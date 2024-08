"Do požara v hladilnem sistemu jedrske elektrarne Zaporožje je prišlo zaradi ukrajinskega obstreljevanja mesta Energodar," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP za Telegram dejal Jevgenij Balitski, ki ga je Moskva postavila za guvernerja pokrajine Zaporožje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v objavi na družbenem omrežju zapisal, da so požar zanetili ruski okupatorji. "Trenutno so ravni sevanja v mejah normale," je dodal.

Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.



