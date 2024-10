Anže Dovjak je letos v DP zmagal dvakrat. Foto: Gregor Pavšič Matevž Čuden (porsche GT3 cup) je letošnji slovenski gorski državni prvak. V Čedadu je sicer zmagal Anže Dovjak (hyundai i30 TCR), ki pa je v skupnem seštevku pred zadnjo dirko zaostajal 20 točk. S tretjim mestom danes se je na končno tretje mesto v DP prebil Patrik Ruzzier (fiat punto kit car), ki je izkoristil odsotnost Milana Bubniča. Četrti med Slovenci na zadnji dirki Alojz Udovč (renault clio R3) in peti Denis Mikuletič (honda civic). Udovč je z zmago v Razredu 5A potrdil naslov državnega prvaka. V Razredu 5B tokrat najhitrejša Maša Eržen (peugeot 306), ki je letos tudi državna podprvakinja tega razreda. Med starodobniki je zmagal Boštjan Urbančič (fiat 128 coupe), s četrtim mestom je naslov prvaka potrdil Domen Popek (fiat X1-9).

Video - vrhunci Čudna, Dovjaka in Bubniča v letošnji sezoni

Zadnji gorski prvak pred Bubničem (2015-2023) je bil leta 2014 Matevž Boh (mitsubishi lancer).

Gorskohitrostni državni in pokalni prvaki

Skupno: Matevž Čuden (porsche GT3 cup)

Razred 1: Milan Bubnič (lancia delta)

Razred 2: Matevž Čuden (porsche GT3 cup)

Razred 3: Anže Dovjak (hyundai i30 TCR)

Razred 4: Patrik Ruzzier (fiat punto kit car)

Razred 5A: Alojz Udovč (renault clio R3)

Razred 5B: Žan Cankar (MG ZR 105)

Divizija 3 (starodobniki): Domen Popek (fiat X1-9)

Mladi do 25 let: Mark Ivanov (wolf GB08 thunder)

Dekleta: Sanja Smrdelj (yugo integrale)

Divizija 1: Mark Ivanov (wolf GB08 thunder)

Divizija 2: Christian Jurak (renault twingo)

Točnost: Branko Lukman (BMW 2002 ti)

Fotogalerija 1 / 14 / 14

Milan Bubnič je bil državni prvak vse od leta 2015. Foto: Gregor Pavšič

Za nami je ena najbolj nenavadnih in preobratov polnih sezon gorskohitrostnega dirkanja v Sloveniji, kar pa kaže tudi na razmah kakovosti državnega prvenstva. V njej smo videli šest dirk, na njih pa tri različne zmagovalce.

Največkrat, to je trikrat, je zmagal Milan Bubnič (lancia delta), ki pa je tudi dvakrat odstopil in izpustil zadnjo dirko v Čedadu. Ko je pripeljal do cilja, je Bubnič zmagal.

Prizadevno delo s popravilom dirkalnika se je Ruzzierju obrestovalo. Foto: Gregor Pavšič Prvak Čuden ni zmagal, a je bil med vsemi najbolj zanesljiv. V neposrednem obračunu je Dovjaka premagal dvakrat. Ključna je bila dirka v Ilirski Bistrici, po kateri je imel Čuden že težko ulovljivo prednost. Marsikaj bi bilo seveda lahko drugače, če ne bi Dovjak izpustil uvodne dirke državnega prvenstva v Skradinu. Toda dal je prednost evropskemu prvenstvu in tam naposled tudi osvojil naslov evropskega podprvaka v Razredu 3.

Do zadnje dirke v Čedadu je letos nastopilo 68 različnih tekmovalcev, a le okrog petnajst jih je odpeljalo vse dirke. V skupnem seštevku je tretje mesto osvojil Patrik Ruzzier (fiat punto kit car). V njegovi ekipi so morali pred odhodom v Čedad še popraviti dirkalnik po težji septembrski nesreči v Buzetu. Trud in neprespane noči so se obrestovale. Ruzzier ni le tretji skupno, temveč tudi prvi v Razredu 4.