Družinska pustolovščina v srcu narave

Nad Slovenj Gradcem, na najvišjem delu Pohorja leži skriti biser, ki čaka, da ga odkrijete. Adrenalinski park Kope , pravi raj za ljubitelje adrenalina in narave, je idealen kraj za družinsko pustolovščino. Izkoristite počitniške dni za ustvarjanje nepozabnih spominov, ki bodo razveseljevali vas in vaše otroke.

Doživetje nad Slovenj Gradcem

Foto: arhiv naročnika Čudovita gorska pokrajina, ki ponuja goste gozdove, slikovite razglede, raznolike poti za pohodništvo, kolesarjenje in smučanje, skriva še eno razburljivo skrivnost. Med visokimi krošnjami dreves se na različnih višinah skrivajo mostovi, jeklenice, drevesne poti in plezalni poligon. Adrenalinski park Kope je zasnovan tako, da ponuja zabavo in izzive za vse družinske člane.

Park se razteza na obsežnem območju 20 tisoč kvadratnih metrih in vključuje različne vrste visokih in nizkih elementov ter ovir. Med njimi najdemo mešanico ravnotežnih, spretnostnih in iznajdljivostnih elementov na višinah, ki so primerne za ljudi vseh starosti in spretnostnih ravni.

Foto: arhiv naročnika

Zdaj imate na voljo posebno ponudbo, s katero boste nedvomno razveselili svoje najdražje! Adrenalinski park Kope vam v sodelovanju z 1nadan.si nudi kar 63 odstotni popust na vstopnico za otroka do 14 leta z vključeno malico! Preverite še ostale izjemne ponudbe za obisk adrenalinskega parka Kope TUKAJ.

Poznate veveričjo perspektivo?

Adrenalinski park Kope vam ponuja doživetje gozda, kot ga še niste izkusili, iz "veveričje perspektive". Namesto da bi si krošnje ogledovali od spodaj ali kot ptica v preletu, boste doživeli ves razpon višine, v katerem se gibajo veverice. Vaši otroci bodo nedvomno uživali v premagovanju ovir, vzpenjanju in spuščanju ob deblih, vi pa jim ob izjemno zabavnem doživetju ponudite tudi priložnost, da na zanimiv način spoznajo edinstveni ekosistem gozda.

Ne samo veverice, v adrenalinskem parku Kope so za zabavo poskrbeli tudi pajki. Seveda ne pravi, vendar je velik prostor, namenjen počitku in igri, razprostrt visoko nad tlemi, prav zares zasluži ime – pajkova mreža. Vse to je del Sprehoda med krošnjami, ki je tudi v ponudbi pustolovskih dejavnosti v Adrenalinskem parku Kope. Ko se naveličate igre v mreži, pa vas čaka še sedem drugih postaj Adrenalinskega parka Kope z nepozabnimi doživetji.

Foto: arhiv naročnika

Varnost na prvem mestu

Na sedmih postajah različnih težavnosti se lahko preizkusite popolnoma brez skrbi. Vse so opremljene z vrhunsko varnostno opremo, tam pa so tudi usposobljeni inštruktorji, ki poskrbijo za maksimalno varnost vseh obiskovalcev. Ne glede na to, ali ste ljubitelj adrenalina ali pa si preprosto želite preživeti aktiven dan v naravi, je adrenalinski park na Kopah odlična izbira za vso družino ali skupino prijateljev.

Park lahko obiščejo vsi otroci in odrasli. Pogoj za vstop otrok je minimalna višina 110 centrimetrov. Obisk je primeren tudi za večje skupine, saj razpolagajo s kar 80 kompleti varnostne opreme.

Foto: arhiv naročnika

Občutek svobode in hitrosti

Adrenalinski park Kope pa vam ponuja tudi dva zip line poligona, tu boste izživeli željo po hitrosti in izkusili svobodo lebdenja. To je odlična izkušnja za vse tiste, ki iščejo vrhunsko mero adrenalina. Obdani s prečudovito naravo, dih jemajočim razgledom in v najboljši družbi svojih najdražjih bo vaš dan popoln. Zato si oglejte posebno ponudbo, ki jo najdete na 1nadan.si, in za svojo družino izberite pravo doživetje.

Tudi za premagovanje lakote bo poskrbljeno, saj je v tej posebni ponudbi vključena tudi okusna malica. Za zahtevnejše jedce pa Kope ponujajo tudi restavracijo Luka, kjer boste uživali v tradicionalnih jedeh s sodobnim pristopom iz najkvalitetnejših, lokalno pridelanih sestavin.

Foto: arhiv naročnika

Če iščete destinacijo, kjer lahko združite zabavo, izzive in čudovito naravo, je adrenalinski park Kope prava izbira za vas! Izkoristite odlično ponudbo, TUKAJ, in skupaj z najdražjimi doživite nepozabno pustolovščino v srcu narave!