Prostovoljci bodo po Sloveniji sadili drevje

V organizaciji družbe Slovenski državni gozdovi bo danes po državi potekala peta vseslovenska prostovoljska akcija sadnje dreves Pomladimo gozdove 2024. Njen namen je osveščati javnost o pomenu ohranitve gozdov in narave. Na petih lokacijah nameravajo posaditi okoli 10.000 sadik, organizatorji pričakujejo med 600 in 1000 udeležencev.

Udeleženci akcije bodo drevesa sadili na gozdnih površinah, ki jih je v zadnjih letih prizadel vetrolom in so bile poškodovane tudi zaradi napadov podlubnikov, so sporočili iz družbe Slovenski državni gozdovi.

Približno 10.000 sadik bodo posadili na petih lokacijah: na Kočevskem v bližini vasi Onek, na Predmeji v Trnovskem gozdu, v Lovrencu na Pohorju, Velenju in ob Bohinjskem jezeru. Izjema je lokacija v Lovrencu na Pohorju, kjer gre za sajenje dreves v okviru študijskega objekta, kjer proučujejo nove nabore zaščitnih gozdnogojitvenih ukrepov za zaščito mladja pred objedanjem rastlinojede divjadi.

Dejavnost za vse generacije

Kot so poudarili v družbi, je sajenje sadik gozdnega drevja nezahtevno opravilo, primerno za vse generacije. Udeleženci morajo s seboj obvezno prinesti orodje za sajenje, potrebujejo pa tudi zaščitne rokavice in primerno terensko obutev.

Na deloviščih bodo udeležence pričakali gozdarji Slovenskih državnih gozdov in Zavoda za gozdove Slovenije, ki bodo demonstrirali pravilno sajenje dreves in nudili strokovno pomoč.

Akcijo, katere glavni cilj je osveščati javnost o pomenu ohranitve gozdov in narave, so podprli Zavod za gozdove Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter Zveza tabornikov Slovenije, pridružuje pa se ji tudi več podjetij.