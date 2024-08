Olimpijski ogenj v Parizu je ugasnil, zagorel bo čez štiri leta v Los Angelesu

Na zaključni slovesnosti na stadionu Stade de France so se danes tudi uradno končale igre XXXIII. olimpijade. Na slovesnosti sta slovensko zastavo nosila srebrni jadralec Toni Vodišek in golfistka Pia Babnik. Olimpijsko zastavo so zdaj sprejeli prireditelji naslednjih iger, s strehe stadiona se je ponjo spustil celo hollywoodski zvezdnik Tom Cruise. Le nekaj ur pred spektakularnim zaprtjem iger pa je prišlo do varnostnega incidenta na glavni znamenitosti Pariza, Eifflovem stolpu.

Pariz 2024 se je poslovil. "Igre XXXIII. olimpijade razglašam za končane," je danes na zaključni slovesnosti na stadionu Stade de France sporočil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach. "Čez štiri leta se vidimo v Los Angelesu," je še dejal. Olimpijski ogenj v Parizu je ugasnil, čez štiri leta bo spet zagorel v Kaliforniji.

Slovensko zastavo sta na zaključni spektakel prinesla srebrni kajtar Toni Vodišek in golfistka Pia Babnik. Francoski plavalni zvezdnik Leon Marchand, ki je na teh igrah osvojil pet kolajn, bo iz parka Tuilerije, kjer je zadnja dva tedna gorel olimpijski ogenj, na stadion prinesel laterno in natanko ob polnoči je ogenj, ki sta ga 26. julija prižgala nekdanja atletinja Marie-Jose Perec in judoist Teddy Riner, ugasnil.

V najveličastnejšem mogočem okolju, na prepolnem stadionu Stade de France, ki so ga dodobra napolnili tudi preostali udeleženci olimpijskih iger, sta predsednik Moka Bach in predsednim Svetovne Atletike Sebastian Coe podelila še zadnji komplet medalj, najboljšim trem maratonkam, bron Kenijki Hellen Obiri, srerbo Etiopijki Tigst Assefi in zlato Nizozemki Sifan Hassan.

Zaključne slovesnosti se udeležuje manj športnikov kot pa otvoritvene pred dvema tednoma, saj so številni že odpotovali domov. To velja tudi za slovensko odpravo v Parizu, ki je v imenu vseh pred odhodom na stadion na družbenem omrežju Facebook zapisala: "Prišli smo v dežju, odhajamo v soncu. Srečni, ponosni in veseli."

Olimpijci so letos izvolili tudi štiri nove člane komisije športnikov pri Moku, to so nekdanja ameriška atletinja Alisson Felix, nemška telovadka Kim Bui, avstralska kanuistka Jessica Fox in novozelandski teniški igralec Marcus Daniel. Ti so se zdaj predstavili na stadionu in tudi oni zaploskali več kot 45 tisoč prostovoljcem, ki so skrbeli, da so igre XXXIII. olimpijade potekale kar se da tekoče.

Tudi zaključni spektakel je režiral Thomas Jolly, osrednji lik veličastne predstave je "zlati popotnik", skrivnostni lik, ki se je spustil s strehe stadiona, nato prisostvoval izvedbi himne Apolonu, pa dvigu olimpijskih krogov, ognjemetu. Za zabavni del programa je poskrbela francoska skupina Phoenix.

Čustven zadnji nagovor Thomasa Bacha v vlogi predsednika Moka. Foto: Reuters

Zbrane sta po tradiciji nagovorila predsednik organizacijskega komiteja pariških iger Tony Estangue in predsednik Moka Bach, ki je v čustvenem govoru pohvalil vse športnike, ki so spet prikazali neverjetne boje in pokazali "kakšne veličine je sposobno človeštvo", a tudi sporočil, da se ne bo več potegoval za nov mandat šefa svetovne olimpijske organizacije.

Pariška županja Anne Hidalgo je predala olimpijsko zastavo županji Los Angelesa Karen Bass. Ameriška metropola bo največji športni dogodek na svetu gostil leta 2028. V slogu lika, ki ga igra v franšizi filov Misija nemogoče se je s strehe stadiona na oder spustil hollywoodski zvezdnik Tom Cruise in z olimpijsko zastavo ki jo je prejel iz rok ameriške telovadke Simone Biles ter županje LA-ja ob zvokih kitaristke H.E.R. z motorjem odpeljal po pariških ulicah, pa na letalo, kar je bil le spektakularen uvod v predstavitev olimpijskega Los Angelesa.

Hollywoodski zvezdnik Tom Cruise se je takole spustil s strehe stadiona. Foto: Reuters

V naslednjem prizoru je bilo mogoče videti napis Hollywood nad mestom Los Angeles skupaj s olimpijskimi krogi. Na poti olimpijske zastave po Los Angelesu so sodelovali številni ameriški športniki, kot so gorska kolesarka Kate Courtney, atlet Michael Johnson in rolkar Jagger Eaton.

Z losangeleške plaže so se v živo oglasili Red Hot Chili Peppers, pa tudi Billie Eilish in reper Snoop Dogg, ki je bil sicer v Parizu ves čas iger in pred otvoritveno slovesnostjo tudfi nosilec olimpijske plamenice. Pridružil se mu je še legendarni Dr. Dre, vse to pa že nakazuje, kako zvezdniško obarvane bodo najverjetneje igre čez štiri leta.

A nekaj je gotovo, ameriške ljubitelje športa čez štiri leta čaka zahtevna naloga. Močno se bodo moarli potruditi, da bodo na športnih prizoriščih pripravili podobno vzdušje kot so ga v zadnjih dveh tednih Francozi. Ti so namreč napolnili tribuna na vseh tekmovališčih.

Rekordna, 90-članska slovenska olimpijska odprava francosko prestolnico zapušča s tremi kolajnami, Zlati medalji sta osvojili plezalka Janja Garnbret in judoistka Andreja Leški, srebrno pa jadralec v formuli kite Toni Vodišek. Leškijeva je že lep čas doma v Sloveniji, zastavonoše slovenske odprave na zaključni slovesnosti naj bi bila Garnbretova in Vodišek, a je tik pred zdajci prišlo do spremembe. Namesto Garnbretove je bila zastavonoša golfistka Pia Babnik, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije.

Incident na Eifflovem stolpu

Pred slavnostnim zaključkom olimpijskih iger, ki jih je zadnja dva tedna gostila francoska prestolnica, so prireditelji vpoklicali več kot 30 tisoč policistov, vojakov in varnostnikov, ki v Parizu in okolici skrbijo, da bi vse potekalo brez težav, a tem se je danes vseeno izmuznil plezalec, ki se je povzpel na osrednjo znamenitost Pariza, 330 metrov visoki Eifflov stolp.

Some guy is climbing on the Olympic Rings at the Eiffel Tower. You can see him on the blue ring.



Tourists are being evacuated for safety. Entry beneath the tower is closed.



He took 'climb the Eiffel Tower' too literally! #Olympics #Paris2024 @NBCOlympics @NBCNews @latimes pic.twitter.com/01BFmJqTOV — kevinwinston (@kevinwinston) August 11, 2024

Nepooblaščenega plezalca so opazili, ko je že dosegel olimpijske kroge, nameščene na Eifflov stolp. Varnostniki so ga nemudoma zaprli in evakuirali večino obiskovalcev, skupina turistov pa naj bi po poročanju tujih medijev dobre pol ure ostala ujeta na razgledni ploščadi na vrhu ikonične konstrukcije. Plezalca so aretirali, življenje je kmalu spet steklo po uveljavljenih tirnicah, zdaj so prireditelji že osredotočeni na veliki zaključni spektakel.

Lestvica držav po številu osvojenih kolajn # Država zlato srebro bron skupno 1. ZDA 40 44 42 126 2. Kitajska 40 27 24 91 3. Japonska 20 12 13 45 4. Avstralija 18 19 16 55 5. Francija 16 26 22 64 6. Nizozemska 15 7 12 34 7. Velika Britanija 14 22 29 65 8. Južna Koreja 13 9 10 32 9. Italija 12 13 15 40 10. Nemčija 12 13 8 33 ... 34. Slovenija 2 1 0 3

