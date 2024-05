Kako je s premikanjem služnostne poti? Je to mogoče brez soglasja? #pravni nasvet

Sosed ima po sredini moje zazidljive parcele služnostno pot. Uporablja jo zelo malo, saj to ni njegov glavni dostop do njegove domačije, ki je tik ob asfaltirani cesti. Ker je ta del parcele zazidljiv, me zelo ovira pri postavitvi kakršnegakoli objekta in mi s tem parcelo povsem razvrednoti. Zanima me, ali lahko kot lastnik parcele to služnostno pot brez njegovega dovoljenja prestavim bolj na rob parcele? Pot bi ostala primerljiva z obstoječo, gradbena parcela pa bi postala primerna za postavitev manjše zgradbe, hiše. Stane D.