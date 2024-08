Primer Plac stoji že od lanske pomladi, čeprav so na sestanku z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mescem dobili obljubo, da bodo stvari urejene, in sicer da bo zemljišče prestavljeno pod Stanovanjski sklad RS, tožbe proti nekaterim posameznikom pa umaknjene.

"Od obljubljenega se ni zgodilo nič, stvari naj bi se zakomplicirale, minister Mesec pa je kljub obljubam o hitri razrešitvi situacije prenehal odgovarjati na naše telefonske klice in sporočila. Kasneje smo z oblastniki poskušali stopiti v stik preko elektronske pošte, vendar zaman," so pojasnili v Placu. Parcela je tako še vedno v lasti SDH, tožbe te organizacije proti posameznikom pa ostajajo.

Program poteka nemoteno

Medtem program v Placu poteka nemoteno. V njem še naprej brezplačno izvajajo različne kulturne, politične in drugačne dogodke. Potekajo razni bralni krožki, okrogle mize, koncerti, performansi, cirkuške vaje in podobno. V Placu prav tako deluje več političnih in umetniških kolektivov.

Ker nameravajo še naprej izvajati svoj program ter ga hkrati nadgrajevati z različnimi dogodki in dejavnostmi, vztrajajo, da se uresniči obljubljeno.

Nekomercialni javni prostor

"Nadaljevati in poglobiti želimo svojo vizijo Placa kot nekomercialnega javnega skupnostnega prostora, kjer lahko ljudje izven okvirjev poblagovljenja vsega uživajo in ustvarjajo prostor po lastni meri, ne da bi za to morali porabljati denar. Želimo si tudi razširiti prakso uporabe javnega, skupnega premoženja za skupnostne namene in po drugih krajih odpirati prostore, kot je Plac," so zapisali za STA.

V avtonomni coni so ministra k izpolnitvi obljub glede prenosa zemljišča, na katerem Plac stoji, pozvali maja lani v javnem pismu, ki so ga posredovali medijem. Na ministrstvu so takrat pojasnili, da so o lokaciji pripravljeni predlogi, vendar da morajo biti sprejeti na vladi. V teh dneh pa so na ministrstvu za solidarno prihodnost, ki mu je ministrstvo za delo odstopilo primer, pojasnili, da se od lani spomladi glede Placa ni zgodilo nič konkretnega.

"Na ministrstvu za solidarno prihodnost se sicer zavzemamo, da morajo na omenjenem zemljišču zrasti cenovno dostopna javna najemna stanovanja," so še zapisali za STA.