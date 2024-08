Športni terenski dvojec, ki navduši v vsakem trenutku

Mercedes-Benz GLA in GLB predstavljata popolno združitev športnosti, elegance in terenskih zmogljivosti v kompaktnem paketu. Opremljena z naprednimi funkcijami, ki zagotavljajo vrhunsko vozno izkušnjo, ponujata tudi privlačno cenovno ponudbo, ki poudarja odlično razmerje med vsebino vozila in stroški lastništva.

Mercedes-Benz GLA in GLB zagotavljata odlično terensko zmogljivost, zanesljivost in vrhunsko udobje, kot jih pričakujete od znamke Mercedes-Benz. Foto: Mercedes-Benz AG

Vedno večje povpraševanje po športnih terenskih vozilih Mercedes-Benz dokazuje, da lahko trgu ponudimo pravi model za vse naše kupce. Modela GLA in GLB se odlično dopolnjujeta. GLB je najuporabnejši in najprostornejši predstavnik družine vozil Mercedes-Benz iz kompaktnega razreda, GLA pa je njegov športni dvojnik, ki se bolj osredotoča na življenjski slog. Oba avtomobila zagotavljata odlično terensko zmogljivost, zanesljivost in vrhunsko udobje, kot jih pričakujete od znamke Mercedes-Benz. Ne glede na to, ali se odpravljate na mestne ulice ali raziskujete neobljudene terene, sta pripravljena vsak na svoj izziv ter vas popeljeta na cilj z eleganco in slogom.

Mercedes-Benz GLA se ponaša z elegantno obliko in dinamičnimi linijami za vse, ki želite športnost in slog v mestnem okolju. S kompaktnimi dimenzijami in agilno vožnjo je namreč popoln za mestno vožnjo, hkrati pa ohranja zmogljivost za vožnjo v raznovrstnih terenskih razmerah. Mercedes-Benz GLB pa je robustnejši in družini prijazen terenski avtomobil, ki zagotavlja prostornost in prilagodljivost, primerno za vse družinske aktivnosti. Z večjim notranjim prostorom in možnostjo do sedmih sedežev je novi GLB popoln za večje družine, ki potrebujejo dodaten prostor za potnike in vso prtljago.

Priložnost, ki je ne smete zamuditi Ne prezrite ekskluzivne ponudbe vozil na zalogi in se o izjemnih lastnostih urbanega terenca GLA, ki ga lahko odpeljete že za 42.990 evrov, in prilagodljivega posebneža GLB, ki ga lahko odpeljete že za 45.990 evrov, prepričajte kar sami. Obiščite salone vozil Mercedes-Benz ali odkrijte privlačno ponudbo na www.mojmercedes.si.

Mercedes-Benz GLA je majhen športni terenec z velikimi inovacijami, pametno tehnologijo, prilagodljivim prostorom in še obsežnejšo serijsko opremo. Foto: Mercedes-Benz AG

Novi GLA je dinamičen in slogovno dodelan športni terenec, ki združuje urbani šarm s terensko zmogljivostjo. Izstopa s svojo privlačno in kompaktno obliko, zanesljivostjo in vrhunsko notranjostjo, ki na najvišji ravni združuje vtis prostornosti, športnosti in materialov.

Opremljen je z vsem, kar omogoča udobno in varno vožnjo, eden od vrhuncev pomembno nadgrajene notranjosti pa je prostostoječi dvojni prikazovalnik. Serijsko sta zdaj vključena 7-palčni kombinirani zaslon in 10,25-palčni multimedijski prikazovalnik z informacijsko-razvedrilnim sistemom MBUX (Mercedes-Benz User Experience) z intuitivnim upravljanjem. Nastavitve sistema MBUX je mogoče individualno prilagajati s številnimi možnostmi. Ključne prednosti uporabnega sistema so zmogljiv računalnik, odlična zaslona in grafika, prilagodljiv prikaz, barvni projekcijski zaslon head-up, navigacijski sistem s tehnologijo razširjene resničnosti, programska oprema s funkcijo učenja in glasovno upravljanje z uporabo izraza "Hej, Mercedes".

Novi GLA z najnovejšimi sistemi za pomoč pri vožnji in s podporo vozniku zagotavlja enega najvišjih standardov aktivne varnosti med kompaktnimi vozili. Najsodobnejše funkcije paketa s pomočnikom za vožnjo vključujejo na primer funkcijo zaviranja, funkcijo reševalnega pasu, opozorilno funkcijo za varovanje potnikov pri izstopu in opozorilo, kadar vozilo zazna pešce v bližini prehodov za pešce.

Mercedes-Benz GLB je vsestransko športno terensko vozilo z možnostjo do sedmih sedežev in velikim prilagodljivim prtljažnim prostorom. Foto: Mercedes-Benz AG

Prilagodljiv brez primere. Mercedes-Benz GLB

Mogočne dimenzije kratkih previsov in oblika, zasnovana za terensko vožnjo, dodatna oprema s štirikolesnim pogonom 4MATIC in posebne terenske luči, ki pri majhni hitrosti pomagajo prepoznavati ovire neposredno pred vozilom – novi Mercedes-Benz GLB je pravo vsestransko športno terensko vozilo.

Prostoren družinski avtomobil kompaktne oblike je edinstven avtomobil na trgu. Dimenzijsko se uvršča med modela GLA in GLC, vendar kljub velikosti ostaja zelo okreten. Omogoča nadpovprečno veliko kabinskega in prtljažnega prostora, s čimer navdušuje velike družine, zahtevne voznike in aktivne posameznike z večjimi športnimi pripomočki za aktivnosti v naravi. Njegova inovativna notranja zasnova ne zagotavlja le večjega prostora, ampak tudi več sedišč. Drugo vrsto sedežev lahko po želji vzdolžno premikate in tako pridobite prostor, ki je odlično usklajen z vašim življenjem, z dodatno tretjo vrsto sedežev in prostorom za do sedem oseb.

Notranjost novega avtomobila GLB krasi znana Mercedesova arhitektura: z digitalnimi merilniki, ki so skupaj z informacijsko-razvedrilnim zaslonom povezani v celoto, zanimivimi zračniki, prestižnimi materiali in izrazito ambientalno osvetlitvijo. Odlično počutje v avtomobilu zagotavlja zavidljiva preglednost iz vozila – ne le zaradi višjih sedežev, ampak tudi zaradi veliko steklenih površin ter bogato odmerjenega prostora za kolena in glave vseh potnikov. Za brezhibno vidljivost je lahko opremljen z visokozmogljivimi žarometi LED, ki zagotavljajo odlično osvetlitev tudi na zahtevnem terenu. Modeli s štirikolesnim pogonom 4MATIC pa so opremljeni s tehničnim paketom za terensko vožnjo, za optimalno vodljivost na asfaltu ali na neutrjenih podlagah.

Mercedes-Benz ima najmlajšo ponudbo modelov na trgu in največji izbor športnih terenskih vozil, vključno s kompaktnima modeloma GLA in GLB. Foto: Mercedes-Benz AG

Naročnik oglasnega sporočila je STAR IMPORT, D.O.O.