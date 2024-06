Občina ni odkupila zemljišča za cesto. Je to motenje posesti? #pravni nasvet

Sem lastnik stavbne parcele, po robu katere že 35 let poteka krajevna cesta. Parcelo sem kupil pred 20 leti, ko je na njej že bila cesta. Občina zemljišča za cesto ni nikoli odkupila. Trdijo, da je cesta kategorizirana. Jaz pa menim, da ker ni v njihovi lasti, to ni pravno izvedljivo. Ali lahko tožim za motenje posesti? Občina bi jo najraje pridobila z darilno pogodbo. Na ponudbe za odkup po tržni oz. ocenjeni ceni se ne odzivajo. Podal sem vlogo za postavitev ograje, za kar so določili 75 cm odmik od roba ceste, kar je dejansko štiri metre od parcelne meje. Na sklep za postavitev ograje sem se pritožil in predlagal odmik 35 cm, a odgovora v treh mesecih še nisem prejel. Zadeva mi najeda zdravje. Kaj mi lahko svetujete? Zvonimir M.

Pravnik na dlani odgovarja:

Vprašanje je zelo zanimivo, saj posega v lastninskopravna razmerja, ki urejajo javno infrastrukturo.

Celotno cestno infrastrukturo v Republiki Sloveniji ureja zakon o cestah, ki podrobno opredeljuje vse pojme glede cest.

Opredelimo najprej pojme glede cest. V Sloveniji imamo okoli 39 tisoč kilometrov javnega cestnega omrežja. Ceste delimo na državne in občinske. Državne ceste so v lasti države, občinske pa so v lasti posameznih občin.

Državne ceste od leta 1998 delimo na avtoceste (štiri in večpasovne), hitre ceste (tripasovne in dvopasovne), glavne in regionalne ceste. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo skrbi za upravljanje, vzdrževanje in razvoj glavnih in regionalnih cest ter državnega kolesarskega omrežja. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) pa upravlja, vzdržuje in načrtuje razvoj avtocest ter hitrih cest.

Občinske ceste so ceste javnega cestnega omrežja, ki so v upravljanju občin. Te tudi skrbijo za njihovo izgradnjo in vzdrževanje. Delimo jih v skladu s kategorizacijo občinskih cest, ki jo sprejme občina. Med občinske ceste spadajo lokalne ceste in javne poti.

Sedaj pa glede vašega vprašanja: Žal tožbe na motenje posesti v vašem primeru ne morete vložiti, ker zadeva ne izpolnjuje predpostavk, ki jih zahteva stvarnopravni zakonik.

V vašem primeru gre zagotovo za cesto občinskega značaja. Iz vprašanja ne izhaja, v kakšnem stanju je cesta in koliko jo uporabljajo vozniki oziroma koliko prometa je na njej.

Cestno infrastrukturo upravlja DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana. Svetujemo vam, da se obrnete direktno na DRI in se z njimi dogovorite za sestanek.

Vsekakor bi bilo najbolje, da občina Ptuj površino ceste, ki poteka preko vaše parcele, odkupi, pravzaprav je do tega obvezana!

Nikakor pa ne smete dela parcele darovati. Glede na dejstvo, da gre cesta prek vaše parcele, ste upravičeni tudi do uporabnine za uporabo vašega zemljišča .

Gre sicer za terjatev, ki zastara po obligacijskem zakoniku v roku 5 let za nazaj. Če se ne boste mogli dogovoriti, vam preostane le ustrezna tožba.