Kmetijski ministri EU so na neformalnem srečanju na Madžarskem, ki se ga je udeležila tudi slovenska ministrica Mateja Čalušić, govorili o prihodnosti skupne kmetijske politike. Med ključnimi temami so bile prilagoditve njenega izvedbenega modela, spodbujanje zelenega prehoda ter obvladovanje kriznih razmer in tveganj.

"Usmeriti se moramo v krepitev večnamenskih funkcij kmetijstva in razvoja podeželja, prilagoditev skupne kmetijske politike novim izzivom, zagotavljanje pravičnega dohodka za kmete in izboljšanje položaja kmetov v prehranski verigi," je izpostavila slovenska ministrica.

Čalušić je menila, da je treba zmanjšati administrativne ovire za kmete in administracijo za uspešnejše in učinkovitejše izvajanje skupne kmetijske politike v prihodnje, s čimer so soglašale številne države.

Glede zelenega prehoda je Čalušić opozorila, da je treba pri prispevku skupne kmetijske politike k ciljem na področju okolja, varovanja narave in podnebnih sprememb zagotoviti ustrezno ravnotežje med zelenimi cilji, konkurenčnostjo in dohodkovno varnostjo kmetov. Podprla je prostovoljni pristop in ustrezno plačilo za kmete. "Poleg tega je treba usmerjati prizadevanja za prehod na trajnostne prakse v celotnem prehranskem sistemu in v okviru širše trgovinske agende," je poudarila.

Glede novih izzivov, povezanih z obvladovanjem kriznih razmer in tveganj, pa je ministrica izpostavila, da je ključno razviti fleksibilne ukrepe, ki omogočajo kmetijstvu hitro prilagajanje spremembam in nepredvidljivim dogodkom. Pri tem je spomnila na hrvaško-slovenski predlog ad hoc mehanizma za odzivanje na krize v okviru strateških načrtov.

Evropski ministri so se na Madžarskem zbrali na povabilo tamkajšnjega ministra za kmetijstvo Istvana Nagyja, ki je predsedujoči svetu EU za kmetijstvo in ribištvo.