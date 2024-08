Če se želite preseliti v enodružinsko hišo v ljubljanskih Murglah, to ne bo težava. Če seveda imate pod palcem kar veliko denarja. Na trgu je namreč vedno dovolj ponudbe. Oglaševane cene pa se gibljejo od pol milijona evrov navzgor. Kar je za enodružinske montažne hiše, stare tudi 50 let, lahko veliko. Vendar je pri nepremičninah vedno pomembna predvsem lokacija.

Ker se cene na trgu za bolj ali manj enake hiše gibljejo od pol milijona pa vse do skoraj milijona evrov, smo se pozanimali, za kakšno ceno hiše na koncu res menjajo lastnike. Ob tem velja opozoriti, da so hiše ob prodaji v zelo različnih stanjih: od originalnih (beri: novi lastniki bodo morali vložiti še veliko denarja v obnovo) do bolj ali manj takoj vseljivih in morda zelo moderno opremljenih. Cilj tega članka je bralcem pokazati realno dogajanje na trgu enodružinskih atrijskih hiš v Murglah, da bodo lahko sklepali boljše odločitve pri nakupu.

Foto: RIBA Arhitekti

"Cene prenove po kvadratnem metru v Murglah nič drugačne kot drugod v Ljubljani. Od tisoč do dva tisoč evrov na kvadratni meter, odvisno od obsega del in izvajalca. Kar pa pomeni, da je prenova ugodna, saj prenavljaš le sto kvadratnih metrov in ne 150 ali 200. Do sedaj so bili vložki nekje med 80 in 250 tisoč evri. Seveda pa lahko potem kdo samo za opremo zapravi še enkrat toliko, odvisno od želja," svoje izkušnje s prenovami hiš v Murglah delita arhitekta Goran Rupnik in Janja R. Brodar iz biroja RIBA arhitekti. Slednji je v preteklosti poskrbel za obnovo večjega števila hiš v Murglah.

Kot pravita arhitekta, pa se lastniki tudi odločijo za nadomestno gradnjo. "Čeprav vlaga ni problem, predlagamo ohranitev. Smo pa že imeli primer, ko so se naročniki odločili za nadomestno gradnjo – v tem primeru je bila seveda najboljša možnost nova lesena montažna hiša, ker je lahka in jo lahko brez pilotiranja postaviš na teren, utrjen od stare hiše,” sta poudarila Rupnik in Brodarjeva.