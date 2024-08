Slovenski projekt, ki tlakuje nove evropske standarde

Slovenski podjetniki in obrtniki nizajo številne uspehe, ne zgolj v slovenskem, pač pa tudi v svetovnem merilu. Da bi bila njihova pot do uspeha čim manj odvisna od nepredvidljivih geopolitičnih situacij in zahtev elektro distributerjev, je danes na voljo možnost energetske samooskrbe. A potrebe podjetnikov so lahko zelo specifične, zato je pri iskanju najboljše rešitve za samooskrbo zelo pomemben individualni pristop. Prav to sta podjetju Petek transport omogočila Sun Trade in NGEN , ki sta s skupno močjo razvila energetsko rešitev, ki na evropskem področju predstavlja edinstven primer.

Skupaj s podjetjem NGEN smo preverili, kako poteka nakup sončne elektrarne, kaj zahteva od investitorja in za kaj vse lahko poskrbi ponudnik, kot je NGEN, ki ne ponuja le opreme, pač pa tudi razvija programske rešitve in dobavlja električno energijo. Prav zaradi dovršenih in unikatnih pristopov svojim strankam, pa naj gre za fizične osebe ali podjetja, omogočajo največji prihranek. Tokrat je pred vami primer podjetja Petek transport, za katerega sta v skupnem sodelovanju podjetji NGEN in Sun Trade razvili unikatno in precedenčno hibridno energetsko rešitev.

Trajnostna rešitev, ki je na evropskem področju edinstven primer

Foto: Sun Trade

Ne le gospodinjstva, pač pa tudi podjetja se vse pogosteje odločajo za energetsko samooskrbo, a njihov prehod na trajnostno energijo lahko zahteva zelo individualen pristop. Podjetja se namreč med seboj zelo razlikujejo, nič drugače ni pri njihovi porabi električne energije, na katero vpliva tako sama dejavnost kot tudi število objektov, njihova velikost, lokacija ter nenazadnje tudi število zaposlenih ter drugi dejavniki.

V želji po trajnostni energiji se je s številnimi izzivi soočilo tudi podjetje Petek transport. Želeli so pokriti vse energetske potrebe podjetja. Gre za pet objektov, ki se nahajajo na petih različnih lokacijah in so priključeni na različne transformatorje.

Podjetji NGEN in Sun Trade sta združili moči in ne le našli izvedljivo rešitev, pač pa jo tudi implementirali. Hibridna sončna elektrarna, ustvarjena za podjetje Petek transport, ki hkrati pravzaprav predstavlja virtualno energetsko skupino, je v evropskem prostoru edinstven primer, ki bo za vedno pomenil pomemben precedenčni primer s področja fotovoltaike.

Hibridna sončna elektrarna z največjo dodano vrednostjo

Niki Zima, direktor podjetja Sun Trade. Foto: Sun Trade Kaj je hibridna sončna elektrarna? To je sončna elektrarna s hranilnikom, ki deluje na praktično enak način kot klasična elektrarna, le da tu baterijski hranilnik bistveno pripomore k boljšemu izkoristku, zaradi česar veljajo hibridne sončne elektrarne za naprave z največjo dodano vrednostjo na področju fotovoltaike, prednost povzemata Niki Zima, direktor podjetja Sun Trade, in Nejc Jamšek, vodja projektov v podjetju NGEN.

Podjetji združuje drzen pristop in nagnjenost k iskanju rešitev za na videz še tako težke izzive. Tako sta združili svoje moči v iskanju unikatne rešitve za podjetje Petek transport, ki se je realizirala v obliki virtualne skupine.

Ta hibridna sončna elektrarna, postavljena v Ribnici na enem izmed objektov podjetja Petek transport ni namenjena zgolj proizvodnji električne energije, s čimer sicer prihranimo pri položnicah in si zagotovimo trajnostno energijo. Povezana je namreč s petimi merilnimi mesti, ki se nahajajo na različnih lokacijah in transformatorjih, nam je povedal Zima. Poglejmo podrobneje.

"Ta inovativna rešitev omogoča optimalno izkoriščanje energije in zagotavlja energetsko povezanost med različnimi lokacijami oziroma objekti. Proizvodnja elektrarne bo tako simultano pokrivala porabo na vseh odjemnih mestih. Ko proizvodnja elektrarne ni dovolj močna za pokritje vseh potreb po energiji, se avtomatsko vklopijo napredni hranilniki energije podjetja NGEN, ki zagotovijo potrebno elektriko tudi v primeru, ko pade omrežje, kar pomeni, da naprava deluje v t. i. off-grid načinu oziroma deluje brez da bi za delovanje potrebovala delujoče električno omrežje," je pojasnil Zima.

Foto: Shutterstock

Programska oprema, ki odgovarja na energetske izzive sedanjosti in prihodnosti

Preko NGEN pa je podjetje Petek transport dobilo še veliko več ugodnosti, kot je le hibridna sončna elektrarna. Njihova tehnologija jim namreč omogoča, da "shranjeno energijo strateško učinkovito prodajajo v omrežje, takrat, ko so cene elektrike najbolj optimalne. Če so cene električne energije zelo nizke ali celo negativne, takrat naprava energijo iz omrežja shrani v hranilnike. Ta energija oziroma viški se lahko nato prodajo kasneje, ko so cene višje. To omogoča, da elektrarna kar najbolje finančno izkoristi vse svoje proizvodne zmogljivosti. Ta strategija shranjevanja in prodaje energije še poveča donosnost naložbe v hibridno elektrarno," prednosti navaja Zima iz podjetja Sun Trade.

Prav zaradi tega je NGEN edinstven ponudnik na trgu, saj združuje opremo, torej sončno elektrarno, baterijske hranilnike in inverterje, ki pa jih nadgrajujejo z lastno inovativno programsko rešitvijo, ki nosi ime SG Connect. Na to programsko rešitev se lahko poleg sončnih elektrarn priklapljajo tudi drugi porabniki, kot so električne polnilnice, toplotne črpalke in drugi pametni porabniki. S tem je poraba električne energije v objektu bistveno bolj optimizirana in bo tudi omogočala največje prihranke.

Nejc Jamšek, vodja projektov v podjetju NGEN. Foto: Sun Trade

Podjetja z vizijo in individualnim pristopom Uspešno zaključen projekt, ki tlakuje nove energetske standarde v Evropi, pa je le začetek. "V prihodnosti si želimo še več takšnih projektov, saj je to nekaj, kar trg potrebuje. Gre za kompleksnejše rešitve, kjer se ne postavljajo zgolj klasične elektrarne, pač pa se optimizira celotna poraba električne energije znotraj podjetja ali gospodinjstva, tudi na različnih lokacijah," uspeh povzema Jamšek iz podjetja NGEN.

Prihodnost fotovoltaike je v samozadostnosti

Danes je vsekakor najbolj optimalna sončna elektrarna tista z baterijskim hranilnikom. Že res, da tovrsten korak pomeni visok strošek začetne investicije, a je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da bo porabnik električne energije njene prednosti izkoriščal vsaj 20 let.

Poleg tega je baterijski hranilnik pomemben element sončne elektrarne, ki tako danes kot tudi v prihodnje omogoča najoptimalnejšo izkoriščanje sončne energije. "Trg električne energije se močno spreminja, prihajajo dinamične cene in omrežninski akt, zaradi česar bo tudi v prihodnje prednosti hranilnika še bistveno večja," še opozarja Nejc Jamšek, vodja projektov v podjetju NGEN.