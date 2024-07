Lastnik odprl vrata: to je eden najhitrejših porschejev v Sloveniji #video

Porsche GT3 je različica 991.2. Foto: Gregor Pavšič Za Porsche danes glavnino prodajo in zaslužka resda prinašata dva športna terenca (cayenne, macan), toda temelje znamke bolj kot katerikoli drugi model predstavlja ikona 911.

Prodaja športnega avtomobila je še vedno odlična, devetstoenajstico pa Nemci nadvse uspešno izkoriščajo tudi v tekmovalne namene. Serija Porsche Cup je izjemno cenjena in zato tudi priljubljena. Samo v predhodnih generacijah 996 (prihod oznake GT3), 997 in 991.1 so v Stuttgartu izdelali kar 3.031 dirkalnikov GT3 Cup, vse te pa izdelujejo na isti proizvodni liniji kot serijske modele 911.

Porsche GT3 v akciji:

Matevž Čuden vodi v državnem gorskem prvenstvu. Foto: Gregor Pavšič

Porscheja GT3 (991.2), ki so ga predstavili leta 2017 in zdaj predstavlja že prejšnjo generacijo 911, imamo tudi v Sloveniji. Že lani je začel z njim dirkati Matevž Čuden. Nekdanji uspešni kartist, ki se je dokazoval predvsem v različnih italijanskih prvenstvih in pokalih, je po selitvi v avtomobilski svet dolgo vztrajal na gorskih dirkal s predelanim pokalnim renault cliom.

Ko je tega prodal, je lani stopil v najvišjo ligo in se podal v lov za najvišjimi mesti v državnem prvenstvu. Čeprav se Čudnu prva zmaga za državno prvenstvo še izmika, je po letošnjih treh odpeljanih dirkah za DP (Skradin, Gorjanci, Podnanos).

Notranjost avtomobila urejena z mislijo na dirkališča

Čuden nam je letos odprl vrata svojega avtomobila (več v zgornjem videu), ki je seveda dirkaško špartansko urejen.

“Prilagojen je dirkališčem in ne gorskim dirkah. Mnoga stikala in funkcije na gorskih dirkah niti ne pridejo tako zelo prav. Vsekakor pa je to izjemno brutalen avtomobil, ki me vsakič hitro prebudi in me napolni z adrenalinom. Vsekakor pa tak avtomobil zahteva veliko kilometrov in dirk, saj na gorskih dirkah vozimo le kratek čas,” razlaga Čuden.

Z uporabo na gorskih dirkah je manj zahtevno tudi vzdrževanje takega dirkalnika. Obnove motorja in menjalnike so vezane na določeno število ur uporabe; na dirkališčih se ta kvota hitro izpolni, na gorskih dirkah je mogoče voziti tudi več sezon. Obnovo motorja naredijo v Stuttgartu in to le enkrat. Po koncu drugega intervala mora voznik kupiti novega.

Kaj zmore tak avtomobil?

Tak porsche GT3 Cup poganja štirilitrski šestvaljnik z močjo 357 kilovatov, ki so na voljo pri 7.500 vrtljajih v minuto. Moč se na zadnji kolesi prenaša prek šeststopenjskega sekvenčnega menjalnika. Ta je serijska in prestavna razmerja niso prilagojena gorskim dirkam.

Premer zavornih diskov je 380 milimetrov (spredaj šest-, zadaj štiribatne zavore), širina zadnjega zračnega stabilizatorja (spojlerja) pa kar 184 centimetrov. Masa dirkalnika je 1.200 kilogramov, zanimiv je tudi podatek o stolitrski posodi za gorivo v sprednjem delu avtomobila. Na gorskih dirkah je v njem le malo goriva.

V času proizvodnje je Porsche ceno za tak dirkalnik postavil pri slabih 190 tisoč evrih, pri čemer pa lokalni DDV še ni prištet.

V Sloveniji je pred 12 leti državni prvak v gorskih dirkah s porschejem GT3 že postal Aleš Prek, v njegovem primeru pa je šlo še za starejšo različico 996.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič