Jesenski dnevi z zmernimi temperaturami so lahko, če so tudi jasni in poti kopne, kot nalašč za obisk gora, ne smemo pa pozabiti na specifične razmere v visokogorju. Iščete idejo za planinski vzpon? Podajte se na eno od poti, ki so jih v sklopu akcije Naj planinska pot 2023 in 2024 markacisti obnovili s podporo Zavarovalnice Triglav. Obnovljene so lanska zmagovalka – pot s Kamniškega sedla do Brane in Planjave – ter prvo- in drugouvrščeni naj planinski poti po letošnjem izboru planink in planincev. To sta Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici in pot Jama Topla–Mala Peca na Koroškem.

Ljubitelji gora in planin v sklopu akcije Naj planinska pot vsako leto glasujejo za planinske poti, ki so potrebne obnove. Izbor je v sodelovanju Zavarovalnice Triglav in Planinske zveze Slovenije letos že sedmič potekal v sklopu tradicionalne akcije Očistimo naše gore, s katero si vodilna slovenska zavarovalnica prizadeva za ohranjanje varnih in čistih planinskih poti.

Obnovljena pot s Kamniškega sedla do Brane in Planjave

Zmagovalko akcije Naj planinska pot 2023, pot s Kamniškega sedla do Brane in Planjave, so markacisti zaradi vremenskih razmer obnovili (šele) letos poleti. Lani so obnovo namreč onemogočale ujme, ki so močno prizadele večji del Slovenije, tudi planinske poti.

Planjava in Brana sta razgledna skalna vrhova Kamniško-Savinjskih Alp, ki ju povezuje planinska pot prek Kamniškega sedla, kjer Kamniška koča privablja številne planince. Stalno je odprta le še do konca septembra, potem pa ob vremensko ugodnih koncih tedna, zato morajo planinci pred odhodom preveriti odprtost koče na spletni strani Planinske zveze Slovenije (PZS) oziroma Planinskega društva (PD) Kamnik. Čeprav je pot iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo lahka planinska pot, zahteva dobro fizično pripravljenost, saj za vzpon potrebujete tri ure, s sedla pa še dobro uro na Brano in dve uri na Planjavo. Jesenski dnevi so kratki, zato se na pot odpravite pravočasno. Korenine so že prekrite z listjem, zato naj planinci poskrbijo za dobro obutev, visoke planinske čevlje, lahko tudi pohodne palice, v nahrbtniku naj imajo tudi topla oblačila, kapo in rokavice ter naglavno svetilko.

Kaj morate vedeti?

Pot s Kamniškega sedla do Brane in Planjave je zahtevna planinska pot, primerna za izkušene planince. Najtežji del vzpona na Planjavo je prehod čez njeno zahodno steno, najlepši pa del čez Sukalnik z razgledom proti Kamniškemu sedlu. Na poti na Brano vas pred vršnim delom čaka izpostavljen odsek, osupljiv in orientacijsko zahteven pa je tudi del na grebenu pod vrhom, kjer se odpre pogled na osrednji del Kamniško-Savinjskih Alp in proti Kamniškemu sedlu.

V Zavarovalnici Triglav in Planinski zvezi Slovenije so v letošnji akciji Naj planinska pot poseben poudarek dali planinskim potem, ki so bile v lanskih ujmah močno poškodovane. Simbolično so rezultate glasovanja razglasili v sklopu dneva slovenskih planincev, ki ga je Planinska zveza Slovenije organizirala v Črni na Koroškem.

Naj planinska pot 2024 – vstopnica v visokogorje

Zanimiva in slikovita Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici je priljubljena lahka planinska pot, primerna za vse starosti, ki vodi po desnem bregu Kamniške Bistrice v zatrep doline do izvira reke. V začetku so jo poimenovali tudi Kamniški vintgar. Ime je dobila po Maksu Koželju, slikarju iz Kamnika. Pot, v ospredju katere so lepota soteske Predoselj, Mali izvirk, jezero, izvir Kamniške Bistrice ter Kraljevi studenci med Jurjem in sotesko Predoselj, vas pripelje v osrčje Kamniško-Savinjskih Alp čez Spominski park in je vstopnica v visokogorje.

Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici je bila zaradi lanskih avgustovskih poplav, podorov in podrtih mostov do letošnje obnove zaprta. Obnoviti je bilo treba skoraj celotno pot s krajšimi presledki, požagati in odstraniti podrto drevje, odstraniti nanose lesa in drugega nanesenega materiala ter izdelati stopnice in bočne zaščite. Lahke planinske poti pa ne smemo podcenjevati, saj je prepredena s koreninami, zato zahteva dobro planinsko obutev, predvsem starejšim bodo prav prišle pohodne palice.

Jama Topla–Mala Peca

Ker smo se lani soočili z izjemnimi razmerami zaradi neurij in poplav, so se v Zavarovalnici Triglav odločili za še eno izjemno potezo. S podporo tamkajšnjemu Planinskemu društvu Mežica so pomagali tudi pri obnovi planinske poti od Jame Topla do Male Pece, ki je v izboru Naj planinska pot 2024 osvojila drugo mesto. Tako so izkazali skrb za Koroško, ki so jo lanske poplave najbolj prizadele.

Pot poteka od Krajinskega parka Topla mimo naravnih in kulturnih znamenitosti z restavriranimi mlini in habitatom redkih metuljev, planinskega orla in drugih ptic ter rastlinja. Planinska pot od jame Topla se najprej bolj ali manj drži rudarske ceste, nato preči travnik in pod strmimi skalami hudournik Zajčja peč. Višje lahko s poti zavijete do votline kralja Matjaža, izberete planinsko pot do Doma pod Peco ali pa se povzpnete na Malo Peco.

Planinska pot je urejena, zaradi obsežnega vetroloma, ki je pred dobrim tednom dni podrl žičnico in ohromil cesto za oskrbovanje, pa je trenutno zaprt Dom na Peci, zato naj planinci v prihodnje pred obiskom preverijo aktualne razmere glede odprtosti planinske koče.