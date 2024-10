Nepremičninski trg je v zadnjih letih poln priložnosti, ki navdušujejo tako kupce kot investitorje. Med projekti, ki trenutno izstopajo, so Rezidence in vile Murva v Šmarjah, Koper, projekt Nica v Novi Gorici, sodobna stanovanjska bloka v Škofji Loki in vile Ičići ob Opatiji. Ti projekti ponujajo kombinacijo ekskluzivnosti, vrhunske arhitekture in premišljene zasnove, ki izpolnjujejo pričakovanja najzahtevnejših kupcev. Vsak izmed teh projektov prinaša možnost bivanja v naravnem okolju, hkrati pa ohranja vse prednosti urbanega življenja.

Ne glede na to, ali iščete stalno bivališče, oddih ob koncu tedna ali pametno investicijsko priložnost, vsak od teh projektov ponuja unikatno kombinacijo kakovosti, prestiža in priložnosti za dolgoročno zadovoljstvo. Od Murve, soseske v gradnji, kjer se zadnje enote prodajajo s pospešeno hitrostjo, do prihajajočih biserov, kot so Nica, nov nepremičninski projekt v Škofji Loki, ter vil Ičići, ki šele vstopajo v gradbeno fazo – vse te lokacije predstavljajo nekaj več.

Vselitev je predvidena junija 2025, a zaradi velikega zanimanja je na voljo le še deset prostih enot – dve pritlični garsonjeri ter nekaj trisobnih in štirisobnih stanovanj. Izberete lahko tudi eno izmed vrstnih hiš ali vilo z bazenom, ki jo lahko prilagodite svojim željam vse do četrte ali pete gradbene faze. Preverite prosta stanovanja! , a zaradi velikega zanimanja je– dve pritlični garsonjeri ter nekaj trisobnih in štirisobnih stanovanj. Izberete lahko tudi eno izmedali vilo z bazenom, ki jo lahko prilagodite svojim željam vse do četrte ali pete gradbene faze.

Soseska Murva, v vasici Šmarje nad Koprom, ponuja edinstveno priložnost za tiste, ki iščejo mirno, a hkrati sodobno bivanje v osrčju narave. Projekt združuje udobje modernega življenja z očarljivostjo istrske pokrajine, kar se odraža tako v zasnovi kot tudi v izbiri visokokakovostnih materialov, ki zagotavljajo trajnost in estetsko dovršenost.

Soseska vključuje 44 stanovanj, 16 vrstnih hiš in štiri poslovne prostore, ki se ponašajo s premišljenimi tlorisi, zasnovanimi z mislijo na funkcionalnost in udobje. Vsa stanovanja imajo lože in dve parkirni mesti v garaži. Z velikimi okenskimi površinami, ki odpirajo pogled na oljčnike, vinograde in bližnje morje, tako rezidence kot vile zagotavljajo svetlost, prostornost ter povezanost z naravo. Zunanje površine so namenjene druženju, igri in sproščanju, kar dodatno poudarja koncept lahkotnega bivanja. Lokacija omogoča hiter dostop do Kopra, Pirana, bližnje Hrvaške in Trsta, kar je odlično izhodišče za raziskovanje širše regije.

Rezidence, ki so še na voljo:

Več preverite tukaj: www.rezidencemurva.si/rezidence/.

Če ste zamudili priložnost za nakup stanovanja v priljubljenem projektu Pinija, Majske poljane, imamo za vas odlično alternativo. Projekt Nica predstavlja idealno izbiro za tiste, ki iščejo kakovostno stanovanje povsem v središču Nove Gorice. Projekt je še v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, a že zdaj vzbuja veliko zanimanja. Stavba bo v višini P+7 omogočala obsežno izkoriščanje prostora, hkrati pa se bo odlično vklopila v okoliško arhitekturo.

Poslovno-stanovanjski kompleks, ki ima tudi gostinsko-hotelsko namembnost, bo ponudil 70 enot različnih velikosti. Ta urbanistični projekt bo združeval stanovanjske enote, poslovne prostore in poslovne apartmaje. Stanovanja bodo zasnovana z mislijo na funkcionalnost in udobje, z odprtimi tlorisi in zunanjimi površinami.

Lokacija v Novi Gorici bo prinesla možnost bivanja v sodobnih stanovanjih, ki bodo zadovoljevala najvišje standarde. Splošni pogoji prodaje bodo znani kmalu po pridobitvi dovoljenj, vendar pa projekt že zdaj obeta najboljša stanovanja v osrčju Goriške.

Edinstvena lokacija ob Rejčevi ulici je primerna za vse, ki iščejo bližino mestnega utripa in hkrati možnost hitrega dostopa do narave in obrobja mesta. V neposredni bližini objekta je vsa potrebna infrastruktura, vključno s trgovinami, šolami, zdravstvenim domom, železniško postajo, stadionom in drugimi pomembnimi ustanovami.

V Škofji Loki se napoveduje gradnja dveh modernih stanovanjskih blokov, ki bosta prinesla 60 sodobno zasnovanih stanovanj, idealnih za tiste, ki iščejo mirno, a hkrati dostopno lokacijo blizu središča mesta. Projekt že zdaj vzbuja pozornost potencialnih kupcev in investitorjev, saj je novogradenj v tem zgodovinskem mestu zelo malo. Omenjeni projekt je redka priložnost za vse, ki iščejo sodobno bivanje v tem mestu.

Na Partizanski ulici, v neposredni bližini šol, trgovin in zdravstvenih storitev bodo zgradili stanovanja različnih velikosti, od 50 do 102 kvadratnih metrov, zasnovana bodo s poudarkom na energetski učinkovitosti, trajnostnih materialih in vrhunski arhitekturi, ki se bo lepo zlila z okoljem Škofje Loke. Cena stanovanj je ocenjena na približno 3.500 evrov na kvadratni meter, zaključek gradnje pa je pričakovan v prihodnjih letih, po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj.

Posebnost projekta je premišljen dizajn, ki ga oblikuje priznani arhitekturni studio Sono, z namenom ohranjanja naravne lepote tega zgodovinskega mesta, znanega po Loškem gradu in prelepih rečnih dolinah Poljanske in Selške Sore.

Stanovalcem bodo na voljo skupni prostori z zelenicami, igrišči in pešpotmi, ki bodo namenjeni sprostitvi in druženju. Projekt vključuje tudi poslovne prostore v pritličju ter zagotovljena parkirna mesta za stanovalce in njihove obiskovalce.

Vse informacije so za zdaj zgolj informativne, a lokacija v slikoviti Škofji Loki obljublja priložnosti za vse, ki iščejo kakovostno bivanje v zgodovinsko bogatem okolju.

V idiličnem okolju blizu Opatije je slikovita vasica Ičići, kjer bosta v naslednjih letih zrasli dve ekskluzivni vili. Z vrhunskim dizajnom in prefinjenimi detajli bosta lahko postali vaš popolni dom ali prestižna investicija, kjer boste uživali v edinstveni lepoti mediteranskega okolja. Vsaka s tremi stanovanji in dvema apartmajema ponujata zasebnost in udobje.

Opatija, znana po svoji elegantni arhitekturi, čudovitih parkih in živahnem kulturnem dogajanju, je le nekaj kilometrov stran, kar vam omogoča enostaven dostop do vseh ugodnosti. Tako Ičići kot Opatija sta priljubljeni destinaciji za turiste, oddaja nepremičnine vam tako lahko zagotavlja zanesljiv vir dodatnega dohodka.

Preverite preostalo privlačno ponudbo nepremičnin po regijah

LJUBLJANA

Ob vznožju Rožnika boste imeli edinstveno priložnost za nakup nepremičnine v ekskluzivni novi soseski v Šiški – Pod hribom. Ta obsežni projekt v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja vključuje sedem večstanovanjskih objektov, ki bodo obkroženi z naravo. Na voljo bo 111 stanovanj različnih velikosti, od približno 58 do 133 kvadratnih metrov, ki bodo vključevala tudi zunanje površine. Po mnenju investitorjev gre za enega najboljših in najbolj zaželenih projektov v Ljubljani.

Na pobočju Golovca in na idilični ljubljanski lokaciji, ki prepleta prednosti mesta in narave, se pospešeno gradijo stanovanja, ki bodo predvidoma vseljiva že letos. Stanovanja merijo od 34,56 do 141,75 kvadratnega metra neto površine, cene zanje pa se začnejo pri 183.539 evrih. Gre za neponovljivo priložnost na izredni lokaciji.

Na voljo še zadnja tretjina enot:

Cene vključuje pripadajočo shrambo, DDV in pripadajoče število parkirnih mest v garaži objekta.

Projekt NIZ8 predstavlja sodoben nizkoenergijski kompleks osmih verižnih hiš, umeščenih na konec Ribičičeve ulice. Vsaka hiša na treh etažah združuje visoko udobje, zasebnost in prilagodljivost. Hiše so zasnovane z estetsko in trajnostno naravnanostjo, in sicer zaradi brezčasne kombinacije naravnih materialov. Lokacija na obrobju prestolnice ponuja vse prednosti mestne infrastrukture, a hkrati naravo tik pred vrati.

Razpoložljive enote v velikosti 150,50 kvadratnega metra neto bivalne površine, z garažo in dodatnim parkirnim mestom, so na voljo po ceni od 510.040,00 evra z DDV. Vseljive bodo že jeseni 2024. Prodana je že skoraj polovica vrstnih hiš.

Rezidenca Carpe Diem predstavlja edinstveno produktno ponudbo na slovenskem trgu za brezskrbno in polno življenje ter življenje v atraktivnih, funkcionalno in komfortno domišljenih ter unikatnih prestižnih stanovanjih s pridihom razkošja, kjer pojem nadstandarda dobi svojo pravo vsebino.



Prosti sta le še dve terasni stanovanji, ki sta že na voljo za vselitev, kupec plača dva odstotka DPN:

Na voljo sta še dve stanovanji za najem, v kateri se lahko vselite takoj, saj primopredaje že potekajo!

SEVERNA PRIMORSKA

Razkošni apartmaji v objemu gora ponujajo popolno kombinacijo prestižnega bivanja in sprostitve v neokrnjeni naravi. Nakup apartmajev Biseri Soče je tudi donosna naložba, če želite svoj denar vložiti v nepremičnine z visokim potencialom za rast in donosnost. V času neuporabe apartma lahko oddajate, saj je povpraševanje po turističnih nastanitvah v Bovcu veliko in traja vse leto. Izbirate lahko med apartmaji velikosti od 49,9 do 102,40 kvadratnega metra neto površin.

V Ajdovščini gradijo sodobno zasnovano stanovanjsko sosesko Rezidenca Papillon. Stanovanja bodo naravno osvetljena in osončena. Imela bodo urejene zunanje površine, pripadajoče shrambe in parkirna mesta. Velikost stanovanj se bo gibala od 47,38 do 113,84 kvadratnega metra z vključenimi ložami in/ali terasami. Predvidena cena je 2.525 evrov na kvadratni meter z vključenim DDV. Stanovanja v prvem bloku bodo na voljo za vselitev predvidoma konec leta 2026.

Objekt Pinija v Novi Gorici bo vključeval dvonadstropno garažo v dveh kleteh, poslovne prostore v pritličju in medetažah ter stanovanja od 1. do 11. nadstropja. Načrtovanih je približno 72 stanovanj različnih tipologij in velikosti. Gradnja že poteka, prav tako so vsa stanovanja že prodana.

Vsem, ki ste zamudili možnost nakupa stanovanja v priljubljenih Majskih poljanah, se odpira nova priložnost. Projekt Nica* je popolna izbira za vse, ki iščejo vrhunsko stanovanje v središču Nove Gorice. Preverite še prosta stanovanja v Nici!

UMAG - priložnost za ponudnike gostinskih storitev

Apartmaji v prestižnem naselju Garden Palace Resort v Umagu so že razprodani. Na voljo je še popolnoma opremljen gostinski lokal v prestižnem apartmajskem naselju Garden Palace Resort. 515,18 kvadratnega metra velik lokal v pritličju stavbe A, tik ob morju, omogoča prvovrsten dostop do plaže. Restavracija se ponaša tudi z zunanjo teraso s skupno površino okvirno 58 kvadratnih metrov, z zunanjimi mizami in stoli, z neposrednim čudovitim pogledom na morje. Cena s popustom znaša 710.000 evrov.

Zoran Đukić, direktor podjetja Stoja Trade





*Potencialne stranke trenutno obveščajo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta mogoča, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje, torej ko bodo izpolnjeni zakonski pogoji za sklepanje prodajnih pogodb v smislu 5. člena ZVKSES, zato tudi cene posameznih stanovanj še niso objavljene. Vsi opisi in vizualizacije so informativne narave.

