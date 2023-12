Gozdovi pokrivajo kar 58 odstotkov površine Slovenije, kar nas po gozdnatosti uvršča na tretje mesto v Evropski uniji, takoj za Švedsko in Finsko. Gozd ima pomembno ekološko, proizvodno in socialno vlogo, zato slovenska gozdna stroka želi razvoj gozda usmerjati tako, da ostaja kar najbolj naraven.

Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropski uniji. Foto: Petrol

Kako lahko tudi mi sami kot prebivalci Slovenije pomagamo obnoviti naše gozdove, ki so nedavno utrpeli veliko škodo zaradi naravnih katastrof, kot so bili požari, poplave in zemeljski plazovi? Eden od načinov – poleg tega, da ves čas delujemo do okolja prijazno in odgovorno – je tudi to, da zbiramo in podarjamo Petrolove Zlate točke, ki imajo posebno vrednost za naše naravno okolje.

Za obnovo naših gozdov, ki veljajo za posebno naravno bogastvo, lahko namreč svoje Zlate točke podarite Zavodu za gozdove Slovenije, ki skrbi za sonaravni razvoj slovenskih gozdov in ohranjanje narave v gozdnem ekosistemu. S svojimi dejavnostmi in strokovnim pristopom bo zavod z vašo pomočjo lažje prispeval k rastlinski in živalski pestrosti. Raznolika drevesna sestava zagotavlja odpornost in vitalnost gozdov kot celote, hkrati pa drevesa nudijo dom raznolikim živalskim vrstam.

Da bo Slovenija še naprej zelena dežela, bodo obnovili skoraj 40 hektarjev gozda, kar je enako velikosti Krakovskega pragozda. S tem bodo poskrbeli za do 64 tisoč novih drevesnih domov za gozdne živali, kot so sove, šoje, detlji, veverice in druge neprecenljive prebivalke naših gozdov.

Podarite Zlate točke za dober namen – za ohranjanje naravne raznolikosti!

Drevesa, krmilnice, želod in novi domovi

Ko bo zbranih dovolj Zlatih točk, jih bodo v Petrolu pretvorili v donacijo do 20 tisoč evrov. To pomeni več kot štiri tisoč novih manjšinskih dreves na kar 15 hektarjih gozda, 100 krmilnic in 300 kilogramov želoda za šoje ter 100 gnezdilnic za sove!

Zakaj hranimo šoje?

Šoje bi s količino 300 kilogramov želoda lahko zasadile približno 60 tisoč sadik hrasta. Foto: Petrol

Ali ste vedeli, da so šoje naravne pogozdovalke naših gozdov? Po opazovanjih Zavoda za gozdove Slovenije šoja ob enem letu odnese od tri do štiri želode. Od tega dva do tri da v golšo, enega pa ima v kljunu.

Zadnjega pogosto med potjo izgubi, preostale pa zakoplje najpogosteje tam, kjer je manj snega (običajno pod krošnje iglavcev). S tem pospešuje obnovo gozda ter mešanost in biotsko raznolikost gozdov. Šoje bi s količino 300 kilogramov želoda lahko zasadile približno 60 tisoč sadik hrasta, kar je enako površini 24 hektarjev gozda.

Zakaj zasajujemo manjšinske vrste?

Z zasajevanjem manjšinskih vrst dreves krepimo odpornost gozda. Manjšinske vrste so pogosto ogrožene zaradi naravnih ujm, bolezni, zmanjševanja njihovih naravnih rastišč in prevlade večinskih drevesnih vrst.

Ker se s podnebnimi spremembami spreminjajo rastiščni pogoji v gozdu, moramo z dopolnilnim sajenjem redkih oziroma manjšinskih drevesnih vrst ohraniti njihovo prisotnost v slovenskih gozdih na vseh območjih, kjer lahko uspevajo. S tem pomembno krepimo vitalnost gozdov.

Sove so koristne prebivalke gozdov, saj zmanjšujejo število glodavcev v gozdu. Na gozdnih površinah, prizadetih po naravnih ujmah, se običajno pojavi večje število malih glodavcev, ki jedo semena ali mlade rastline.

Zavod za gozdove Slovenije postavlja gnezdilnice za naslednje vrste "gozdnih" vrst sov: lesna sova, kozača, koconogi čuk in mali skovik.

Gozdne sove skrbijo za zmanjšanje števila malih glodavcev, saj se z njimi prehranjujejo. S tem pa ohranjajo naravno ravnovesje.

Tudi košarkarji za naše gozdove

Foto: Petrol

Kako pomembni so slovenski gozdovi, vedo tudi naši košarkarji Jaka Blažič, Gregor Glas in Karlo Matković. Ker na tekmah dobijo toliko podpore navijačev, razumejo, kako pomembno je vračanje družbi. Zato z veseljem širijo glas o donaciji Zlatih točk za ohranjanje biotske raznovrstnosti gozdov.