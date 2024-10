Oven

Prav danes boste razmišljali o svojem pogledu na delo. Zdelo se vam bo, da želite več, kot vam je ta trenutek ponujeno, zato ne boste oklevali. Poiskali boste nove možnosti in priložnosti za napredovanje. Vsekakor boste polni idej, čas pa se vam bo zdel neprecenljiv. Vaša samozavest bo na višku, kar bo vidno tudi pri vaših željah in ambicijah. Bravo!

Bik

Zdi se, da ste v zelo pomembnem obdobju. Pri delu bo vladala napetost, saj boste čutili pritisk, ki bo globoko v vas povzroči ogromno zmede in živčnosti. Danes se boste znašli na razpotju, saj se boste morali na delovnem mestu opredeliti glede zelo pomembnega vprašanja. Prisluhnite sami sebi in svoji intuiciji in videli boste, da vas ta ne bo pustila na cedilu. Pazite na zdravje!

Dvojčka

Današnji dan bo idealen za učenje za test in za pisanje seminarskih nalog. Imeli boste boljšo mentalno moč kot običajno, kar vam bo pomagalo na prav vseh področjih. Zelo ste sposobni in znate razmišljati, zdaj to samo še uporabite. Vsekakor izkoristite to možnost in vse se bo odlično izteklo.

Rak

Zdi se, da se boste prav danes žrtvovali za delo, ki ga opravljate. Čeprav si želite več prostega časa, veste, da trenutno to ni mogoče. Zagotovo lahko pričakujete podaljšan delovnik. Ne pritožujte se, saj morate nadoknaditi, kar ste v preteklosti izgubili. Splošno počutje bo danes boljše. Zdelo se vam bo, da ste se končno umirili. Četudi se boste znašli pred težavo, ne dramatizirajte!

Lev

Pomembno je, da se osredotočite na delo, saj je od tega odvisna vaša prihodnost. Ne zapravljajte časa z nepomembnimi stvarmi in podrobnostmi. Pred vami je naporen delovnik, v katerem boste morali pokazati vse svoje znanje in sposobnosti. Ravnajte premišljeno in preudarno. Zvečer si odpočijte. Zdravje: otresite se stresa!

Devica

Težava, za katero ste mislili, da ni rešljiva, se bo končno razrešila, kar vam bo pričaralo nasmeh na obraz. Delovne težave se bodo zdele preteklost, zato se veselite novih izzivov. Veselo novico zaupajte svojim najbližjim. Pazite na finance in na zapravljanje denarja. Razmislite, katere stvari so zares pomembne in katere ne. Počutje: odlično!

Tehtnica

Pri delu se boste danes soočali z negativno energijo in prepiri. Vsekakor brzdajte temperament in se nikar ne zapletite v kakšno skrajno situacijo. Pustite stvari raje pri miru, kajti brez vašega posredovanja se bodo rešitve zagotovo pokazale same od sebe. Usoda je v vaših rokah, toda ne ukrepajte vedno takoj. Danes si vzemite čas!

Škorpijon

Zdelo se vam bo, da vam delo vzame preveč časa, saj se zaradi tega ne morete posvetiti vsem ljudem, do katerih gojite določena čustva. Zagotovo si lahko izberete dan v tednu, v katerem boste izpolnili vse svoje obveznosti. Danes v delu ne boste prepoznali izziva, zdelo se vam bo dolgočasno. Skušajte si popestriti delovnik na svoj, poseben način.

Strelec

Razmišljali boste o novem delovnem podvigu, ki bi vam omogočil boljšo prihodnost. Jasnosti v željah in pričakovanjih ne bo. Pripravite se na temeljit razmislek. Za mnenje povprašajte člane družine ali prijatelje. Prosite za nasvet, saj vam bo pogled druge osebe pomagal spremeniti mnenje, ki ste ga sami oblikovali že pred časom. Finance: pazljivost ne bo odveč!

Kozorog

Usmerili se boste na določeno pot, a boste še danes naleteli na težave zaradi tem, ki jih boste spregledali. Pazite se ljudi, ki vas bodo obkrožali. Razmislite, kako vaša dejanja vplivajo na njih. Nikar ne spremenite nato svoje smeri, ampak morali pa boste spremeniti določene stvari, da bodo tudi vsi ostali zadovoljni.

Vodnar

Danes boste na robu. Vaša samozavest bo nevarno nizka in rabili boste povsem nov izziv. Dolgočasne naloge ne navdušujejo vaše domišljije ali kreativnosti. Naredite, kar boste lahko, da boste preživeli ta naporen dan. Bodite zelo prijazni do sebe in se malo razvajajte – z dobrim kosilom ali poslušanjem klasične glasbe.

Ribi

S partnerjem se danes ne bosta strinjala, imela bosta različne poglede na zadeve. Vsak ima svoje predstave o nekaterih temeljnih življenjskih vrednotah. Morala se bosta še posebej potruditi, da bosta lahko normalno komunicirala. Na koncu boste videli, da vajine vrednote niso tako daleč narazen, kot se bo zdelo na začetku.