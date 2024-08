Horoskop: kakšen teden je pred vami?

Oven

Ta teden boste zelo zaposleni, ves čas boste skakali po opravkih in zmanjkovalo vam bo časa za osebno in ljubezensko življenje. Polni boste energije, zato boste brez težav postorili vse, kar boste morali. Odprite oči in prisluhnite drugim, morda vam bodo izdali nekaj pomembnega za vas in vašo srečo. Morali se boste zbrati, da ne boste ponovili neke napake, ki bi lahko spet imela neprijetne posledice. Nikakor pa ne hitite, vzemite si čas za razmislek. Tisti, ki ste v ljubezenskem razmerju, ne dolivajte olja na ogenj. Vsaka partnerjeva malenkost vas bo ganila in iz tega bo spet nastala drama. Zberite se in poskušajte težave reševati po razumni poti. Samski pa boste prišli do zaključka, da ste nekatere svoje "prijatelje" napačno presodili.

Bik

V sebi nosite strahove iz preteklosti. Znebite se jih! Zaradi službenih dolžnosti utegnete v tem času potovati ali pa obiskovati izobraževanja. Vsekakor pa se vam obeta uspešen in delaven teden, ki bo obarvan v smeri pridobivanja denarnih sredstev. Novosti pa se bodo pojavile tudi v odnosih s sodelavci. Bodite potrpežljivi. Lahko bi se začeli ukvarjati tudi z novim hobijem. Imeli boste občutek, da ste privlačni in zanimivi za nasprotni spol, zato boste samozavestni in dobre volje. Pripravljeni boste prekršiti vsa ljubezenska pravila. Ob vsem tem ne pozabite nase in na družinske člane. S povsem nedolžnim obnašanjem bi lahko koga od njih hitro prizadeli.

Dvojčka

Ta teden bodo vašo pozornost zahtevale predvsem finančne zadeve. Naredili boste tudi velik premik in preverili svoje prioritete. Neke zadeve se bodo odvijale s svetlobno hitrostjo. Ne podrejajte se, saj bi s tem lahko resno ogrozili lastno identiteto. Delajte, kot ste do sedaj. Poskrbite tudi za počitek. Pazite na ritem, prehranjevanje in red. Izognite se mastni in kalorični hrani. Odpravite se v naravo. Ljubezenske novosti vas bodo po eni strani navduševale, po drugi pa tudi plašile. Tok dogajanja vas bo pripeljal do nekaterih čustvenih zavor, ki ste jih potisnili globoko v podzavest. A le tisti, ki ste že dlje časa v majavih razmerjih, boste to doživljali kot krizo večjih razsežnosti. Vsaka podpora in ljubeč namen bo kot obliž na vaše stare rane.

Rak

Vaša ustvarjalnost bo ta teden na vrhuncu. Izkoristite jo pri delu in doma. Morda boste odkrili nov hobi, ki vam bo prinesel veliko veselja. Pazite pa, da se ne preobremenite z obveznostmi. Uravnotežite delo in prosti čas. Harmonija med obveznostmi in prostim časom bo ključna za vaše zadovoljstvo. Pripravljeni boste narediti marsikaj nepremišljenega, ne glede na to, ali ste samski ali v zvezi. Ta teden vam prinaša veliko čustvenih nihanj, ki pa bodo bolj zabavna kot pa zares naporna. Ljubezensko življenje boste zajemali z veliko žlico, se spogledovali, namigovali in uživali.

Lev

V službi se boste soočili z izzivi, ki bodo zahtevali hitro ukrepanje. Ostanite zbrani in se zanašajte na svojo intuicijo. Na finančnem področju bodite previdni pri večjih nakupih. Družinske zadeve bodo zahtevale vašo pozornost in podporo. Skrb za bližnje vam bo prinesla notranji mir. Ljubezen vam bo ta teden prinesla nekaj preizkusov. Vezani se boste sem in tja spraševali, če je vaš trenutni partner prava izbira. Zvezde vam svetujejo, da se tega vprašanja lotite z vso resnostjo, saj imajo odgovori velik pomen za vaše čustveno življenje. Samski pa boste morali morda nekoliko prilagoditi sliko idealnega partnerja, ki jo nosite v sebi.

Devica

Ta teden boste prejeli dobre novice na finančnem področju. Morda vas čaka povišica ali nagrada. Vendar pa bodite previdni pri vlaganju denarja. Previdnost pri vlaganju vam bo dolgoročno koristila. Na osebnem področju poskrbite za sprostitev in preživite več časa z najbližjimi. Za ljubezen vam ne bo ostajalo prav dosti časa in energije vse do konca tedna. A če se bo našla kakšna ljubezenska minuta, jo boste znali izkoristiti! Vezani boste v odnos prinašali veliko pozitivne energije. Samski pa se boste znašli pred čustveno dilemo, ki se ta teden še ne bo dokončno razrešila.

Tehtnica

V službi boste morali biti ta teden prilagodljivi. Pričakujejo se spremembe, ki bodo od vas zahtevale hitro prilagajanje. Na osebnem področju se boste morali soočiti s starimi strahovi. Pogovorite se s prijateljem ali svetovalcem, da najdete pravo pot naprej. Iskrenost bo ključna za premagovanje izzivov. Neki dogodki na ljubezenskem področju se bodo odvijali hitreje, kot bi vam bilo všeč. Če boste le lahko, ohranite mirno kri in trezno glavo. Naučite se biti močni in trdni, ne razgalite vedno svojih čustev. Končni izid bo za vas boljši, če vam bo uspelo nepristransko opazovati, kaj se dogaja.

Škorpijon

Ta teden boste imeli priložnost za napredovanje v karieri. Vaše ideje bodo cenjene, zato jih delite s sodelavci in nadrejenimi. Na domačem področju se boste soočili z manjšimi nesporazumi, ki jih boste zlahka razrešili s komunikacijo. Jasna komunikacija bo ključ do harmoničnih odnosov. Vezani bodite pozorni, da ne boste zabredli v kakšno nepričakovano burno ljubezensko avanturo, ki bi jo kasneje lahko obžalovali. Obstaja namreč nevarnost, da se boste strastno zaljubili v popolnoma napačno osebo! Samski pa boste določenim ljudem končno postavili meje. S tem se boste osvobodili bremen in vdihnili zrak svobode, kar vas bo osrečilo.

Strelec

Kljub vsemu malodušju boste imeli razlog za veselje. Vaša potrpežljivost se vam bo končno obrestovala, vendar pazite, da ne boste storili usodne napake. Še naprej boste vztrajali pri nečem, a ni nujno, da bo to pokazalo pozitivne rezultate. Razmislite, če je sploh dobro nadaljevati. Morda bo potrebno iti naprej in trud vložiti drugam. Svoje težave boste prenašali v ljubezenska razmerja. To za samske lahko pomeni precejšen korak nazaj, če se ravnokar z nekom zbližujete. Na splošno ne boste dajali vtisa dostopnosti. Vezani pa se boste zapletali v prepire zaradi malenkosti.

Kozorog

Finančne zadeve bodo ta teden zahtevale posebno pozornost. Pripravite se na nepričakovane izdatke, vendar ne skrbite preveč, saj se bodo stvari kmalu uredile. Svetujemo vam, da se izogibate tveganim naložbam in raje privarčujete. Previdnost pri denarju vam bo prinesla dolgoročno varnost. V čustvenem življenju bo vladala zmeda, ki pa niti ne bo prišla zares do izraza. Ta teden bodo ljudje, ki jih imate radi, z lahkoto dosegli karkoli. Kakšne večje škode si s tem ne boste naredili. Edino v resnih partnerstvih lahko sredi tedna pride do težav, če boste prelomili kakšno pomembno obljubo.

Vodnar

V vašem poklicnem življenju se obeta napredek, vendar boste morali pokazati več pobude. Bodite kreativni in predlagajte nove projekte. Na osebnem področju se boste morali soočiti z nekaterimi čustvenimi izzivi. Bodite odprti in iskreni do sebe in drugih. Soočanje z notranjimi strahovi vam bo prineslo olajšanje. V tem tednu bo ljubezen morda bolj zapletena, zato pa toliko bolj poživljajoča in nikakor dolgočasna. Postanite pozorni na ranljiva področja v osebnih stikih. Spremembe so na obzorju, obeta se vam nepozabna izkušnja, ki bo zares odlična. Vaša samozavest se bo izboljšala, pritiski pa se bodo zmanjšali.

Ribi

Ta teden boste polni energije in zagnanosti. V službi boste uspešno zaključili pomemben projekt, kar vam bo prineslo veliko zadovoljstva. Pazite pa, da ne boste preveč vsiljivi do sodelavcev. Na domačem področju bodite pozorni na potrebe svojih bližnjih. Družinska harmonija vam bo dala dodatno moč. Zgodilo se vam bo nekaj hitrih sprememb, ki jih boste občutili kot oviranje pri lastnih prizadevanjih. Zmenek, za katerega se boste samski dogovorili, žal ne bo potekal po vaših načrtih. Če imate partnerja, pa se bosta skupaj vračala v vajino preteklost. Obujala bosta lepe spomine na vajin začetek.