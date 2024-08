Nevarnost za vaše koleno: burzitis lahko povzroči dolgotrajno trpljenje!

Se tudi vi spopadate z bolečino na notranji strani kolena? Vam ta preprečuje, da bi uživali v svojih najljubših aktivnostih? Vas zanima razlog za vaše nelagodje in na kakšen način ga odpraviti? Ne skrbite! Kmalu se boste spet lahko brezskrbno gibali, saj v naši kliniki Medicofit za vas poznamo prave odgovore in rešitve.

Za nastalo bolečino je morda kriv manj znani pes anserinus burzitis , pri katerem gre za vnetje burze, majhne vrečke, napolnjene s tekočino na notranji strani kolena, katere glavna naloga je zmanjševanje trenja med tkivi ob gibanju.

Izraz pes anserinus se nanaša na združene kite mišic sartorius, gracilis in semitendinosus, ki se pripenjajo na sprednji del golenice in so glavne upogibalke kolena, hkrati mu nudijo stabilnost pri rotacijskih gibih.

Če vnetje burze ignoriramo, lahko to privede do resnejših težav s koleni, saj kronična bolečina v kolenu in zmanjšana gibljivost še naprej ovirata vaše aktivnosti in gibanje.

Morda vas bo presenetilo dejstvo, da je pes anserinus burzitis pravzaprav samo-ozdravljivo stanje, kar pomeni, da se skozi čas, ob podpori strokovne fizioterapije, običajno izboljša brez kirurških posegov.

Večina ljudi se po pomoč zaradi težav s koleni obrne na vodilno kliniko Medicofit, kjer strokovnjaki s pomočjo široke palete fizioterapevtskih metod in postopkov poskrbijo, da ponovno zaživite brez bolečin. Vas zanima, kako?

Foto: Medicofit

Kako prepoznamo pes anserinus burzitis?

Njegova diagnoza je pogostejša med ženskami srednjih let, pri katerih so prisotni nekateri dejavniki tveganja, kot so osteoartritis, valgus kolena ter povišana telesna masa.

Na burzitis v kolenu nas opozarjajo značilni simptomi, kot je huda, zbadajoča bolečina, ki se na notranji strani kolena pojavi nenadoma.

Naši pacienti običajno poročajo tudi o aktivnostih, ki bolečino izzovejo oz. poslabšajo, kar vključuje vstajanje iz sedečega položaja, hojo po stopnicah in sedenje s prekrižanimi nogami.

Tako koleno je na otip občutljivo, pri pacientih pa je opaziti tudi spremembe v hoji, izgubo mišične mase in posledično zmanjšano funkcijo kolena.

Ali ste vedeli, da nastanek pes anserinus burzitisa lahko izzovejo nekatere športne aktivnosti, kot so tek, košarka, nogomet in športi z loparjem, ki zahtevajo hitre spremembe smeri?

Kakšne prednosti ima fizioterapija?

Večina pacientov je po postavitvi diagnoze burzitisa pogosto napotena na fizioterapijo , ki dokazano učinkuje pri hitrem okrevanju in blaženju simptomov.

Pri tem je pomembno, da izberete strokovno in kvalitetno fizioterapijo, kakršno ponuja klinika Medicofit. Z bogatimi izkušnjami izstopa zaradi svoje strokovnosti in kakovostne oskrbe ter na ta način prispeva k boljšemu izidu rehabilitacije.

Ker je koleno eden najpogosteje poškodovanih sklepov, smo v kliniki že razvili učinkovite in strokovno podkovane metode ter načrte zdravljenja, ki vključujejo širok spekter terapij.

Naši strokovnjaki v proces rehabilitacije vključijo predvsem:

gibalno terapijo z različnimi vajami,

manualno terapijo,

najsodobnejšo instrumentalno terapijo ter

ter edukacijo pacientov.

Ker burzitis ni podcenjujoče stanje, vam svetujemo, da čim prej stopite v stik z nami in si zagotovite pomoč naših strokovnjakov, ki se vam bodo pomagali vrniti na ustaljene tirnice. Zgodnja obravnava, hitra učinkovitost! Naročite se na pregled!

Foto: Medicofit

Kaj vključuje specialna obravnava vaših kolen na kliniki Medicofit? Ker se simptomi med pacienti razlikujejo, je pomembna strokovna diagnostika in pridobitev podrobnih informacij o težavah, ki jih dobimo s skrbno anamnezo. Začetni pregled vključuje oceno stanja kolenskega sklepa, kjer naši strokovnjaki z opazovanjem in tipanjem kolena locirajo bolečo točko, preverijo prisotnost otekline in drugih nepravilnosti. Pomembna je še ocena mišične moči kolenskih mišic ter splošne funkcionalnosti sklepa. Na podlagi ugotovitev skladno s pacientovimi željami in cilji tako oblikujemo specializiran načrt rehabilitacije, ki vključuje široko paleto terapevtskih ukrepov.

Foto: Medicofit

Kako poteka specialna fizioterapija?

Zdravljenje pes anserinus burzitisa obsega številne metode, vključno z instrumentalno in manualno terapijo ter specializiranimi terapevtskimi vajami.

V sklopu rehabilitacije se osredotočamo na mišične skupine odmikalk in primikalk kolka ter upogibalk in iztegovalk kolena.

V prvi vrsti se posvetimo razteznim vajam za koleno , ki so ključne za izboljšanje gibljivosti in lajšanje napetosti kolenskih mišic, prav tako je poudarek na izometriki, ki služi njihovi krepitvi.

Kasneje v program rehabilitacije vključimo tudi vaje večjih obremenitev in funkcionalnih gibov, ki posnemajo vsakodnevne aktivnosti in zahteve.

Vaje, ki jih sprva izvajamo v zaprti kinetični verigi običajno vključujejo sonožne in enonožne počepe ter vadbo na napravah. Na ta način zmanjšamo tveganje za kasnejši razvoj zapletov.

Kot dodatek gibalni terapiji v naši kliniki uporabljamo tudi napredno tehnologijo, kot je terapija z visokoenergijskim SUMMUS laserjem, globinski udarni valovi EMS DOLOR CAST, WINTECARE tecar, PERISO diamagnetna terapija ter SIXTUS krio-ultrazvočna terapija.

Ker je burzitis kolena specifika, se na podlagi vaših simptomov odločimo, kateri agens je za vas najprimernejši in najučinkovitejši.

Foto: Medicofit

Proti koncu rehabilitacije paciente usmerjamo tudi k preventivi in preprečevanju ponovnih poškodb. Poučimo jih o pravilnih tehnikah gibanja in dvigovanja predmetov, postopnem povečevanju intenzivnosti vadbe, izbiri ustrezne obutve in pravilni drži.

Med svetovanjem pacientu poudarjamo tudi pomen ohranjanja zdravega življenjskega sloga in postopnega vračanja v polno aktivnost. Opozorimo, katerim dejavnostim se mora začasno izogibati, kot so na primer dela s težkimi bremeni in aktivnosti, ki z draženjem burze izzovejo neprijetne simptome.

Kako hitro pričakovati izboljšanje?

Trajanje rehabilitacije se sicer razlikuje glede na resnost stanja in specifične potrebe posameznika, vendar večji napredek lahko pričakujete že po nekaj mesecih terapije.

Čas rehabilitacije je odvisen tudi od zgodnjega odkrivanja diagnoze, zato ne okrevajte in čim prej stopite v kontakt z nami!

Ne dovolite, da bolečina v kolenu še naprej vpliva na vaše življenje. V kliniki Medicofit vam bomo hitro in učinkovito pomagali premagati vaše težave, zato storite prvi korak, postanite del naše zgodbe in si svoj termin za posvet zagotovite še danes!

