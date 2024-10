Še nedolgo tega je bilo območje današnje Rožne doline močvirje, kjer so živeli predvsem najnižji sloji Ljubljančanov. Vendar se je to v desetletjih po prvi svetovni vojni spremenilo in danes je Rožna, kot ji pravijo Ljubljančani, eden izmed najprestižnejših delov Ljubljane. To so ugotovili tudi investitorji in v zadnjih letih je tudi v Rožni dolini zraslo večje število vila blokov, kjer prodajalci za stanovanja zahtevajo več kot milijon evrov. Apetiti po so posledično narasli tudi obstoječim lastnikom nepremičnin, ki prek oglasov zahtevajo podobne vsote, kot bi jih odšteli za novogradnje. Pa so želje prodajalcev upravičene?

Sicer je težko – predvsem v primeru Rožne doline – najti dve nepremičnini, ki sta skoraj v celoti primerljivi. Vendar podatki o preteklih poslih z nepremičninami potencialnim kupcem dajo določeno informacijo o vrednosti hiše ali stanovanja. Po domače, ali ima prodajalec nerealna pričakovanja ali pa gre za ceno, po kateri nepremičnine res menjajo lastnike.



Stanovanje že za 200 tisoč evrov

Kot razkriva aplikacija Trgoskop 3, so bili od 1. januarja 2020 do letošnjega avgusta v Rožni dolini opravljeni štirje posli z nepremičninami, katerih cena je presegla milijon evrov. Ob tem pa velja opozoriti, da niso javno dostopni podatki o nakupih stanovanj v novogradnjah in posledično (razen redkih izjem) jih na tem seznamu ni.

Medtem ko nekateri plačujejo milijone evrov, pa so njihovi sosedi za svojo – sicer veliko manj luksuzno – nepremično plačali veliko manj. V letošnjem letu se je tako v luksuzni Rožni dolini med drugim prodalo stanovanje s 64 kvadratnimi metri uporabne površine stavbe za 200 tisoč evrov. Oziroma čez prst, za malo več kot tri tisoč evrov za kvadratni meter. Da bi bolje razumeli, kaj se pravzaprav dogaja s cenami nepremičnin v Rožni dolini, smo analizirali vse transakcije od 1. januarja 2020 do letošnjega junija.

Leto 2020 – dva posla čez milijon evrov

Malo več kot šest milijonov evrov so leta 2020 kupci zapravili za nakup nepremičnin v Rožni dolini. Lastnika so zamenjala tri stanovanja in sedem hiš. Za dve nepremičnini pa sta lastnika pri prodaji iztržila po več kot milijon evrov za vsako.

STANOVANJA – že za 107 tisoč evrov

Najmanj je za novo nepremičnino odštel kupec stanovanja v večstanovanjski zgradbi, zgrajeni leta 1940. Prodajalec je za stanovanje z 39 kvadratnih metrov neto tlorisne površine dobil 107 tisoč evrov.

Globje je v žep segel kupec stanovanja (večstanovanjska hiša je bila zgrajena leta 1964) s 30 kvadratnimi metri neto tlorisne površine, in sicer je odštel 280 tisoč evrov. Za ta denar je dobil tudi gostinski lokal (105 kvadratnih metrov neto tlorisne površine) v isti zgradbi in zemljišče v velikosti 286 kvadratnih metrov.

Malo več kot 320 tisoč evrov je plačal kupec za stanovanje s 198 kvadratnimi metri neto tlorisne površine.

HIŠE – milijonski posli

Veliko večje vsote pa so kupci odšteli za hiše. Več kot 1,1 milijona evrov je novi lastnik odštel za hišo iz leta 1908. Hiša ima 324 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, stoji pa na parceli velikosti 665 kvadratnih metrov.

Globoko je v žep segel tudi novi lastnik hiše, ki jo je glede na podatke Trgoskopa kupil v dveh transakcijah. Prva je znašala 1,07 milijona evrov, druga pa 840 tisoč evrov. Za ta denar je dobil dvostanovanjsko hišo s 411 kvadratnimi metri neto tlorisne površine ter 1.264 kvadratnimi metri zemljišča.

Preostale transakcije s hišami:

540 tisoč evrov je nekdo plačal za hišo velikosti 188 kvadratnih metrov neto tlorisne površine in parcelo velikosti 629 kvadratnih metrov. V ceni je bila tudi 27 kvadratnih metrov velika garaža.

je nekdo plačal za hišo velikosti 188 kvadratnih metrov neto tlorisne površine in parcelo velikosti 629 kvadratnih metrov. V ceni je bila tudi 27 kvadratnih metrov velika garaža. 480 tisoč evrov je prodajalec iztržil za hišo s 107 kvadratnimi metri neto tlorisne površine. Kupec je skupaj s stanovanjem v zgradbi iz leta 1924 dobil tudi dve garaži in 712 kvadratnih metrov veliko zemljišče.

je prodajalec iztržil za hišo s 107 kvadratnimi metri neto tlorisne površine. Kupec je skupaj s stanovanjem v zgradbi iz leta 1924 dobil tudi dve garaži in 712 kvadratnih metrov veliko zemljišče. Neznani kupec je za hišo s 196 kvadratnimi metri neto tlorisne površine in parcelo v velikosti 332 kvadratnih metrov odštel 495 tisoč evrov . Hiša je letnik 1960.

. Hiša je letnik 1960. 430 tisoč evrov je kupec plačal za hišo s 138 kvadratnimi metri neto tlorisne površine in parcelo velikosti 618 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1967.

je kupec plačal za hišo s 138 kvadratnimi metri neto tlorisne površine in parcelo velikosti 618 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1967. Za 360 tisoč evrov pa je kupec kupil hišo v velikosti 250 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, garažo velikosti 11 kvadratnih metrov in zemljišče velikosti 464 kvadratnih metrov.

Leto 2021 – stanovanje že za 130 tisoč evrov

Več kot 8,5 milijona evrov so leta 2021 kupci zapravili za nepremičnine v Rožni dolini. To leto je bilo tudi največ poslov z nepremičninami v obravnavanem štiriletnem obdobju. Noben od kupcev v tem letu ni zapravil več kot milijon evrov. Tega leta je bilo sicer prodanih devet stanovanj in devet hiš.

STANOVANJA – veliko stanovanj za manj kot 200 tisoč evrov

Največ je leta 2021 odštel kupec 183 kvadratnih metrov neto tlorisne površine velikega stanovanja. Za pol milijona evrov je dobil tudi 389 kvadratnih metrov veliko zemljišče. Stanovanje se sicer nahaja v dvostanovanjski hiši iz leta 1928.

Le pet tisoč evrov manj je plačal kupec 94 kvadratnih metrov neto tlorisne površine velikega stanovanja. V ceno je bilo vštetih tudi 217 kvadratnih metrov zemljišča. Stanovanje se nahaja v trostanovanjski hiši iz leta 2006.

Preostale transakcije s stanovanji:

378 tisoč evrov je odštel kupec za 129 kvadratnih metrov neto tlorisne površine veliko stanovanje. V ceno je bila vključena tudi drvarnica velikosti osem kvadratnih metrov. Hiša, v kateri se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta 1933.

je odštel kupec za 129 kvadratnih metrov neto tlorisne površine veliko stanovanje. V ceno je bila vključena tudi drvarnica velikosti osem kvadratnih metrov. Hiša, v kateri se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta 1933. 225 tisoč evrov je iztržil prodajalec 146 kvadratnih metrov neto tlorisne površine velikega stanovanja. Kupec je dobil tudi 29 kvadratnih metrov zemljišča. Hiša, v kateri se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta 1927.

je iztržil prodajalec 146 kvadratnih metrov neto tlorisne površine velikega stanovanja. Kupec je dobil tudi 29 kvadratnih metrov zemljišča. Hiša, v kateri se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta 1927. 175 tisoč evrov je stalo 63 kvadratnih metrov neto tlorisne površine veliko stanovanje. Hiša, v kateri se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta 1935.

je stalo 63 kvadratnih metrov neto tlorisne površine veliko stanovanje. Hiša, v kateri se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta 1935. 160 tisoč evrov je kupec plačal za stanovanje velikosti 51 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. Kupec je dobil tudi 586 kvadratnih metrov zemljišča in drvarnico v velikosti 18 kvadratnih metrov. Dvostanovanjska hiša, v kateri se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta 1992.

je kupec plačal za stanovanje velikosti 51 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. Kupec je dobil tudi 586 kvadratnih metrov zemljišča in drvarnico v velikosti 18 kvadratnih metrov. Dvostanovanjska hiša, v kateri se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta 1992. 160 tisoč evrov je kupec plačal za stanovanje velikosti 66 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. Hiša, v kateri se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta 1925.

je kupec plačal za stanovanje velikosti 66 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. Hiša, v kateri se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta 1925. 145 tisoč evrov je kupec plačal za stanovanje velikosti 39 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. Hiša, v kateri se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta 1935.

je kupec plačal za stanovanje velikosti 39 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. Hiša, v kateri se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta 1935. 130 tisoč evrov je kupec plačal za stanovanje velikosti 36 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. Hiša, v kateri se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta 1977.

HIŠE – nobenega posla nad milijon evrov

Rekord leta 2021 za hišo je postavil kupec hiše iz leta 1913. Za 342 kvadratnih metrov neto tlorisne površine je odštel 930 tisoč evrov, skupaj s hišo pa je kupil tudi zemljišče velikosti 814 kvadratnih metrov.

Malo manj oziroma 900 tisoč evrov je za 261 kvadratnih metrov neto tlorisne površine veliko hišo odštel drug kupcev. Poleg hiše iz leta 1960 je kupil tudi zemljišče v velikosti 973 kvadratnih metrov.

685 tisoč evrov je prodajalec iztržil za hišo iz leta 1972. Hiša ima 192 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, stoji pa na parceli v velikosti 523 kvadratnih metrov.

Preostale transakcije s hišami:

610 tisoč evrov je kupec odštel za hišo iz leta 1920. Hiša ima 192 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, stoji pa na parceli v velikosti 659 kvadratnih metrov.

je kupec odštel za hišo iz leta 1920. Hiša ima 192 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, stoji pa na parceli v velikosti 659 kvadratnih metrov. 608 tisoč evrov je kupec odštel za hišo iz leta 1960. Hiša ima 62 kvadratnih metrov neto tlorisne površine in 249 kvadratnih metrov velik poslovni prostor, stoji pa na parceli v velikosti 398 kvadratnih metrov.

je kupec odštel za hišo iz leta 1960. Hiša ima 62 kvadratnih metrov neto tlorisne površine in 249 kvadratnih metrov velik poslovni prostor, stoji pa na parceli v velikosti 398 kvadratnih metrov. 545 tisoč evrov je kupec odštel za dvostanovanjsko hišo iz leta 1976. Obe stanovanji imata približno 140 metrov neto tlorisne površine, hiša pa stoji na parceli v velikosti 450 kvadratnih metrov. Hiša ima tudi klet v velikosti 51 kvadratnih metrov.

je kupec odštel za dvostanovanjsko hišo iz leta 1976. Obe stanovanji imata približno 140 metrov neto tlorisne površine, hiša pa stoji na parceli v velikosti 450 kvadratnih metrov. Hiša ima tudi klet v velikosti 51 kvadratnih metrov. 529 tisoč evrov je kupec odštel za dve hiši, eno iz leta 1987 (113 kvadratnih metrov neto tlorisne površine), drugo pa 1969 (188 kvadratnih metrov neto tlorisne površine). Hiši stojita na parceli velikosti 573 kvadratnih metrov.

je kupec odštel za dve hiši, eno iz leta 1987 (113 kvadratnih metrov neto tlorisne površine), drugo pa 1969 (188 kvadratnih metrov neto tlorisne površine). Hiši stojita na parceli velikosti 573 kvadratnih metrov. 485 tisoč evrov je kupec odštel za hišo iz leta 1927. Hiša ima 280 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, stoji pa na parceli velikosti 529 kvadratnih metrov.

je kupec odštel za hišo iz leta 1927. Hiša ima 280 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, stoji pa na parceli velikosti 529 kvadratnih metrov. 330 tisoč evrov je kupec odštel za hišo iz leta 1925. Hiša ima 376 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, stoji pa na parceli velikosti 336 kvadratnih metrov.

LETO 2022 – najslabše leto po številu transakcij

Leta 2022 je nepremičninski trg v Sloveniji že pričel beležiti zmanjševanje prometa in Rožna dolina ni bila nobena izjema. Tega leta so kupci zapravili 2,4 milijona evrov, kupili pa so tri stanovanja in dve hiši.

STANOVANJA

Najdražje stanovanje leta 2022 se je prodalo v novejšem vila bloku iz leta 2015. Kupec je zanj odštel 570 tisoč evrov. Stanovanje ima 116 kvadratnih metrov neto tlorisne površine in mu pripada tudi parkirno mesto velikosti 13 kvadratnih metrov.

330 tisoč evrov je iztržil prodajalec za stanovanje v trostanovanjski hiši iz leta 1925. Stanovanje ima 94 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, kupec pa je dobil tudi 75 kvadratnih metrov veliko zemljišče. Na tem stoji tudi garaža v velikosti 25 kvadratnih metrov.

Za stanovanje velikosti 49 kvadratnih metrov neto tlorisne površine v večstanovanjskem objektu iz leta 1900 je kupec plačal 160 tisoč evrov.

HIŠE

V obravnavanem letu sta bili prodani le dve hiši. 800 tisoč evrov je iztržil prodajalec za hišo, zgrajeno leta 1962. Hiša ima 182 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, stoji pa na parceli velikosti 901 kvadratnega metra. Na parceli stoji tudi garaža velikosti 13 kvadratnih metrov.

Za hišo iz leta 1969 pa je kupec odštel 565 tisoč evrov. Hiša ima 182 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, stoji pa na parceli velikosti 901 kvadratnega metra. Na parceli stoji tudi garaža v velikosti 18 kvadratnih metrov.

Leto 2023 – padel rekord, kupec za hišo odštel 2,1 milijona evrov

Kupci so postali v letu 2023 aktivnejši, skupaj so kupili za 6,5 milijona evrov nepremičnin. Kar tretjino prometa predstavlja ena nepremičnina, ki je tudi največji posel od začetka leta 2020. Kupec je za hišo namreč odštel 2,1 milijona evrov.

STANOVANJA – že za 140 tisoč evrov

Največ je leta 2023 za hišo odštel kupec stanovanja s 115 kvadratnimi metri neto tlorisne površine. Za 620 tisoč evrov je poleg stanovanja dobil še dve garaži velikosti 14 in 15 kvadratnih metrov. V elitnem vila bloku, zgrajenem leta 2020, je sicer devet stanovanj.

Preostale transakcije s stanovanji:

403 tisoč evrov je odštel za stanovanje v večstanovanjski hiši iz leta 1925. Stanovanje je velikosti 82 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, pripada pa mu tudi 96 kvadratnih metrov zemljišča.

je odštel za stanovanje v večstanovanjski hiši iz leta 1925. Stanovanje je velikosti 82 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, pripada pa mu tudi 96 kvadratnih metrov zemljišča. 365 tisoč evrov je dobil prodajalec 78 kvadratnih metrov neto tlorisne površine velikega stanovanja v večstanovanjski zgradbi iz leta 2009. Stanovanju pripadata tudi klet velikosti štirih kvadratnih metrov in parkirni prostor velikosti 18 kvadratnih metrov.

je dobil prodajalec 78 kvadratnih metrov neto tlorisne površine velikega stanovanja v večstanovanjski zgradbi iz leta 2009. Stanovanju pripadata tudi klet velikosti štirih kvadratnih metrov in parkirni prostor velikosti 18 kvadratnih metrov. 220 tisoč evrov je odštel kupec stanovanja v večstanovanjski hiši s šestimi enotami, ki je bila zgrajena leta 1977. Stanovanje ima 55 kvadratnih metrov neto tlorisne površine.

je odštel kupec stanovanja v večstanovanjski hiši s šestimi enotami, ki je bila zgrajena leta 1977. Stanovanje ima 55 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. 140 tisoč evrov je iztržil prodajalec za stanovanje velikosti 36 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. Zgradba ima 12 stanovanjskih enot, zgrajena pa je bila leta 1935.

HIŠE – britanski milijoni

Kar 2,1 milijona evrov je kupec iz Velike Britanije odštel za hišo iz leta 1927. Hiša ima 415 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, stoji pa na zemljišču velikosti 860 kvadratnih metrov. Vila je prišla na trg leta 2021, prodajalec je zanjo hotel iztržiti 2,15 milijona evrov. Kot je bilo takrat zapisano v oglasu za prodajo, je bila vila prenovljena med letoma 2007 in 2012. Vila je bila v preteklosti tudi v uporabi tujega veleposlaništva, ob štirih etažah pa je pred prodajo imela med drugim tudi zunanji bazen in pohištvo po meri.

Preostale transakcije s hišami:

820 tisoč evrov je iztržil prodajalec za hišo z 276 kvadratnimi metri neto tlorisne površine. Hiša stoji na zemljišču velikosti 636 kvadratnih metrov, v ceno pa je bila všteta tudi garaža. Hiša je iz leta 1964.

je iztržil prodajalec za hišo z 276 kvadratnimi metri neto tlorisne površine. Hiša stoji na zemljišču velikosti 636 kvadratnih metrov, v ceno pa je bila všteta tudi garaža. Hiša je iz leta 1964. 814 tisoč evrov je kupec plačal za hišo z 255 kvadratnimi metri neto tlorisne površine, nepremičnina stoji na zemljišču velikosti 338 kvadratnih metrov. V ceno je bil vštet tudi samostojni pomožni objekt velikosti 21 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1971.

je kupec plačal za hišo z 255 kvadratnimi metri neto tlorisne površine, nepremičnina stoji na zemljišču velikosti 338 kvadratnih metrov. V ceno je bil vštet tudi samostojni pomožni objekt velikosti 21 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1971. 605 tisoč evrov je plačal kupec za enostanovanjsko hišo s 403 kvadratnimi metri neto tlorisne površine. Velikost zemljišča je 317 kvadratnih metrov. Hiša je iz leta 1975.

je plačal kupec za enostanovanjsko hišo s 403 kvadratnimi metri neto tlorisne površine. Velikost zemljišča je 317 kvadratnih metrov. Hiša je iz leta 1975. 450 tisoč evrov je iztržil prodajalec za dvostanovanjsko hišo s 139 kvadratnimi metri neto tlorisne površine. V ceno sta bila všteta tudi zemljišče velikosti 594 kvadratnih metrov in samostojni pomožni objekt velikosti 20 kvadratnih metrov. Hiša je iz leta 1956.

LETO 2024 – prodano najdražje stanovanje

V letošnjem letu je nepremičninski trg kar živahen, v prvi polovici leta je bilo prodanih skoraj toliko nepremičnin kot v lanskem letu. Lastnika je zamenjalo devet nepremičnin, tri stanovanja in šest hiš. Prodano je bilo tudi stanovanje v vila bloku iz leta 2016, in sicer za več kot milijon evrov in pol.

STANOVANJA – stanovanje že za 200 tisoč evrov

1,58 milijona evrov je kupec plačal za stanovanje z 295 kvadratnimi metri neto tlorisne površine. Kupec je dobil tudi tri parkirna mesta v zgradbi in shrambo velikosti 12 kvadratnih metrov. Vila blok je bil zgrajen leta 2016.

Preostale transakcije s stanovanji:

345 tisoč evrov je kupec plačal za 166 kvadratnih metrov neto tlorisne površine veliko stanovanje v zgradbi iz leta 1939. V zgradbi so sicer tri stanovanja.

je kupec plačal za 166 kvadratnih metrov neto tlorisne površine veliko stanovanje v zgradbi iz leta 1939. V zgradbi so sicer tri stanovanja. 200 tisoč evrov je prodajalec iztržil za stanovanje velikosti 64 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. V zgradbi tik ob železnici je sicer šest stanovanjskih enot.

HIŠE – skoraj milijon evrov za hišo

950 tisoč evrov je iztržil prodajalec enostanovanjske hiše iz leta 1967. Zemljišče, na katerem stoji hiša, ima 881 kvadratnih metrov. Hiša se razprostira na 248 kvadratnih metrih neto tlorisne površine.

815 tisoč evrov je odštel kupec za hišo iz leta 1963. Hiša ima 235 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, stoji pa na zemljišču, velikem 280 kvadratnih metrov.

Preostale transakcije s hišami: