Ekološki dan Evropske unije 2024: Korak k trajnostni prihodnosti

V današnjem času se vse več ljudi zaveda pomena trajnostnega načina življenja, kar vključuje tudi izbiro hrane, ki je pridelana na okolju in zdravju prijazen način ter ob upoštevanju blaginje živali. Ekološko kmetijstvo je odgovor na to potrebo, saj združuje skrb za okolje, zdravje ljudi, blaginjo živali in kakovost hrane ter ohranjanje naravnih virov za prihodnje generacije. Ekološko kmetijstvo temelji na načelih krožnega gospodarjenja z naravnimi viri, na izboljšanju rodovitnosti tal in krepitvi zaupanja potrošnikov v varnost in kakovost živil.

Foto: Arhiv MKGP

Ekološki dan EU za ozaveščanje in spodbujanje ekološkega kmetijstva

Pomembno vlogo pri spodbujanju ekološkega kmetijstva ima ekološki dan EU, ki ga obeležujemo vsako leto 23. septembra. Na ta dan se v vseh državah članicah EU organizirajo dogodki, s katerimi se poudarja pomen ekološkega kmetijstva za naše okolje in prihodnje generacije ter ozavešča javnost o prednostih, ki jih prinaša ta trajnostna oblika pridelave hrane.

Ekološki dan EU ima pomembno vlogo pri spodbujanju doseganja ciljev trajnostnega razvoja, zmanjševanju ogljičnega odtisa in zagotavljanju kakovostne hrane za vse.

Ekološko kmetijstvo: osrednja priložnost za slovensko kmetijstvo

Z naraščajočim povpraševanjem po ekološko pridelani hrani se tudi kmetje vse bolj zanimajo za prehod na ekološko kmetijstvo. Ta oblika kmetijstva postaja osrednjega pomena za bolj trajnostno prihodnost kmetijstva in prehranskega sistema v vsej EU. Tudi v Sloveniji je ekološko kmetijstvo ena od ključnih prednostnih nalog in pomembna strateška usmeritev slovenskega kmetijstva.

V okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo so tako na voljo podpore za ekološko kmetovanje in čebelarjenje ter naložbe v razvoj ekoloških kmetij. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dejavno podpira razvoj ekološkega kmetijstva.

Za razvoj ekološkega kmetijstva pa so predvsem pomembni ozaveščeni kmetovalci, ki delujejo v skladu s strogimi standardi in pravili. Za pridobitev naziva "ekološki kmetovalec" je potrebno certificiranje, ki vključuje strog nadzor in redne preglede, s čimer se zagotavljata kakovost in zanesljivost ekoloških izdelkov.

Kako prepoznati ekološka živila?

Potrošniki, ki izberejo ekološka živila, podpirajo zdrav način prehranjevanja in kmetovalce, ki s trajnostnimi praksami prispevajo k boljši prihodnosti za vse.

Za prepoznavanje ekoloških živil obstajajo jasne oznake, ki zagotavljajo njihovo pristnost. Izdelki morajo biti označeni z enotno oznako "ekološki", pri čemer se lahko uporabljajo tudi okrajšave, kot sta "bio" ali "eko".

Obvezna je uporaba evropskega ekološkega logotipa (zeleni list, sestavljen iz belih zvezd), ki potrjuje skladnost z evropskimi standardi za ekološko kmetovanje. Poleg tega morata biti navedeni šifra kontrolne organizacije in informacija o izvoru sestavin, kar zagotavlja sledljivost in verodostojnost izdelka.

Kako se lahko torej prepričate, ali je živilo v trgovini slovensko ekološko živilo? Bodite pozorni na te informacije: nositi mora oznako EKO ali BIO in ekološki logotip EU;

na njem mora biti navedena številka slovenske kontrolne organizacije: SI-EKO-001, SI-EKO-002, SI-EKO-003 ali SI-EKO-004;

pod ekološkim logotipom EU mora biti označba porekla surovine: na primer "Kmetijstvo Slovenija".

Foto: Arhiv MKGP

Pridružite se ekološkemu dnevu EU 2024 Ob letošnjem ekološkem dnevu EU, ki bo 23. septembra 2024, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja poseben dogodek E'KO DOBRO! – dan ekološkega kmetijstva, namenjen ozaveščanju o tej tematiki. Dogajanje bo potekalo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer bo za obiskovalce organizirana pestra ponudba aktivnosti. Poleg ekološke tržnice, na kateri bodo ponudniki predstavili svoje pridelke in omogočili nakup raznolikih ekoloških izdelkov, se bo odvijala tudi kuharska delavnica s kuharskima mojstroma Luko Jezerškom in Luko Pangosom. Dogajanje bo potekalo na, kjer bo za obiskovalce organizirana pestra ponudba aktivnosti. Poleg ekološke tržnice, na kateri bodo ponudniki predstavili svoje pridelke in omogočili nakup raznolikih ekoloških izdelkov, se bo odvijala tudi kuharska delavnica s kuharskima mojstroma

Obiskovalci boste imeli priložnost sodelovati na zanimivih predavanjih, poslušati podkast z Underdogom in se udeležiti drugih dogodkov, ki bodo popestrili dogajanje. Poleg tega bo na voljo izobraževalna učna pot, po kateri se boste na zabaven način spoznavali ekološko kmetovanje in ekološka živila.

Ekološko kmetijstvo ni le okolju prijazno, temveč tudi koristno za potrošnike in širšo skupnost, saj zagotavlja zdravo hrano in visoko raven živalske blaginje, ohranja naravne vire in prispeva k trajnostnemu razvoju, ki je bistveno za prihodnost našega planeta.

Zato vas vabimo, da se nam pridružite na tem pomembnem dogodku in odkrijete, kako lahko z vsakodnevnimi odločitvami prispevate k bolj trajnostni prihodnosti. Več informacij o dogodku je na voljo na https://skp.si/novice/eko-dobro-ekoloski-dan-evropske-unije. Prisrčno vabljeni!

Naročnik oglasnega sporočila je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.