub na trenutke burni razpravi sta se oba kandidata razšla prijateljsko in dobre volje. Prebilič je prepričan, da bi na evropskem parketu lahko sodelovala, zlasti pri zagovarjanju interesov Slovenije.

Napovedala sta tudi, da ob izvolitvi za evropskega poslanca ne bosta pozabila na "domačo bazo", ampak bosta dejavna tudi doma, zlasti ob petkih. V Bruselj se ne nameravata preseliti, vsaj z družino ne.

Na koncu sta se izrekla tudi glede treh posvetovalnih referendumov, ki bodo potekali hkrati z evropskimi volitvami 9. junija, Prebilič pa je v čustvenem priznanju delil tudi lastno težko izkušnjo, povezano z vprašanjem evtanazije.